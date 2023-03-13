Странные сцены разворачиваются в Индиан-Уэллсе, когда российская звезда Даниил Медведев угрожает «пописать» своему разочарованию в президентстве.

Все мы знаем, что Даниил Медведев ненавидит грунтовые корты. Основная причина в том, что он очень медленный. Он никогда не скрывал своей неприязни к ней и снова нашел изобретательный способ спорить с мнением епархии в Индиан-Уэллсе. Темп матча не устроил звезду российского тенниса, из-за чего он ответил на саркастическое замечание судье на стуле.

Медведев во многом печально известен своими выходками на поле, но это оказалось скорее игривым, чем серьезным.

Данил Медведев с саркастической нотой хлопнул судейским креслом по Индиан-Уэллсу

реклама Статья продолжается под этой рекламой

Россиянин из тех теннисисток, которые не могут скрывать своих чувств на корте. Медленная игра на твердом грунте заставила его раскритиковать судью на скамейке запасных.

Однако то, что должно было быть разочаровывающим комментарием, на самом деле оказалось саркастическим. И хотя комментарий был определенно непреднамеренным, он тоже оказался забавным.

Медведев играл с Ивашкой в ​​Индиан-Уэллсе, и хотя он выиграл, темп матча действовал ему на нервы. Главной особенностью корта с твердым покрытием является его скорость, которой не хватало корту с твердым покрытием в Индиан-Уэллсе. Итак, когда у Медведева был перерыв в туалете, он издевался над правилом стула, «Я буду мочиться медленно, как этот двор. Двор медленный, поэтому я иду медленно».

реклама Статья продолжается под этой рекламой

И правящий председатель Хаяни пытался спорить с ним, говоря:«Вы должны принять это, вы профессионал». Выяснилось, что Медведев был не в настроении. через Рейтер Теннис — Открытый чемпионат Австралии — Мельбурн Парк, Мельбурн, Австралия — 28 января 2022 г. Россиянин Даниил Медведев протестовал против рефери во время его полуфинального матча против грека Стефаноса Циципаса — Reuters / Asanka Brendon Ratnayaki Он вернулся сильнее и сказал: «Я не приемлю этого. В справке написано, что это корты с твердым покрытием. Это не жесткие корты. Хотя он и победил, но игра для россиянина уже была тяжелой.

Каково играть в Индиан-Уэллсе?

реклама Статья продолжается под этой рекламой

Медведев понимал, насколько сложно игроку может изменить темп игры. Игроки в Индиан-Уэллсе боролись. Так же поступил и Медведев, пусть и ненадолго.