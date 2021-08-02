Странный и почти устрашающий закон “AGT” ошеломил всех четырех судей.

Во время выпускных экзаменов на Во вторник российский танцевальный аферист Паша удивил судей самым креативным выступлением вечера.

Еще более удивительно то, что выступление Паши изначально планировалось как двустороннее прослушивание с его женой, которая, по его словам, пропустила свой рейс. К счастью, в том, что судья назвал «финальное шоу должно продолжаться», Паша убил свой бизнес, и судьям это очень понравилось.

После того, как Паша временно покинул сцену, ведущий вынес в долину пару супер-роботизированных кукол – танцующий дуэт, который оказался наполовину человеком / наполовину куклой. В конце своей странной и жуткой игры с музыкальной шкатулкой кукла переворачивает свою клетчатую клетку … чтобы открыть под ней соло-пашу!

«Я любил это. Это было так удивительно. Я никогда не видел ничего подобного», – воскликнул он.

«Трудно восхититься» заявил: «А, ты нас понял, верно? Да, мы все думали, что это будет ужасно, и на самом деле это было круто. Это был такой большой сюрприз, мне это понравилось».

Зрители тоже получили удовольствие от тройного танцевального номера, а в итоге, конечно же, Паше досталось четыре да.

Хауи сказал Паше: «Если бы они просто подписались, вы бы напугали многих маленьких детей. Я начну с утвердительного ответа», а Саймон поделился: «Нам нравится удивляться, и это то, что вы просто хотели сделать. Вот почему у тебя четыре “да”.