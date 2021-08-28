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Странный момент раненых коров АВИАБИЛЕТАМИ ПОДБИРАЮТСЯ на новый луг в швейцарских Альпах

28 августа, 2021
Toma Kulikov

Слетел на пастбище! Странный момент раненых коров АВИАБИЛЕТАМИ ПОДБИРАЮТСЯ на новый луг в швейцарских Альпах

  • В Швейцарии зараженных коров привозили на дно альпийского луга
  • Десятки голов крупного рогатого скота были вывезены на перевал Клаузен в пятницу
  • Праведный скот 1000-го стада прошел по склону горы.
  • Стадо направляется в Урнербоден в Ури в рамках подготовки к ежегодному параду коров.

Автор Кейт Деннет для Mailonline

Опубликовано: | обновлено:


Зараженные коровы в Швейцарии оказались унесены самолетом на дно их альпийских лугов в странном зрелище.

Десятки животных были доставлены на вертолете с луга на горный перевал Клаузенпас, который находится на высоте около 6 400 футов (1 950 метров) над уровнем моря, в пятницу.

Раненых коров подвешивали на тросе с помощью сетчатых ремней и фотографировали висящими на вертолете, когда они взлетали в небо.

Зараженные коровы в Швейцарии (на фото) оказались на дне своих альпийских лугов в странном зрелище.

Десятки животных были доставлены на вертолете к горному перевалу Клаузенпас, который все еще находится на высоте 6400 футов (1950 метров) над уровнем моря, в пятницу.

Десятки животных были доставлены на вертолете к горному перевалу Клаузенпас, который все еще находится на высоте 6400 футов (1950 метров) над уровнем моря, в пятницу.

Раненых коров подвешивали на тросе с помощью сетчатого ремня и фотографировали висящими с вертолета, когда они взлетали в небо.

Раненых коров подвешивали на тросе с помощью сетчатого ремня и фотографировали висящими с вертолета, когда они взлетали в небо.

Фермеры использовали направляющие тросы, чтобы безопасно доставить коров на землю, прежде чем пересаживать их в трейлеры – вид транспорта, более знакомый монстрам.

Здоровый и здоровый скот 1000-го стада гулял по склону горы.

Фермер Йонас Арнольд объяснил, что причины для перевозки коров на вертолете включают трудности с доступом к некоторым пастбищам на машине, а также травмы коров, которые не могут ходить.

Фермеры использовали направляющие веревки, чтобы помочь коровам безопасно спуститься на землю перед транспортировкой в ​​трейлеры. На фото: корова перевозится на вертолете.

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Фермеры использовали направляющие веревки, чтобы помочь коровам безопасно спуститься на землю перед транспортировкой в ​​трейлеры. На фото: корова перевозится на вертолете.

Фермер Йонас Арнольд объяснил причины перевозки коров на вертолете (см. Выше), в том числе некоторые пастбища, до которых трудно добраться на машине, и коровы, которые не могут ходить, будучи ранеными.

Фермер Йонас Арнольд объяснил причины перевозки коров на вертолете (см. Выше), в том числе некоторые пастбища, до которых трудно добраться на машине, и коровы, которые не могут ходить, будучи ранеными.

Корову перевозят на вертолете после летних каникул на высокогорных альпийских лугах Швейцарии возле перевала Клаузен, Швейцария.

Корову перевозят на вертолете после летних каникул на высокогорных альпийских лугах Швейцарии возле перевала Клаузен, Швейцария.

Стадо отправлено самолетом в Урнербоден в центральном Ури для подготовки к ежегодному параду коров.

Стадо отправлено самолетом в Урнербоден в центральном Ури для подготовки к ежегодному параду коров.

Коровы (посадка на фото) раньше проводили летние каникулы на лугах швейцарских Альп, но теперь их перемещают у подножия горы.

Коровы (посадка на фото) раньше проводили летние каникулы на лугах швейцарских Альп, но теперь их перемещают у подножия горы.

Рассказывать Sky News: «Я не спрашивал корову, как она себя чувствует после этой поездки, потому что она не могла ответить, но это совсем небольшое расстояние, и это должно продолжаться.

Это была тихая короткая поездка. Я не заметил разницы между теми, кто летал, и теми, кто ходил нормально.

Раньше коровы проводили летние каникулы на лугах швейцарских Альп, но теперь их вывозят из горной местности.

Стадо направляется к Урнербодену в центральном Ури, готовясь к ежегодному параду коров.

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