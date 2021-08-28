Странный момент раненых коров АВИАБИЛЕТАМИ ПОДБИРАЮТСЯ на новый луг в швейцарских Альпах

Зараженные коровы в Швейцарии оказались унесены самолетом на дно их альпийских лугов в странном зрелище.

Десятки животных были доставлены на вертолете с луга на горный перевал Клаузенпас, который находится на высоте около 6 400 футов (1 950 метров) над уровнем моря, в пятницу.

Раненых коров подвешивали на тросе с помощью сетчатых ремней и фотографировали висящими на вертолете, когда они взлетали в небо.

Зараженные коровы в Швейцарии (на фото) оказались на дне своих альпийских лугов в странном зрелище.

Десятки животных были доставлены на вертолете к горному перевалу Клаузенпас, который все еще находится на высоте 6400 футов (1950 метров) над уровнем моря, в пятницу.

Раненых коров подвешивали на тросе с помощью сетчатого ремня и фотографировали висящими с вертолета, когда они взлетали в небо.

Фермеры использовали направляющие тросы, чтобы безопасно доставить коров на землю, прежде чем пересаживать их в трейлеры – вид транспорта, более знакомый монстрам.

Здоровый и здоровый скот 1000-го стада гулял по склону горы.

Фермер Йонас Арнольд объяснил, что причины для перевозки коров на вертолете включают трудности с доступом к некоторым пастбищам на машине, а также травмы коров, которые не могут ходить.

READ Канадский депутат пойман обнаженным во время виртуальной встречи Фермеры использовали направляющие веревки, чтобы помочь коровам безопасно спуститься на землю перед транспортировкой в ​​трейлеры. На фото: корова перевозится на вертолете.

Фермер Йонас Арнольд объяснил причины перевозки коров на вертолете (см. Выше), в том числе некоторые пастбища, до которых трудно добраться на машине, и коровы, которые не могут ходить, будучи ранеными.

Корову перевозят на вертолете после летних каникул на высокогорных альпийских лугах Швейцарии возле перевала Клаузен, Швейцария.

Стадо отправлено самолетом в Урнербоден в центральном Ури для подготовки к ежегодному параду коров.

Коровы (посадка на фото) раньше проводили летние каникулы на лугах швейцарских Альп, но теперь их перемещают у подножия горы.

Рассказывать Sky News: «Я не спрашивал корову, как она себя чувствует после этой поездки, потому что она не могла ответить, но это совсем небольшое расстояние, и это должно продолжаться.

Это была тихая короткая поездка. Я не заметил разницы между теми, кто летал, и теми, кто ходил нормально.

Раньше коровы проводили летние каникулы на лугах швейцарских Альп, но теперь их вывозят из горной местности.

Стадо направляется к Урнербодену в центральном Ури, готовясь к ежегодному параду коров.