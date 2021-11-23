Страны ЕАЭС могут справиться с климатическими вызовами только объединив усилия — премьер-министр России — бизнес и экономика

Ереван, 19 ноября. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в пятницу, что государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут решать климатические проблемы только объединив усилия.

«Мы считаем, что проблема климата — это новая многообещающая область диалога между странами-членами ЕС. Мы все осознаем свою экологическую ответственность и должны играть наиболее активную роль в определении глобальной повестки дня. Невозможно должным образом решать климатические проблемы. в нашей стране. Мы не сможем справиться с этой задачей, только если будем работать вместе », — сказал Мишустин.

Он отметил, что лидеры Евразийского экономического союза приняли специальное заявление по вопросам климата. Мишустин добавил, что президент России Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, предложил начать стандартизацию в области углеродной отчетности, реализовывать взаимовыгодные климатические проекты и развивать собственные технологии на основе безуглеродных источников энергии. .

Премьер-министр подчеркнул, что «Россия готова активно участвовать в согласовании учебных программ, чтобы в полной мере воспользоваться опытом наших стран, в том числе в области зеленых технологий».

Он отметил, что в рамках Союза работает рабочая группа высокого уровня по вопросам климата. «В ближайшем будущем вам необходимо будет подготовить основные стратегические подходы, а также первый пакет действий по их реализации. Эти инициативы должны позволить нашим странам успешно преодолевать проблемы, связанные с климатом», — заключил Мишустин.