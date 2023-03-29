Страны Евросоюза ищут законный способ остановить импорт российского СПГ

БРЮССЕЛЬ (Рейтер) — Страны Европейского союза во вторник договорились искать юридический вариант, чтобы запретить российским компаниям отправлять сжиженный природный газ (СПГ) в страны Европейского союза, не позволяя российским компаниям бронировать мощности инфраструктуры.

Министры энергетики ЕС предложили, чтобы новые правила рынка газа ЕС включали в себя возможность для правительств временно запретить российским и белорусским экспортерам газа проводить предварительные торги по инфраструктуре, необходимой для доставки СПГ в Европу.

Это предложение является частью переговорной позиции стран по новым правилам газового рынка ЕС. Это должно быть согласовано с Европейским парламентом — процесс, который может занять месяцы.

Евросоюз, в состав которого входят 27 стран, обязался отказаться от российского газа в ответ на вторжение Москвы в Украину. Импорт трубопроводного газа в Европу из России после вторжения сократился, но импорт СПГ увеличился.

Согласно анализу ЕС, поставки российского СПГ в Европу выросли в прошлом году — до 22 млрд кубометров по сравнению с примерно 16 млрд кубометров в 2021 году.

Заместитель министра энергетики Литвы Альбинас Хананавичюс заявил, что это предложение позволит избежать ситуации, когда инфраструктура СПГ, предназначенная для помощи странам в обмене российского газа на альтернативные, фактически будет использоваться для импорта большего количества газа из Москвы.

«Вы строите инфраструктуру, чтобы избавиться от ресурса, который манипулировал рынками (газа) и причинял вам большие трудности, а затем вы принимаете тот же ресурс через СПГ? Что-то не так с логикой», — сказал он агентству Reuters.

В случае одобрения предложение предложит государствам-членам способ остановить импорт российского СПГ без применения санкций, что политически сложно дать зеленый свет, поскольку для этого требуется единогласное одобрение всех 27 стран-членов ЕС.

Венгрия заявила, что не может поддержать позицию на переговорах по новому закону ЕС о рынке газа, который также включает набор новых правил для интеграции более низкоуглеродных газов.

Комиссар ЕС по энергетике Кадре Симсон в этом месяце призвал европейские компании не подписывать новые российские сделки по производству СПГ. С такой же просьбой выступила министр энергетики Испании Тереза ​​Рибера к испанским компаниям.

Однако такие запросы не являются обязывающими, так как российский газ и СПГ не подпадают под санкции ЕС. В Евросоюзе действует запрет на морскую перевозку сырой нефти и импорт нефтепродуктов из России.

(Отчетность Кейт Абнетт; редактирование Марен Штраус, Александры Хадсон и Эмилии Ситхоул Матарес)

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