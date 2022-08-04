Страны, которые торгуют с Россией без долларов

Формирующийся многополярный мир сейчас пытается сократить использование американской валюты в своей торговле после того, как Соединенные Штаты и Европейский Союз ввели многосторонние санкции против России.

Соединенные Штаты, Европейский союз, Канада, Япония, Швейцария и Великобритания ввели экономические санкции против России после ее вторжения в Украину в феврале.

В марте США и Европейский Союз отключили российские банки от SWIFT, глобальной финансовой артерии, позволяющей быстро переводить средства через границы.

В свете этой перспективы Россия предложила многим странам вести торговлю с использованием их собственных валют, избегая SWIFT, и Бангладеш также получила приглашение.

Между тем, согласно отчету Bloomberg, усилия России и Китая по проведению недолларовых операций являются частью более широкой стратегии снижения рисков, которая набирает популярность на многих развивающихся рынках.

Российский уголь и нефть, оплачиваемые в юанях, вот-вот начнут поступать в Китай, поскольку две страны пытаются сохранить свою торговлю на фоне растущего международного гнева по поводу вторжения в Украину.

Несколько китайских компаний использовали местную валюту для покупки российского угля в марте. Это будут первые поставки товаров, оплачиваемые в юанях, с тех пор, как Соединенные Штаты и Европа ввели санкции против России и изолировали многие ее банки от международной финансовой системы.

Между тем, Саудовская Аравия планирует торговать нефтью в юанях, а Индия изучает рубль и структуру платежей в рублях, говорится в сообщении.

Наш корреспондент в Нью-Дели Балаб Бхаттачарья сообщает, что Резервный банк Индии (РБИ) разрешил трансграничную торговлю индийскими рупиями 11 июля этого года.

Резервный банк Индии создал новую дополнительную модель выставления счетов, платежей и расчетов по экспорту и импорту в индийских рупиях.

Банки потребуют предварительного одобрения от Департамента валютных операций RBI для операций в соответствии с новым соглашением.

26 июля Иран объявил, что доллар США официально отказался от торговых отношений с Россией, а доллар был заменен российским рублем. Западноазиатская страна также планирует торговать таким образом с Турцией, Китаем и Индией.

Торговля Россией в других валютах очень распространена. В 2019 году Россия перешла на евро для поставок нефти Китайской национальной нефтяной корпорации (CNPC) по долгосрочным контрактам.

Однако теперь экспорт нефти в CNPC будет полностью оплачиваться в китайских юанях в условиях санкций со стороны Евросоюза.

Агентство Reuters недавно сообщило, что торговые фирмы, используемые российской государственной нефтяной компанией «Роснефть» для снабжения нефтеперерабатывающих заводов Индии, в этом месяце начали запрашивать эквивалент долларов в дирхамах, поскольку правительственные чиновники решили, что стране не нужны большие суммы индийской валюты для внешней торговли.

По данным Global Times, БРИКС, группа крупных развивающихся экономик, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, также ведет переговоры о расширении расчетов и кредитов в национальной валюте для противодействия вооружениям в долларах США. Отчет.