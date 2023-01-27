Страны Центральной Америки и Карибского бассейна проявляют интерес к созданию центра ядерной науки и технологий, аналогичного тому, который реализует российская государственная компания по атомной энергии «Росатом» в Боливии, для удовлетворения потребностей ядерной медицины, сельского хозяйства и научных исследований, президент Росатома в Латинской Америке Об этом РИА Новости сообщил Иван Дебов.

БУЭНОС-АЙРЕС / МОНТЕВИДЕО (Новости UrduPoint / Sputnik – 27 января 2023 г.) Страны Центральной Америки и Карибского бассейна проявляют интерес к созданию ядерный наука и Техника Центр, вот так Русский Государственная компания по атомной энергии «Росатом» работает в Боливияпотребности ядерный лекарственное средство, Сельское хозяйство И научные исследования, рассказал Sputnik глава Росатома в Латинской Америке Иван Дебов.

Интерес к проекту проявляют страны Центральной Америки и Карибского бассейна (от ядерный наука и Техника Центр). Эти страны заинтересованы в неэнергетических применениях ядерный Технологии, в первую очередь ядерный лекарственное средство, Сельское хозяйство и наука».

Дыбов также сообщил, что у каждой страны свои приоритеты, поэтому «Росатом» предлагает им гибкий подход и проект можно адаптировать под нужды каждого конкретного клиента.

Например, если страна хочет сосредоточиться на Сельское хозяйство, Тогда можно предложить сформировать такой «заточенный» центр выращивания в первую очередь; Если мы говорим о медицине, мы также можем предоставить соответствующее образование».

Дыбов добавил ядерный наука и Техника центр в Боливия Это была визитная карточка Росатома в регионе. В «Росатоме» надеются, что после коммерческого запуска проект станет эталонной моделью.

Как показывает пример Боливии, реализация этого проекта не только способствует развитию таких важных областей, как здравоохранение, Сельское хозяйство и науки, но и дает стимул для образование По словам Дебофф, новым ученым разрешено проводить крупные научные исследования.