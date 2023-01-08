Страны G5 Sahel в Западной Африке обменивают мины на российскую военную технику

Автор Кестер Кенн Кломега

В серии обзорных докладов по итогам года спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов заявил местным российским СМИ, что Россия продолжит взаимодействие с пятью странами Сахеля в Западной Африке для борьбы с терроризмом как террористической угрозой в регионе. Оно не утихало, и западное военное присутствие в Африке было «неэффективным».

Москва продолжит взаимодействие с пятью странами Сахеля (Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Чад и Мавритания) по поставкам вооружений для борьбы с терроризмом. Естественно, контакты с G5 Sahel будут, заявил российским СМИ Богданов, отметив, что в настоящее время в группе происходят «некоторые внутренние структурные изменения» из-за проблем, возникающих из-за участия Мали.

У нас есть двусторонние контакты со всеми пятью странами. Посмотрим, какой формат будет оптимален для наших партнеров. Взаимодействие здесь во многом ориентировано на борьбу с терроризмом и экстремизмом, потому что этот регион Сахары и Сахеля стал очагом международного терроризма и, конечно же, в связи с распадом ливийского государства и распространением этих операций на юг .

За последние несколько лет МИД России укрепил военно-техническое сотрудничество, которое является неотъемлемой частью внешней политики Российской Федерации с Африкой. В заявлениях на своем сайте неоднократно указывалось, что военно-техническое сотрудничество России со странами Африки в основном направлено на урегулирование региональных конфликтов, предотвращение распространения террористической угрозы и противодействие растущему терроризму на континенте.

Она расширяет свою военно-дипломатическую географию, включая бедные африканские страны, особенно хрупкие государства, нуждающиеся в российской военной помощи. Согласно нескольким сообщениям, он подписал двусторонние соглашения о военно-техническом сотрудничестве с более чем 20 африканскими странами.

Некоторые политические эксперты заявили, что африканское общество страдает от слабых институтов и проблем терроризма из-за изоляции от политического управления и неравных возможностей в делах общества. Например, такие страны, как Нигерия, Нигер, Буркина-Фасо, Мали, Центральноафриканская Республика и многие другие, имеют слабый контроль над правительством и намеренно создали политическую среду для процветания террористических организаций в Африке.

Базовая политическая система многих африканских стран не на высоте. Существуют государственные учреждения, ведомства и агентства, такие как правоохранительные органы, регулирующие органы и судебные органы, которые страдают от механизма хронической дисфункции и нуждаются в немедленных усилиях для решения проблем финансирования терроризма и терроризма. Поэтому необходимо проанализировать борьбу с терроризмом и повышение уровня эффективности институтов, а также развитие общества.

Председатель комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат подчеркнул необходимость формирования региональных сил для борьбы с террористическими группировками, но добавил, что африканские армии до сих пор не оснащены. «Важно, чтобы внешние партнеры прислушивались к призывам Африки и работали в рамках организации, когда речь идет о поддержке рекомендаций по борьбе с этим бедствием», — подчеркнул он.

Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд также рассказал о том, как террористическая группировка «Аш-Шабааб» взяла под свой контроль значительную часть сельской местности Сомали. «Аш-Шабааб или террористов, где бы они ни находились, нельзя победить только военными средствами», — сказал он.

Президент Мозамбика Филипе Ньюси очень красноречиво высказался и поделился ценным опытом использования хорошо организованных региональных вооруженных сил для обеспечения мира и безопасности в Мозамбике. Создание региональных вооруженных сил для борьбы с террористическими угрозами никогда не потребует обмена целых золотых или алмазных рудников на покупку военной техники из других стран.

Теперь Мозамбик наслаждается относительным миром и стабильностью после того, как Сообщество по вопросам развития стран юга Африки (САДК), состоящее из 16 стран, наконец согласилось развернуть совместные вооруженные силы, несущие главную ответственность за обеспечение мира, стабильности и восстановление нормальной жизни в провинции Кабу-Делгаду на севере Мозамбика. .

В нем принимают участие солдаты из Руанды и военной миссии Сообщества развития юга Африки (САДК). Руанда предложила 1000 солдат в июле 2021 года. ЮАР имеет самый большой контингент, насчитывающий около 1500 солдат. Внешние страны, конечно, очень помогают стабилизировать ситуацию в Мозамбике.

Объединенные силы Сообщества по вопросам развития стран юга Африки поддерживают мир на севере Мозамбика. Нормы, стандарты, политики и предоставление помощи, а также юридические инструменты и практика основаны на протоколах обеспечения безопасности АС. Таким образом, он подпадает под требования мира и безопасности Африканского союза.

В преддверии предстоящего в июле 2023 года в Санкт-Петербурге саммита Россия-Африка Южноафриканский институт международных отношений (SAIIA) опубликовал специальный доклад о России и Африке. В отчете, озаглавленном «Частная военная дипломатия России в Африке: высокий риск, низкое вознаграждение, ограниченное влияние», говорится, что возобновившийся интерес России к Африке обусловлен ее стремлением к статусу мировой державы. Мало кто ожидает, что участие России в обеспечении безопасности приведет к миру и развитию в странах, с которыми у нее есть партнерские отношения в сфере безопасности.

В то время как оппортунистическое использование Москвой частной военной дипломатии позволило ей успешно закрепиться в странах-партнерах, отсутствие прозрачности во взаимодействиях, ограниченная сфера влияния и непомерно высокие финансовые и дипломатические расходы выявляют пределы партнерства в решении проблем мира. и проблемы развития в африканских принимающих странах, говорится в докладе.

В отчете, написанном Овигве Эгуегу, нигерийским исследователем в области политики и международных отношений из Пекина, основное внимание уделялось использованию частных военных компаний для осуществления «военной дипломатии» в африканских странах, а основными вопросами исследования были: каково влияние Частный сектор России? Военная дипломатия в Африке о мире и развитии принимающих стран? Почему Россия выбрала военную дипломатию в качестве предпочтительного метода закрепления на континенте?

Его доклад основан на более чем 80 публикациях в СМИ, посвященных российскому военно-техническому сотрудничеству в Африке. Он задается вопросом, продвигают ли хрупкие африканские государства свою безопасность, дипломатические и экономические интересы через отношения с Россией.

Преодоление многоаспектных проблем, стоящих перед Ливией, Суданом, Сомали, Мали и Центральноафриканской Республикой, потребует комплексных стратегий мира и развития, которые включают разрешение конфликтов, миростроительство, государственное строительство, реформу сектора безопасности и глубокие политические реформы для улучшения управления и управления. Не говоря уже о разумном экономическом планировании, необходимом для привлечения прямых иностранных инвестиций, необходимых для стимулирования экономического роста.

Организация Объединенных Наций (ООН), Африканский союз (АС), Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) и все международное сообщество выразили коллективную озабоченность по поводу любого использования наемных сил специального назначения и вместо этого настоятельно предложили использовать региональные полномочия, согласованные региональными блоками, как способ разрешения конфликтов в Африке. Сахельский регион G5 включает Буркина-Фасо, Чад, Мали, Мавританию и Нигер.

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