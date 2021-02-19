Стратегическая игра Survival Z развязывает нежить в Apple Arcade

Яблоко, город, кот



Яблочная аркада Friday’s Survival Z от Ember Entertainment добавили к продолжающемуся росту Каталог игр. В мире, разрушенном вспышкой зомби, вы должны выжить, используя все имеющиеся в вашем распоряжении ресурсы. Вы можете попробовать Survival Z в эти выходные на iPhone, iPad, Mac, iPod Touch и Apple TV.

Survival Z – это игра в жанре Tower Defense с 50 уровнями. Его карта предлагает несколько игровых режимов, которые более воспроизводимы. Вы играете Меган, проницательного механика-одиночку с арбалетом. Когда она встречает Маркуса, другого выжившего, у которого есть интеллект в ресторане, который потенциально может быть заполнен припасами, пара отправляется в путешествие, чтобы спасти и модернизировать оборудование и сразиться с волнами зомби по пути.

Шелби Браун / Cnet



Хотя управление в игре не требует от вас соблюдения баланса между бегом и стрельбой из оружия, не думайте, что бои с зомби будут легкими. Ключом к Survival Z является стратегия: улучшайте экипировку вашего персонажа монетами, заработанными в битвах, расставляйте ловушки и препятствия, чтобы замедлить орду нежити. Прежде всего, продолжайте двигаться во время боя и не попадитесь. По мере прохождения уровней зомби получают новые возможности: доставку, хранение добычи и многое другое.

Если вы поклонник Overland в Apple Arcade, возможно, вам понравится эта игра.

Шелби Браун / Cnet



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Apple вошла Мир мобильных игр больше года С выходом Яблочная аркада. Услуга подписки на игру стоит 5 долларов в месяц и позволяет играть около 150 новых эксклюзивных игр. IphoneIPad, Mac, Прикоснитесь к iPod И Верблюд.

Кроме того, с Apple IPhone 12 Для устройств вы можете получить бесплатную трехмесячную пробную версию Apple Arcade при покупке нового устройства. Даже если вы не купите новый телефон, если вы впервые зарегистрировались в Apple Arcade, вы получите месячную бесплатную пробную версию. В Apple One Пакет подписки также был запущен в прошлом году, что позволяет легко получить до шести сервисов подписки Apple, включая Apple Arcade, по одной цене.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Каждая игра, в которую можно играть на Apple Arcade, И Как выбрать лучший игровой сервис по подписке для вас.