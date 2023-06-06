Стратегическая плотина на оккупированной Россией Украине

Украина и Россия обвиняют друг друга в повреждении Каховской ГЭС

Тысячи людей находятся под угрозой затопления на юге Украины, при этом Киев и Москва обвиняют друг друга в повреждении стратегической плотины Каховской ГЭС.

Плотина на реке Днепр является стратегическим источником воды для аннексированного Россией Крыма, и затопление может заблокировать украинские силы, стремящиеся вернуть утраченные территории.

Ущерб также усилил опасения по поводу ядерной аварии, поскольку Запорожская электростанция использует Каховское водохранилище вверх по течению для своих систем охлаждения.

Российские войска захватили 3,3-километровую плотину в начале вторжения 24 февраля 2022 года вместе с гидроэлектростанцией.

Выше по течению от плотины находится Каховское водохранилище, вмещающее 18 кубических километров воды — примерно столько же, сколько Большое Соленое озеро в штате Юта.

Украина, которая сейчас контролирует правый берег реки, заявила во вторник, что наводнение произошло как минимум в восьми районах вдоль Днепра.

Украинские официальные лица заявили, что около 16 000 человек находятся в критической зоне затопления.

Плотина расположена примерно в 60 км к востоку от Херсона, который Украина отвоевала в ноябре, превратив реку в новую линию фронта.

Россия, которая контролирует левый берег реки, заявила, что более 22 000 жителей в 14 регионах уязвимы для потенциального наводнения, но в крупных населенных пунктах опасности затопления нет.

— встречные требования —

Помимо наводнения, есть опасения ядерной аварии, потому что Запорожская ГРЭС использует Каховское водохранилище для своей системы охлаждения.

Организация Объединенных Наций и Россия заявили, что для атомной электростанции не существует значительного риска, но Украина заявила, что риск повышен.

Построенная в советское время в 1950-х годах, Каховская ГЭС имеет стратегическое значение. Он перекачивает воду в Северо-Крымский канал, который начинается на юге Украины и пересекает весь Крым.

Это означает, что любая проблема с плотиной может вызвать проблемы с водоснабжением Крыма, который с 2014 года находится под контролем России.

История продолжается

Киев обвинил Москву в минировании дамбы, когда в октябре поблизости вспыхнули боевые действия во время последнего крупного наступления украинских войск, стремящихся вернуть утраченные территории.

Во вторник агенты Кремля в Херсонской области опровергли какие-либо планы взорвать дамбу и назвали утверждения Украины «ложью».

Киев заявляет, что Москва разрушила дамбу, чтобы замедлить свое военное контрнаступление.

Россия заявила, что дамба была повреждена в результате многочисленных украинских ударов.

пур/экф/генерация