Флаги США и Китая выставлены на стенде Американской международной торговой палаты (AICC) во время Китайской международной ярмарки торговли услугами в Пекине, Китай, 28 мая 2019 года.

ПЕКИН – Недавний стратегический документ США по Китаю, который широко читался в Вашингтоне, округ Колумбия, встретил лишь мимолетный отклик в Пекине, поскольку ограниченные общественные дебаты сосредоточились на одном моменте: автор неправильно понял Китай.

“The Longer Telegram” вышел в конце января. Он предложил, как новой администрации США поступить с растущим Китаем, изложив подробную критику правительства Коммунистической партии при президенте. Си Цзиньпин.

В газете говорится, что эффективный подход Соединенных Штатов к Китаю требует «того же дисциплинированного подхода, который они применяли при разгроме Советского Союза». «Стратегия США должна оставаться сфокусированной на Си и его ближайшем окружении, а также на политическом контексте Китая, в котором они правят».

По словам анонимного автора, “бывший высокопоставленный правительственный чиновник США” Исследовательский центр Атлантического совета в Вашингтоне Который опубликовал длинную статью.

В статье делается попытка воспроизвести исторический документ, который сформировал политику Вашингтона в отношении Советского Союза, под названием «Длинная телеграмма», отправленный из Москвы в феврале 1946 года на заре холодной войны.

Пока что в Пекине газета не особо обсуждалась в крупных государственных СМИ, за исключением шумного государственного таблоида Global Times, да и то почти полностью на английском языке. “Longer Telegram” – это доминирующий фарс на поздней стадии. Прочтите название одной обзорной статьи.

На Официальный новостной сайт Народно-освободительной армии Китая, Статья на китайском языке, в которой стратегическая часть изображается как обладающая старомодным мышлением, а ее взгляд на страну контрастирует с современным. Сообщение государственных СМИ о китаянке Возможность выбраться из бедности.