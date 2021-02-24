Стратегический документ США о Longer Telegram для Китая не вызывает особых дебатов в Пекине

Флаги США и Китая выставлены на стенде Американской международной торговой палаты (AICC) во время Китайской международной ярмарки торговли услугами в Пекине, Китай, 28 мая 2019 года.
Джейсон Ли | Рейтер
ПЕКИН – Недавний стратегический документ США по Китаю, который широко читался в Вашингтоне, округ Колумбия, встретил лишь мимолетный отклик в Пекине, поскольку ограниченные общественные дебаты сосредоточились на одном моменте: автор неправильно понял Китай.
“The Longer Telegram” вышел в конце января. Он предложил, как новой администрации США поступить с растущим Китаем, изложив подробную критику правительства Коммунистической партии при президенте. Си Цзиньпин.
В газете говорится, что эффективный подход Соединенных Штатов к Китаю требует «того же дисциплинированного подхода, который они применяли при разгроме Советского Союза». «Стратегия США должна оставаться сфокусированной на Си и его ближайшем окружении, а также на политическом контексте Китая, в котором они правят».
По словам анонимного автора, “бывший высокопоставленный правительственный чиновник США” Исследовательский центр Атлантического совета в Вашингтоне Который опубликовал длинную статью.
В статье делается попытка воспроизвести исторический документ, который сформировал политику Вашингтона в отношении Советского Союза, под названием «Длинная телеграмма», отправленный из Москвы в феврале 1946 года на заре холодной войны.
Пока что в Пекине газета не особо обсуждалась в крупных государственных СМИ, за исключением шумного государственного таблоида Global Times, да и то почти полностью на английском языке. “Longer Telegram” – это доминирующий фарс на поздней стадии. Прочтите название одной обзорной статьи.
На Официальный новостной сайт Народно-освободительной армии Китая, Статья на китайском языке, в которой стратегическая часть изображается как обладающая старомодным мышлением, а ее взгляд на страну контрастирует с современным. Сообщение государственных СМИ о китаянке Возможность выбраться из бедности.
Стратегия США должна оставаться сфокусированной на Си, его ближайшем окружении и политическом контексте Китая, в котором они правят.
Неизвестный
Самая длинная телеграмма
МИД Китая в ответ на вопрос репортера Global Times раскритиковал The Longer Telegram за ее призыв сдерживать Китай.
Согласно официальному переводу министерства, подобные комментарии в адрес правящей Коммунистической партии были «набором слухов и теорий заговора» и что попытки подтолкнуть американо-китайские отношения к конфликту приведут к «полному провалу».
Единичные общенациональные комментарии появляются по мере нарастания напряженности между Соединенными Штатами и Китаем, двумя крупнейшими экономиками мира, которые управляются совершенно разными правительственными режимами.
“The Longer Telegram” вызвала много споров в мире внешней политики США, критики говорят, что газета искажает Китай и слишком много внимания уделяет роли Си. Но многие согласны с призывом газеты к более осознанной политике США в отношении Китая.
Эта растущая сплоченность в отношении ужесточения позиции США в отношении Китая вызывает беспокойство в Пекине.
«Длинная телеграмма» не отражает китайскую действительность и не является хорошей отправной точкой для диалога, – сказал Чен Ями, заместитель директора и младший научный сотрудник Китайского института международных исследований при государственном аналитическом центре.
По словам Чена, ошибка газеты в том, что она неприменима в данной ситуации, поскольку Китай не заявил, что хочет заменить США. Она добавила, что Соединенные Штаты заботятся о том, терять ли свое центральное положение в Соединенных Штатах. Глобализм.
Критики говорят, что государственная система в Китае выиграла от того, что в 2001 году ей было разрешено вступить во Всемирную торговую организацию без быстрой интеграции того типа свободного рынка и системы, основанной на правилах, которую отстаивали такие страны, как Соединенные Штаты.
Длинная история телеграмм
Чтобы противостоять этим событиям, The Longer Telegram заявляет, что Соединенные Штаты должны установить четкие красные линии и точки для национальной безопасности Пекина, пересечение которых приведет к решительному ответу Америки.
Некоторые из этих красных линий включают военное нападение Китая или экономическую блокаду Тайваня, согласно отчету, в котором также говорится, что Соединенные Штаты должны твердо противостоять любым китайским угрозам глобальным системам связи Америки.
Первоначальным автором «Длинной телеграммы» в 1946 году был американский дипломат Джордж Кеннан, который Москва ответила на запрос Госдепартамента США о советской внешней политике. Kennan В следующем году он опубликовал соответствующую статью в журнале Foreign Affairs под псевдонимом «X». В 1952 году он начал непродолжительное время работать послом США в Москве.
Кеннан подчеркнул в своей статье, что русские намерены распространить советский режим по всему миру и против сосуществования с Западом. Он считал, что вместо того, чтобы умиротворять Соединенные Штаты, Соединенные Штаты должны использовать давление для достижения сотрудничества. С Советской властью или даже с ее внутренним крахом.
На протяжении более 70 лет, включая распад Советского Союза в 1991 году, Соединенные Штаты возглавляли так называемый либеральный мировой порядок, в котором международные институты закладывают основы мирового порядка.
Этот сдвиг начался в последнее десятилетие или около того, с растущим экономическим и технологическим влиянием Китая, а также с единоличным подходом бывшего президента США Дональда Трампа к внешней политике.
Онлайн-ответ
Непонятно, чем занимается президент Джо Байден Он займет, но будет придерживаться жесткой позиции в отношении Китая, хотя и более спокойным тоном, чем предыдущая администрация.
«Проблемы с Россией могут отличаться от проблем с Китаем, но они вполне реальны». Байден сообщил европейским союзникам в своем выступлении на прошлой неделе.
Байден сделал свой первый телефонный звонок в качестве президента Си в начале этого месяца. Президент США и первая леди также выпустили видеоклип, поздравляющий с Лунным Новым годом, который широко распространился в китайских социальных сетях.
Разбросанные в Интернете комментарии по поводу “The Longer Telegram” все же были отклонены.
В почти 30-минутном видео от 5 февраля и более 900 000 просмотров профессор Университета Фудань Синь И сказал: Газета отвергла попытку Кеннана как шутку.
В онлайн-статье от 7 февраля профессора права Университета экономики и права Чжуннань Цяо Синьшена в онлайн-статье говорится, что стратегия В статье не удалось точно проанализировать трудности, с которыми столкнулся Советский Союз. Соединенным Штатам не следует ожидать, что Китай «распадется».