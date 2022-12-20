Стратегия Байдена в отношении ультраправого Израиля: положить все на Биби

«Биби говорит, что может контролировать свое правительство, так что давайте посмотрим, как он это сделает», — сказал один американский чиновник, используя эпитет Нетаньяху.

Подход команды Байдена подчеркивает сложность и растущую хрупкость американо-израильских отношений. Роль Израиля как партнера по безопасности, а также его роль убежища для еврейского народа означает, что какое-либо серьезное разделение невозможно, каким бы радикальным ни было его правительство. Но правый поворот в израильской политике также подрывает то, что когда-то было сильной двухпартийной поддержкой страны в Вашингтоне, особенно среди демократов, которые все больше готовы критиковать Израиль, несмотря на негативную реакцию на предвыборную кампанию.

Чтобы сохранить крепкие отношения с Израилем, помощники Байдена говорят, что им необходимо обуздать эксцессы ультраправых, и видят в Нетаньяху лучший способ использовать это влияние.

Ожидается, что Нетаньяху представит свое новое правительство в среду, хотя он может попросить продлить его на несколько дней. И никто из официальных лиц США не заявлял о каких-либо рычагах давления, кроме риторики, которые они будут использовать для давления на Нетаньяху, тем более что Байден исключил возможность сокращения военной помощи США Израилю. Два официальных лица говорили на условиях анонимности, поскольку речь шла о деликатных дипломатических переговорах.

Однако, несмотря на скептицизм некоторых аналитиков, официальные лица США настаивают на том, что у них есть варианты в работе и что Нетаньяху может ожидать от Госдепартамента гораздо большего, чем резкие новостные заявления.

Второй американский чиновник указал, что у израильского лидера есть определенные цели, от обуздания иранского исламского правительства до нормализации отношений с Саудовской Аравией, в чем ему потребуется помощь Америки.

Нетаньяху, который до этого занимал пост премьер-министра в течение 15 лет, знает Байдена десятилетиями, но между ними возникли разногласия, потому что израильский лидер колеблется больше, чем когда-либо, а это означает, что он не может рассчитывать на то, что президент США легко его отпустит.

в Выступление в этом месяце на J Street, левая еврейская организация, госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что приверженность США безопасности Израиля остается «непоколебимой» и что Америка уважает «демократический выбор израильского народа». Но тот факт, что Блинкен решил поговорить с Джей Стрит — группой, которую многие произраильские правые презирают, — сам по себе был намеком на озабоченность администрации по поводу следующего правительства, на которое намекал Блинкен.

«Мы будем измерять правительство политикой, которую оно проводит, а не отдельными личностями», — сказал Блинкен. «Мы будем соблюдать взаимные стандарты, которые мы установили в наших отношениях за последние семь десятилетий. Мы будем говорить честно и с уважением к нашим израильским друзьям, как и всегда должны делать партнеры».

Нетаньяху выиграл выборы в Израиле в ноябре — пятые выборы в стране за четыре года — связав себя с некоторыми из самых экстремистских политиков Израиля, известных своими расистскими, гомофобными, женоненавистническими и экстремистскими взглядами. Общая линия, как сообщают израильские СМИ, такова, что его следующее правительство будет исключительно ультраправым.

Среди людей в самом высоком рейтинге Итамар Бен Гвир, Он будет назначен министром национальной безопасности Работа, которая может включать надзор за некоторыми действиями полиции на оккупированном Западном берегу, где проживают миллионы палестинцев. Бин Джуфэр ранее был осужден за расовое подстрекательство к арабам и поддерживать террористическую группу.

Еще одна ультраправая фигура, которая может получить высокий пост министра финансов, — Бецалель Смотрич. Среди прочего, Смотрич призвал Израиль аннексировать Западный берег, земли, которые палестинцы претендуют на свое будущее государство. По словам одного американского чиновника, Смотрич хотел возглавить министерство обороны, но администрация Байдена — в слегка завуалированной форме — выразила беспокойство по этому поводу. Тем не менее, Нетаньяху может дать ему дополнительную должность, курирующую такие вопросы, как разрешение на работу в Палестине.

Нетаньяху также пообещали стать заместителем министра для еврейского лидера-фундаменталиста Ави Маоза, который выступает против прав ЛГБТК и женщин, служащих в армии. Обязанности будут незаменимы Говорят, что есть офис, целью которого является продвижение еврейской идентичности. среди израильтян.

Единственная загадка заключается в том, кто будет министром иностранных дел, хотя ходят слухи, что это Рон Дермер, бывший посол Израиля в США.

Формирование потенциального израильского правительства стало темой недавней встречи депутатов различных ведомств и ведомств под эгидой Совета национальной безопасности в Белом доме.

Сказал первый американский официальный представитель собрания, которое было Впервые сообщил Axios.

Одна из главных причин, по которой Нетаньяху хотел встать на сторону таких фигур, заключается в том, что он по обвинительному акту Ему предъявили ряд обвинений в коррупции, которые он отрицает, и его крайне правые союзники, вероятно, предпримут законодательные шаги, чтобы помочь ему на законных основаниях.

Посольство Израиля в Вашингтоне не дало никаких комментариев, как и МИД.

Наедине со своими израильскими коллегами официальные лица США избегали прямых заявлений о своих предпочтениях в отношении израильских министерских постов, но подчеркивали приверженность администрации Байдена поддержке прав женщин и геев, а также решение израильско-палестинского конфликта на основе сосуществования двух государств. .

В конце концов, второй официальный представитель США сказал: «Что имеет значение, так это Нетаньяху — он премьер-министр», подчеркнув, что, когда дело доходит до всего внимания, уделяемого ультраправым фигурам, «люди совершают стратегическую ошибку, создавая этих парней». «

Некоторые аналитики подозревают, что давление на Нетаньяху приведет к политике, которая будет способствовать достижению целей США. Они отмечают, что израильский политик, который если и не выжил, то, скорее всего, найдет способы использовать крайне правых политиков для достижения своих собственных политических целей.

— Все относительно, верно? сказал Халед Эль Генди из Института Ближнего Востока. «Нетаньяху сможет использовать экстремистов в качестве прикрытия: «Если вам не нравится то, что происходит сейчас, вы должны увидеть, что я остановил от безумцев»… и, возможно, это сработает».

Второй официальный представитель США указал, что Нетаньяху потребуется поддержка США в определенных приоритетах, и что это потенциальные точки влияния.

Например, Нетаньяху хочет расширить соглашения о нормализации дипломатических отношений с арабскими странами, известные как «Соглашения Авраама», и он хочет такого соглашения, в частности, с Саудовской Аравией. Но вряд ли это произойдет без значительной американской поддержки.

Точно так же Нетаньяху хочет обуздать исламское правительство в Тегеране, которое угрожает уничтожить Израиль, а также является врагом Соединенных Штатов. Хотя детали планов Нетаньяху в отношении Ирана будут важны, особенно если они связаны с саботажем ядерной программы страны, ему, тем не менее, может понадобиться для них поддержка США.

«Нетаньяху хочет от нас кучу вещей», — сказал второй представитель США. «Это улица с двусторонним движением… Мы будем работать с ним над тем, что его волнует, а он будет работать над тем, что волнует нас».

Нетаньяху выступил против ядерной сделки с Ираном, которая была заключена при президенте Бараке Обаме, но от которой отказался президент Дональд Трамп. Хотя Байден стремился возродить это соглашение, которое ограничивало ядерную программу Ирана в обмен на ослабление санкций, оно фактически мертво.

А недавние протесты, охватившие Иран и угрожающие тамошнему правительству, означают, что перспективы восстановления соглашения меньше, чем когда-либо, устраняя раздражитель в отношениях Байдена и Нетаньяху.

Американские официальные лица также настаивали на важности американской риторики в отношении Израиля. В конце концов, израильтяне сталкиваются со многими враждебными действиями на Ближнем Востоке и высоко ценят свою способность продвигать свое прочное партнерство с Соединенными Штатами. Критика из Вашингтона подрывает эту способность.

«На данный момент нас сильно взвесили», — сказал второй официальный представитель США, указав, что следующее правительство Нетаньяху еще не сформировано, не говоря уже о навязывании какой-либо политики. «Мы можем направлять критику очень быстро».