Страховщики судов отменяют военное страхование для России и Украины с 1 января

ЛОНДОН (Рейтер) — Страховщики судов заявили, что отменяют покрытие военных рисков в России, Украине и Беларуси после того, как перестраховщики покинули регион, понеся огромные убытки.

Перестраховщики, которые страхуют страховые компании, обычно продлевают свои 12-месячные контракты со страховыми клиентами 1 января, давая им первую возможность уменьшить риск с начала войны в Украине, понеся в этом году убытки, связанные с конфликтом и ураганом Ян в эт.

Клубы P&I (защита и возмещение) США, Севера, Великобритании и Запада больше не могут предлагать страхование от военных рисков для определенных обязательств в регионе с 1 января, говорится в недавних уведомлениях на их веб-сайтах. Clubs входит в число крупнейших страховщиков P&I, покрывающих около 90% морских судов мира.

Британский клуб защиты и возмещения заявил 23 декабря, что проблема возникла из-за того, что перестраховщики, также известные как перестраховщики, были недоступны для перестрахования.

Она добавила: «Перестраховочные компании клуба больше не могут перестраховывать военные риски, связанные с российскими, украинскими или белорусскими региональными рисками».

23 декабря US P&I заявила, что получила «уведомление об отмене» для региона от перестраховщиков военных рисков и в результате отменяет свое страхование.

Суда обычно имеют страховку P&I, которая покрывает иски об ответственности перед третьими лицами, включая ущерб окружающей среде и травмы. Отдельная документация по корпусу и механизмам защищает суда от физических повреждений.

Три источника P&I в страховании заявили, что отмена покрытия для Украины и России распространяется на некоторые, но не на все виды полисов, предлагаемых клубами P&I.

«Это обусловлено перестрахованием», — сказал Стивен Риперт, глобальный вице-директор North по андеррайтингу, добавив, что перестраховщики ограничивают свои риски в регионе, и «эти исключения должны быть переданы по линии».

Источники в отрасли говорят, что исключения усложнят поиск страховки для чартеров и повысят ставки, а также могут означать, что некоторые суда будут плавать без страховки.

Перестраховочные и перестраховочные провайдеры, глобальные игроки, включают Hannover Re (HNRGn.DE)Мюнхен Ре (MUVGn.DE) и Swiss Re (СРЕНХ.С), а также синдикаты на рынке Ллойда в Лондоне (SOLYD.UL). Все компании отказались от комментариев.

Ранее в этом месяце агентство Reuters сообщило, что предлагаемый пункт контракта, распространяемый перестраховщиками, исключает претензии, связанные с войной, как для самолетов, так и для судов в Украине, России и Беларуси.

Высокопоставленный чиновник министерства промышленности Японии заявил на этой неделе, что правительство Японии призвало страховые компании брать на себя дополнительные риски, чтобы продолжать предоставлять морское военное страхование грузоотправителям СПГ в российских водах.

(Обложка) Кэролайн Кон и Джонатан Солл в Лондоне Редактирование Мураликумар Анантараман и Мэтью Льюис

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