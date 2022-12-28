Страховщики судов отменяют военное страхование для России и Украины с 1 января

ЛОНДОН (Рейтер) — Страховщики судов заявили, что отменяют покрытие военных рисков в России, Украине и Беларуси после того, как перестраховщики покинули регион, понеся огромные убытки.

Перестраховщики, которые страхуют страховые компании, обычно продлевают свои 12-месячные контракты со страховыми клиентами 1 января, давая им первую возможность уменьшить риск с начала войны в Украине, понеся в этом году убытки, связанные с конфликтом и ураганом Ян в эт.

Клубы P&I (защита и возмещение) США, Севера, Великобритании и Запада больше не могут предлагать покрытие военных рисков для обязательств в регионе с 1 января, говорится в недавних уведомлениях на их веб-сайтах. Clubs входит в число крупнейших страховщиков P&I, покрывающих около 90% морских судов мира.

Британский клуб защиты и возмещения заявил 23 декабря, что проблема возникла из-за того, что перестраховщики, также известные как перестраховщики, были недоступны для перестрахования.

Она добавила: «Перестраховочные компании клуба больше не могут перестраховывать военные риски, связанные с российскими, украинскими или белорусскими региональными рисками».

23 декабря US P&I заявила, что получила «уведомление об отмене» для региона от перестраховщиков военных рисков и в результате отменяет свое страхование.

Суда обычно имеют страховку P&I, которая покрывает требования ответственности перед третьими лицами, включая ущерб окружающей среде и травмы. Отдельная документация по корпусу и механизмам защищает суда от физических повреждений.

Источники в отрасли говорят, что действия страховщиков затруднят судовладельцам или фрахтователям поиск страховки, повысят ставки и могут привести к тому, что некоторые суда будут плавать без страховки.

Перестраховочные и перестраховочные провайдеры включают глобальных игроков Hannover Re, Munich Re и Swiss Re, а также синдикаты на рынке Lloyd’s of London. Munich Re и Swiss Re отказались от комментариев. Другие компании не ответили сразу.

Ранее в этом месяце агентство Reuters сообщило, что предлагаемый пункт контракта, распространяемый перестраховщиками, исключает претензии, связанные с войной, как для самолетов, так и для судов в Украине, России и Беларуси.

Высокопоставленный чиновник министерства промышленности Японии заявил на этой неделе, что правительство Японии призвало страховые компании брать на себя дополнительные риски, чтобы продолжать предоставлять морское военное страхование грузоотправителям СПГ в российских водах.

(Отчетность Кэролайн Кон и Джонатана Саула; редактирование Мураликумар Анантараман)