Страшное видео показывает китайский город, охваченный огромной пыльной бурей صفة

Сильная пыльная буря прокатилась по китайскому городу Дуньхуан в воскресенье днем.

Жители северо-западного города в провинции Ганьсу запечатлели ужасающий склон из облаков наносов высотой 300 футов. Сообщение The South China Morning Post – Сила природы, которая Он скрывает даже самые высокие башни Представители местных органов власти также призвали граждан оставаться дома, Выдача “желтого” оповещения гражданам.

Во время шторма, который прошел из пустыни Гоби недалеко от города Дуньхуан, входящего в Шелковый путь, основные дороги были закрыты из-за ограниченной видимости – менее 20 футов в некоторых районах – что сделало невозможным увидеть движение в будущем. Одновременно выполнено более 400 рейсов из двух крупных аэропортов города. Отменено.

И, как сообщает британская газета The Guardian, пойманные попадают в стихию, в том числе группы туристов на горе Минша и в природном парке Кресент-Лейк. ежедневная почтаОни были вынуждены укрыться на своих местах, поскольку ветры разрывали несвязанный ландшафт, унося с собой человеческое имущество.

Песчаная буря пронеслась по району Дуньхуан в Ганьсу. Кабельное телевидение

Неблагоприятная погодная картина длилась около 10 минут, Свидетели сказали, которые регулярно видят весной в пустыне Гоби пыльные бури, хотя в конце этого года они случаются редко. Пекин и бесчисленное множество других населенных пунктов на границе с Гоби страдают от подобных пыльных бурь, которые в настоящее время становятся все более распространенными из-за вырубки лесов и эрозии почвы в регионе.

Китай на протяжении многих лет предпринимал попытки предотвратить пыльные бури, например, посадил «Великую зеленую стену» из деревьев, чтобы предотвратить распространение бури, По данным Австралийской радиовещательной корпорации.