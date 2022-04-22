Стрелковая формула 1: комбинация DSMC2, DSMC3, FPV Drone и U-CRANE — YMCinema

Допустим, вы хотите снять супербыструю машину Формулы 1 (F1) во время городской гонки. Какие инструменты выбрать для работы? Российская рука (U-CRane), дрон FPV? Или, может быть, оба? Что ж, проект RedBull может пролить свет на это. проверить это.

Исправление и обновление: Кинотехника Лебедку, установленную на автомобиле, они переименовали в «У-КРАН». Ранее известные как «Русская рука», краны на самом деле производятся в Киеве, Украина, и компания решила, что пришло время почтить свою родину и продемонстрировать поддержку против продолжающейся войны с Россией.

Новое дорожное путешествие по США перенесет мир гонок Формулы-1 на улицы Нью-Йорка, Эверглейдс во Флориде и потрясающие виды на океан Майами. Поездка завершается на стадионе Hard Rock во Флориде, который является центром первого Гран-при Майами, который состоится в мае. Режиссер Николас Шринк, оператор-постановщик Уилл Рогге и специалист по дронам Джонни Шайр (также известный как Джонни FPV) были приглашены для съемок этого короткометражного фильма, основанного на высокооктановых кадрах, демонстрирующих максимальную мощь и энергию самолета F1.

Команда снимала F1, используя комбинацию RED V-Raptor (в качестве основной камеры), Gemini (в качестве дополнительной камеры) и Komodo (в качестве экшн-камеры). Шранк и Рёгге вооружились арсеналом камер RED Gemini для множества портативных камер, разбросанных по всему Нью-Йорку. RED Komodo был установлен на борту болида F1 для видеосъемки с экшн-камеры, а V-Raptor был основной камерой для повествования, использовавшейся для видеосъемки ключевого рычага автомобиля после F1. Датчик ВВ на Рапторе идеально подходит для захвата этих «русских кадров» во время скоростной гонки. Здесь используется стекло Masterbuilt Soft Flare Primes с более мягкими краями, более плавным контрастом и эффектом старины.

В этом типе проекта дрон FPV является важным инструментом. «Даже при 60-80 милях в час, что является медленным для болида F1, обычное оборудование камеры с трудом справляется. Очевидным ответом было использование дрона. Интервью с красным цифровым кино. «Даже русская рука, которая может развивать скорость до 110 миль в час, не является интересным кадром. Это все равно, что стрелять из машины на шоссе, пока рядом с тобой дышит мотоцикл», — добавил Шринк. Вдобавок ко всему, команда хотела именно этого кругового захвата камеры, а не визуальных эффектов (похоже на Майкла Бэя — кадры действительно напоминают его агрессивный стиль съемки… На самом деле, Бэй — чемпион по съемке автомобильных погонь). Поэтому они наняли специалиста по дронам Джонни Шайра (также известного как Johnny FBV), чтобы сделать эти сумасшедшие снимки с головокружительной скоростью.

«Мы очень любим Komodo из-за универсального затвора, — говорит Шринк. Джонни отметил: «RED Komodo отлично подходит для FPV-полетов. Вес имеет большое значение, поэтому иметь камеру весом 2 фунта (900 г) — это здорово. Универсальный затвор — еще один огромный плюс, особенно потому, что дроны FPV не имеют подвеса. С Komodo , На фото нет желе. Дрон FPV развивает скорость 90 миль в час, поэтому Джонни нашел отличное место в поворотах трассы, когда F1 замедляется, чтобы правильно его поймать.

Съемка с вертолета дает кинематографистам множество преимуществ. Тем не менее, в этом типе съемки беспилотник FPV был более разумным вариантом. Как говорит Шранк, «проблема заключается в том, как выжить, когда машина Формулы-1 движется со скоростью 150 миль в час. Если мы будем снимать с вертолета двухосевой камерой, она не подойдет достаточно близко или недостаточно низко к машине, когда она падает до на землю. Автомобиль будет отображаться на экране в растянутом виде». Напротив, Джонни мог летать в нескольких дюймах от земли, вращаться вокруг машины, а затем снова подниматься высоко, чтобы следовать за машиной Формулы-1 на скорости.

«Гонка в Майами» — очень сложный и сложный фотопроект, требующий универсальности камеры и использования различных техник движения камеры. Было интересно изучить завершение российской руки дроном FPV и его роль в получении сверхбыстрых последовательностей F1. Команда, безусловно, черпала вдохновение в стиле съемки автомобильных погонь Майкла Бэя. Посмотрите полное видео ниже:

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