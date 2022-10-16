Стрельба в тюрьме в Тегеране, где содержатся политзаключенные с двойным гражданством

ДУБАЙ (Рейтер) — В субботу в тегеранской тюрьме Эвин, где содержатся несколько политических заключенных и заключенных двух национальностей, вспыхнул пожар. Свидетели сообщили, что слышали стрельбу.

Восемь человек получили ранения в результате беспорядков, которые вспыхнули после почти месяца протестов по всему Ирану в связи со смертью Махсы Амини, 22-летней курдско-иранской женщины, сообщило официальное информационное агентство IRNA.

Протесты стали одним из самых серьезных вызовов для Исламской Республики со времен революции 1979 года, когда по стране прокатились демонстрации, некоторые из которых скандировали смерть верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

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В заявлении иранских судебных органов говорится, что тюремная мастерская была подожжена «после ссоры между рядом заключенных, осужденных за финансовые преступления и кражи». Пожарная служба Тегерана сообщила государственным СМИ, что причина аварии расследуется.

Тюрьма, расположенная на склонах холмов на северной окраине иранской столицы, содержит преступников и политических заключенных.

«Дороги к тюрьме Эвин закрыты для движения. Здесь много машин скорой помощи», — сказал свидетель, с которым связалось агентство Reuters. «Мы все еще слышим выстрелы».

Другой свидетель сообщил, что семьи заключенных собрались перед главным входом в тюрьму. «Вижу огонь и дым. Много спецназа», — сказал свидетель.

Сотрудник службы безопасности сказал, что в тюрьму вернулось спокойствие, но первый свидетель сказал, что были слышны сирены скорой помощи, и дым все еще поднимался над тюрьмой.

«Люди из соседних домов скандируют из окон «Смерть Хаменеи», — сказал свидетель.

Рано утром в воскресенье информационное агентство Иранской Исламской Республики передало видео, в котором, по его словам, показаны тюремные помещения, пострадавшие от пожара. Было замечено, что пожарные заливали обломки водой, по-видимому, для предотвращения повторного возгорания огня.

В тюрьме в основном содержатся заключенные, которым предъявлены обвинения в обеспечении безопасности, в том числе двойные иранцы. Он уже давно подвергается критике со стороны западных правозащитных групп и внесен в черный список правительством США в 2018 году за «серьезные нарушения прав человека».

Его адвокат сказал, что Сиамак Намази, американец иранского происхождения, отсидевший в тюрьме почти семь лет по обвинению в шпионаже, которое Вашингтон отклонил как необоснованное, вернулся в Эвин в среду после краткосрочного отпуска.

По словам адвоката по правам человека Саида Дехгана, среди других граждан США, содержащихся в Эвине, есть эксперт по окружающей среде Морад Тахбаз, который также имеет британское гражданство, и бизнесмен Имад Шарки.

Он добавил, что в Эвине содержатся еще несколько лиц с двойным гражданством, в том числе франко-иранский академик Фариба Адельха и ирано-шведский врач-катастрофа Ахмад Реза Джалали.

Отвечая на вопрос о пожаре в тюрьме, президент США Джо Байден сказал журналистам во время своей предвыборной поездки в Портленд, штат Орегон: «Правительство Ирана очень репрессивно».

Тюремный охранник стоит в коридоре в тюрьме Эвин в Тегеране, 13 июня 2006 г. / ФОТО НА ФАЙЛ Читать далее

Он сказал, что был удивлен «смелостью людей и женщин, вышедших на улицу» во время недавних протестов, и очень уважал их. «Это было действительно круто», — добавил он. «Они не очень хорошая группа в правительстве».

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс написал в Твиттере: «Мы срочно следим за сообщениями из тюрьмы Эвин. Мы находимся в контакте со Швейцарией как с нашей державой-покровительницей. Иран несет полную ответственность за безопасность наших несправедливо задержанных граждан, которые должны быть немедленно освобождены».

Хьюман Райтс Вотч обвинила тюремную администрацию в использовании угроз пытками и лишением свободы на неопределенный срок, а также длительных допросах и отказе задержанным в медицинской помощи.

«В сегодняшней стычке между заключенными не участвовал ни один охранный (политический) заключенный, и в основном камера охранников отделена от камер воров и осужденных за финансовые преступления», — сказал агентству Tasnim неназванный чиновник.

«Духовенство проигрывает»

Беспорядки в тюрьме Эвин произошли после почти месяца протестов по всему Ирану, поскольку Амини — 22-летняя женщина из курдского региона страны — скончалась 16 сентября во время задержания за «неподобающее платье».

Хотя беспорядки не кажутся близкими к свержению режима, протесты переросли в забастовки, в результате которых были закрыты магазины и предприятия, затронут жизненно важный энергетический сектор и спровоцированы возмутительные протесты против теократии в Иране.

Демонстранты по всему Ирану в субботу скандировали на улицах и в университетах против религиозных лидеров страны.

Видео, выпущенное базирующейся в Норвегии Иранской организацией по правам человека, призвано показать протесты в северо-восточном иранском городе Мешхед, втором по численности населения городе Ирана, когда протестующие скандируют «Духовенство пропало», а водители трубят в рожки.

Видео, опубликованные группой, показали рейд на владельцев магазинов в северо-западном курдском городе Сакказ — родном городе Амини. Другой видеоклип в социальных сетях показал, как старшеклассники скандируют «Женщина, жизнь, свобода» на улицах Санандаджа, столицы Курдистана.

Агентство Reuters не смогло проверить подлинность видео. За последний месяц в Иране часто прерывались телефонные и интернет-услуги, и компания NetBlocks, занимающаяся мониторингом интернета, сообщила о «новом серьезном сбое» незадолго до начала протестов в субботу.

Активист иранского информационного агентства Hana сообщил в своем онлайн-сообщении, что в ходе беспорядков погибли 240 протестующих, в том числе 32 несовершеннолетних. В нем говорится, что 26 сотрудников сил безопасности были убиты и около 8000 арестованы в ходе акций протеста в 111 городах и около 73 университетах.

Среди жертв были девочки-подростки, чья смерть превратилась в призыв к новым демонстрациям, призывающим к падению Исламской Республики.

В субботу протестующие призвали к демонстрациям в северо-западном городе Ардебиль в знак протеста против убийства девочки-подростка из азербайджанского меньшинства Асры Панахи, которая, по утверждениям активистов, была забита до смерти силами безопасности.

Официальные лица опровергли эту новость, а информационные агентства, близкие к Революционной гвардии, процитировали слова ее дяди о том, что старшеклассница умерла от сердечного приступа.

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Репортаж из офиса в Дубае. Дополнительный репортаж Люсии Мотикани, Майка Стоуна и Джеффа Мейсона в Вашингтоне. Текст: Доминик Эванс. Редактирование: Хелен Поппер, Уильям Маклин, Пол Симао и Дайан Крафт.

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