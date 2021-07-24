Стрельба: Ян из Китая выигрывает первое золото на Играх, а Форуги из Ирана завоевывает титул пистолета

ТОКИО (Рейтер) – Китаец Ян Цянь выиграл свою первую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио в субботу после победы в битве нервов с россиянкой Анастасией Галашиной в финале стрельбы из 10-метровой винтовки.

Галачина с трудом добралась до финала, вырвав последнее из восьми квалификационных мест, но была в поул-позиции за золото, пока не сломалась под давлением.

Это давление также сильно ударило по южнокорейскому боулеру Джин Чен О, который потерпел неудачу в своем стремлении к рекордному пятому олимпийскому золоту, когда он не прошел квалификацию в финале мужского 10-метрового пневматического пистолета.

Джавад Фруджи с комфортом выиграл на Elite Court и завоевал первую золотую медаль в стрельбе из лука в Иране с рекордным общим количеством игр 244,8 в финале.

Вторым финишировал серб Дамир Мекич с результатом 237,9, опередив китайца Пан Вэя, олимпийского чемпиона в Пекине 2008 г. Защитник олимпийского титула Хуан Суан Винь из Вьетнама не смог выйти в финал.

В финале женской винтовки надежды Галачиной не оправдались: последний выстрел – 8,9 балла, что стало самым низким показателем среди всех участниц финала, и в итоге у нее осталось 251,1 балла.

Ян тоже не была защищена от давления на стрельбище Асака, но ее последнего броска с показателем 9,8 было достаточно, чтобы вырвать золотую медаль с олимпийским рекордом 251,8.

На трибунах болельщики и товарищи по команде наблюдали за женским финалом, подбадриваясь под рок-музыку на стадионе.

«Мы учились выступать под давлением. Тренеры на самом деле собираются создать нервную атмосферу и попытаться оказать на нас давление», – сказал Ян репортерам после победы в турнире, на котором не было никаких медалей из Рио.

Галашина рассказала, что давление на нее упало с последнего выстрела.

«Я очень нервничала, и это длилось слишком долго. Мои мысли были не в том месте. Я потерял концентрацию. Объяснение слишком простое», – сказала Галачина.

Российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России на Олимпийских играх в Токио в этом году в рамках санкций за несколько допинговых скандалов.

Норвежец Джанет Хейг Дойстад установила олимпийский квалификационный рекорд в 632,9 балла и вышла в финал, но финишировала без медалей.

(Репортаж Мари Сайто и Амлана Чакраборти) Дополнительный репортаж Габриэля Тетро-Фарбера. Редакция Питера Резерфорда

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