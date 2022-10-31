Стример, который снова сломался на TwitchCon, показал шрам после операции

Скриншот : дергаться

Адриана Чечик, из Ранее в этом месяце она попала в заголовки газет после того, как сломала спину в двух местах на TwitchCon.на трансляцию с некоторыми обновлениями — и поближе — на то, как она выздоравливает.

Если вы не были свидетелем инцидента, Чечик сломала себе спину на TwitchCon после прыжка в пенопластовую яму, что, казалось бы, безобидно, благодаря неглубокости ямы, о которой сообщалось. Копчик врезался в землю с такой силой, что ее «кости были полностью разрушены», несколько вокализаций слились воедино, и она получила «повреждение нерва в [her] мочевой пузырь.

Это был ее процесс восстановления жесткий. Вот что я написал 13 октября после сеанса лечебной физкультуры:

Пробовал сидеть сегодня в PT, я лучше умру, чем сделаю это снова. Я ненавижу это, все мое тело ненавидит это. Я не хочу быть резким. Я не хочу быть храбрым, я плакала целый час, и боль была такой сильной из-за всех лекарств. Интересно, смогу ли я это сделать. Я не могу объяснить эту боль.

Чечик, который сейчас находится дома после нескольких операций, длившихся более пяти часов, вернулся на Twitch на выходных, чтобы предоставить больше обновлений о травме, ее последствиях и о том, как он работает через несколько недель после аварии.

В этом ролике Шишек вспоминает, как она все еще тяжело дышала, выполняя даже самые простые ежедневные задачи, прежде чем появился огромный шрам, идущий по середине ее спины:

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Позже во время игры она говорит, что тесты, проведенные в больнице, показали, что она была беременна во время травмы, но затем потеряла ребенка из-за необходимой операции на позвоночнике:

В связи с последствиями этой аварии и других полученных им травм, Ни один Twitch (организаторы TwitchCon) или Kairos Media (креативное агентство, которое фактически управляет киоском) публично прокомментировали.