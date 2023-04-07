Строительство особняка Джеффа Безоса в Беверли-Хиллз остановлено.

The Post стало известно, что строительство застопорилось из-за масштабного расширения Джеффа Безоса в Беверли-Хиллз, поскольку его заявка на расширение собственности более чем на 15 000 квадратных футов ожидает одобрения.

Первоначальная заявка на получение разрешения Hillside R-1 была подана в 2021 году, но была отклонена по техническим причинам.

Позже он был одобрен, пока 59-летний Безос не подал новую заявку на добавление «ограждения двора с освещением», которая была подана в январе этого года, согласно документам проекта.





Попытка Джеффа Безоса начать строительство своего дома стоимостью 165 миллионов долларов застопорилась в ожидании получения разрешения.

Но запрос основателя Amazon снова был отклонен по причине неполноты.

«Сейчас он подает новую заявку на другой масштаб в этом здании, и он не может строить с масштабом, связанным с заявкой», — сказала The Post главный планировщик городского совета Джуди Гутьеррес.

«Слушание Комиссии по планированию по представленному разрешению Hillside R-1 не было запланировано на январь 2023 года», — добавил Гутьеррес, имея в виду, что ремонтные работы будут приостановлены на неопределенный срок, пока не будет назначено слушание.

Первоначальная заявка Безоса на 2021 год, получившая одобрение городского планирования в апреле прошлого года, требует нового дома с бассейном, дамской комнатой и подпорными стенами — это прибавление около 1000 квадратных футов к особняку площадью 28000 квадратных футов.

Бывший владелец дома, кино- и музыкальный магнат Дэвид Геффен, 80 лет, получил разрешения, позволяющие максимально допустимой площади превысить 15 000 квадратных футов, но не более того.

«Максимально допустимая площадь пола составит 69 139 квадратных футов», — говорится в отчете Комиссии по планированию Беверли-Хиллз.

Фотографии, полученные The Post, показывают аэрофотосъемку дома в состоянии покоя, со строительной техникой на территории, но без рабочих.





Аэрофотосъемка объекта. Diggzy/Jesal/SplashNews.com





Он расположен в Беверли-Хиллз. Diggzy/Jesal/SplashNews.com

The Post обратилась к представителям Безоса за комментариями.

Безос выложил 165 миллионов долларов за поместье площадью 10 акров еще в 2020 году.

Но этот шаг, похоже, не повлиял на его последнюю сделку, которая показала, что собственный капитал основателя, генерального директора, бывшего президента и главного исполнительного директора Amazon резко упал. 57 миллиардов долларов в прошлом году.

Это произошло из-за падения цены акций Amazon на 38% по состоянию на 10 марта.

Известный как легендарное поместье Джека Уорнера в честь бывшего президента Warner Bros. Развлечение. Сделка на 165 миллионов долларов установила рекорд Лос-Анджелеса, пока Марк Андриссен не побил рекорд Безоса, заплатив 177 миллионов долларов за обширный комплекс Малибу площадью 7 акров в 2021 году.





Крупный план процесса строительства. Diggzy/Jesal/SplashNews.com





Безос купил недвижимость за девятизначную сумму в 2020 году. Diggzy/Jesal/SplashNews.com

Ранее этот титул принадлежал медиа-директору Лахлану Мердоку. Платите 1 доллар50 миллионов собственности Bel-Air, известной как «Чартвелл», которая служила резиденцией Клампетта в популярном телешоу 1960-х годов «Беверли-Хиллз».

Сегодня комплекс включает в себя трехэтажный главный дом, гостевой дом, тренажерный зал, беседку и дом охранника.

Новый дом у бассейна будет иметь площадь около 697 квадратных футов. Порошковая комната будет под землей.