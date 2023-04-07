Строительство особняка Джеффа Безоса в Беверли-Хиллз остановлено.

The Post стало известно, что строительство застопорилось из-за масштабного расширения Джеффа Безоса в Беверли-Хиллз, поскольку его заявка на расширение собственности более чем на 15 000 квадратных футов ожидает одобрения.
Первоначальная заявка на получение разрешения Hillside R-1 была подана в 2021 году, но была отклонена по техническим причинам.
Позже он был одобрен, пока 59-летний Безос не подал новую заявку на добавление «ограждения двора с освещением», которая была подана в январе этого года, согласно документам проекта.
Но запрос основателя Amazon снова был отклонен по причине неполноты.
«Сейчас он подает новую заявку на другой масштаб в этом здании, и он не может строить с масштабом, связанным с заявкой», — сказала The Post главный планировщик городского совета Джуди Гутьеррес.
«Слушание Комиссии по планированию по представленному разрешению Hillside R-1 не было запланировано на январь 2023 года», — добавил Гутьеррес, имея в виду, что ремонтные работы будут приостановлены на неопределенный срок, пока не будет назначено слушание.
Первоначальная заявка Безоса на 2021 год, получившая одобрение городского планирования в апреле прошлого года, требует нового дома с бассейном, дамской комнатой и подпорными стенами — это прибавление около 1000 квадратных футов к особняку площадью 28000 квадратных футов.
Бывший владелец дома, кино- и музыкальный магнат Дэвид Геффен, 80 лет, получил разрешения, позволяющие максимально допустимой площади превысить 15 000 квадратных футов, но не более того.
«Максимально допустимая площадь пола составит 69 139 квадратных футов», — говорится в отчете Комиссии по планированию Беверли-Хиллз.
Фотографии, полученные The Post, показывают аэрофотосъемку дома в состоянии покоя, со строительной техникой на территории, но без рабочих.
The Post обратилась к представителям Безоса за комментариями.
Безос выложил 165 миллионов долларов за поместье площадью 10 акров еще в 2020 году.
Но этот шаг, похоже, не повлиял на его последнюю сделку, которая показала, что собственный капитал основателя, генерального директора, бывшего президента и главного исполнительного директора Amazon резко упал. 57 миллиардов долларов в прошлом году.
Это произошло из-за падения цены акций Amazon на 38% по состоянию на 10 марта.
Известный как легендарное поместье Джека Уорнера в честь бывшего президента Warner Bros. Развлечение. Сделка на 165 миллионов долларов установила рекорд Лос-Анджелеса, пока Марк Андриссен не побил рекорд Безоса, заплатив 177 миллионов долларов за обширный комплекс Малибу площадью 7 акров в 2021 году.
Ранее этот титул принадлежал медиа-директору Лахлану Мердоку. Платите 1 доллар50 миллионов собственности Bel-Air, известной как «Чартвелл», которая служила резиденцией Клампетта в популярном телешоу 1960-х годов «Беверли-Хиллз».
Сегодня комплекс включает в себя трехэтажный главный дом, гостевой дом, тренажерный зал, беседку и дом охранника.
Новый дом у бассейна будет иметь площадь около 697 квадратных футов. Порошковая комната будет под землей.
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