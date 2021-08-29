Студентка последнего курса колледжа Бейтс из Кабула помогает спасти свою семью от талибов

ЛЬЮИСТОН. Две недели назад студентка колледжа Бейтс Нахида Моради в ужасе наблюдала с другого конца света, как боевики Талибана наводнили афганскую столицу, где живут ее родители и два младших брата.

В пятницу она заявила, что не верит, что Соединенные Штаты после двух десятилетий борьбы с Талибаном только что ушли и «передали террористам целую страну».

Моради быстро решила, что ее семья, члены хазарейского сообщества, подвергшиеся нападению, никогда не будут в безопасности в Кабуле при новом режиме, тем более что она, ее старшая сестра Сабра и младший брат жили в Соединенных Штатах.

«Мы все начали собирать вещи», – сказал Моради, работая с телефонами и звав на помощь.

После получения предупреждений из офисов конгресса представителя США Джареда Голдена и сенатора США Сьюзан Коллинз, оба из штата Мэн, Государственный департамент США выдал семье визы, но их запланированные поездки в Пакистан так и не состоялись.

Моради сказал, что они на какое-то время сдались.

В конце концов, они установили отношения с «людьми на земле» в Кабуле – американцами, которые служили в Афганистане и стремились спасти как можно больше своих старых союзников, прежде чем эвакуационные полеты прекратились.

Боясь сообщить подробности, которые могут поставить других в опасность при попытке к бегству, Моради сказала, что эти «настоящие люди, которым не все равно», смогли доставить ее родителей, брата и сестру из их квартиры прямо в аэропорт, в который требовали доступа многие напуганные афганцы.

Во вторник ее семья села на эвакуационный рейс в Бахрейн на небольшом участке пути для вынужденных переселенцев, который спас более 100 000 человек от опасности после падения Кабула.

К четвергу ее семья прибыла в центр обработки заявлений в Эль-Пасо, штат Техас, имея лишь паспорта от афганского правительства, которого больше не существует.

«Единственное, что сейчас имеет значение, – это то, что они живы и в безопасности», – сказала она.

23-летняя Моради сказала, что наконец-то снова смогла заснуть.

Что будет дальше, не ясно. Ее родители, братья и сестры, скорее всего, скоро будут освобождены до окончательного определения их статуса беженца, и, возможно, смогут поселиться в штате Мэн или рядом со своей старшей дочерью, которая работает в Институте Аспена в столице страны.

семья в Кабуле

Семья Моради принадлежит к этническому меньшинству в Афганистане, называемому хазарейцами, которые составляют около 6 миллионов из 30-миллионного населения страны.

Сосредоточенные на высокогорье в центральной части страны, они долгое время считались потомками орд Чингисхана XIII века, которые пронеслись по Евразии и завоевали почти все земли, которых она коснулась.

Моради сказала, что даже сегодня ее народ многие афганцы называют «остатками Великих Моголов».

«С нами плохо обращались», – сказала она, часто зверски убивали, обращали в рабство, лишали образования, не могли владеть собственностью и не имели права голоса в государственных делах.

Ее отец вырос в городе Газни между Кабулом и Кандагаром, он был старшим сыном бедного фермера. Ее мать выросла в Кабуле, и ее жизнь была ограничена культурой, которая предлагала женщинам мало возможностей.

Моради сказала, что ее отец в молодости смог поехать в Кабул, чтобы поступить в университет, взяв с собой ответственность за своих родителей, братьев и сестер и расширенную семью.

Но война пришла в Афганистан, битва, бушевавшая в 1980-х годах между русскими и вооруженными США афганскими боевиками, действующими с горных высот и пакистанских убежищ, модели, которой талибы будут следовать в ближайшие годы.

Однажды русские арестовали отца Моради и продержали его в тюрьме два года. В другой раз у него была возможность поехать учиться в Россию. Он не стал к нему прыгать.

Ее родители остались в Кабуле после того, как русские уехали в 1989 году. В 1990-х годах в Афганистане вспыхнула гражданская война, оставив развалины по всему Кабулу, пока талибы, наконец, не одержали победу и не установили в стране свое суровое правление.

Моради сказала, что ее отец получил образование инженера и в конечном итоге помог открыть небольшой бизнес по производству мазута в Кабуле. Ее мать осталась дома, как приказал Талибан. Они прошли через это.

известные женщины

Мать Моради, как и почти каждая хазарейка, была далеко не в центре внимания.

«Они прожили жизнь, которая не давала им надежды», – сказал Моради.

Но ее мать решила, что нет необходимости оставаться таким для следующего поколения.

«Она дала своим дочерям свободу, которой у нее никогда не было», – сказал Моради. «Она была храброй для этого».

В годы правления Талибана – до того, как американцы изгнали их после 11 сентября 2001 года – мать Моради поместила свою старшую дочь под паранджу за проникновение в подпольную школу для девочек.

Моради сказала, что ее родители «хотели, чтобы мы учились» и были открыты миру, а не прятались от него.

Моради сказала, что ее родители поддержали идею о том, что «образование – это выход из бедности, насилия и войны».

Сабра Моради ухватилась за возможность получить дополнительное образование после того, как Талибан потерял контроль, и училась сначала в школе для девочек в Кабуле, а затем в возрасте 15 лет отправилась в Соединенные Штаты, чтобы учиться в школе-интернате в Коннектикуте, откуда в конце концов она закончила учебу. Тринити-колледж.

Сидя на стуле в квадроцикле в Бейтсе, Моради сказала, что ее сестра сделала путь, по которому она пошла, пошла в среднюю школу в Орегоне, прежде чем приехать в Льюистон после того, что оказалось ее последним летом дома в 2018 году.

«Эта тенденция продолжается», – сказала она, и она надеется, что ее младшие братья и сестры будут продолжать делать это.

в Америке

Проведя семь лет в Соединенных Штатах, Моради сказала, что увидела достаточно, чтобы понять, что «это то, чего я хочу для своей страны».

Она завидует миру, процветанию и даже силе нации. Она поддерживает свободу слова, открытые СМИ и идею о том, что обычные люди имеют значение.

Но она также может видеть недостатки Америки.

Три года назад, будучи студентом первого курса Bates, Моради какое-то время проработал пошаговую кампанию для Golden’s US House. Она сказала, что встречала самых разных людей.

«Я познакомилась с Америкой во время кампании», – сказала она, и мне это понравилось.

Моради сказал, что «разбило ей сердце» то, что американцы «настолько увлеклись своими разногласиями», что не могли видеть всех нитей, соединяющих их вместе. Она сказала, что это пристрастие беспокоило ее, потому что она видела, чем это может закончиться.

Получив образование в Bates, где она сосредоточилась на экономике и европейских исследованиях, Моради сказала, что надеется погрузиться в экономику развития, чтобы однажды она могла помочь восстановить экономику Афганистана.

Она сказала, что ее цель – «вернуться и построить нацию».

прерывистые сны

Моради сказал, что Талибан состоит в основном из необразованных сельских боевиков из гор Афганистана, движимых ошибочной джихадистской идеей, что они могут вернуть страну к ранним дням ислама.

«Это душераздирающе, – сказала она, – подумать о том, как они попытаются задушить жизнь женщин.

В конце концов, то, что произошло за последние два десятилетия с американским присутствием на ее родине, «не только моя история. «Это истории миллионов других девочек», – сказал Моради, большинство из которых все еще находятся в Афганистане.

Моради, как и многие люди, сказала, что никогда не думала, что Талибан сможет вернуть контроль так же быстро, как вывод американских войск.

Она сказала, что понимает, почему афганская армия избегает боевых действий. Моради сказал, что это могло привести к большим разрушениям и кровопролитию, и его последствия, вероятно, будут такими же, независимо от того, сдадутся они или нет.

Но Моради менее терпима к американцам, покинувшим ее страну.

Она сказала, что видела, как президент Джо Байден неоднократно говорил о «жизнях американцев, жизнях американцев, жизнях американцев» в националистическом призыве, который ее разочаровал.

И хотя она видела много «искреннего сочувствия» со стороны некоторых американцев, в том числе тех, кто рисковал своей жизнью, чтобы помочь ее семье сбежать, она также видела пренебрежение со стороны многих, кто думает, что «они не мы. Почему мы должны им помогать? “

Моради сказал, что Соединенные Штаты могли бы использовать свою огромную мощь, чтобы воспользоваться выгодной сделкой с Талибаном, вместо того, чтобы просто уйти из Афганистана и предоставить это его судьбе.

Думая обо всех женщинах-фотографах, журналистах и ​​даже о детях, которые играют в эту искру в ее голове, когда она думает об Афганистане, Моради сказала, что не знает, что со всеми из них будет.

«Я не знаю, кем мы будем», – сказала она.

Как хазарейка, с которой плохо обращались, которая помнит людей, которые считали ее «русским шпионом» или «русской шлюхой» из-за ее европейской внешности, Моради сказала, что ей никогда не было комфортно думать о себе как о афганке.

«Мое сердце разбилось, когда талибы сняли наш флаг, я афганка», – сказала она.

Однако она задается вопросом, сможет ли она вернуться в свою родную страну.

«Я чувствую, что у меня нет дома», – сказал Моради.

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