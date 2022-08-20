Студентку посадили в тюрьму за ее твиты — благодаря элементам расширения прав и возможностей саудовского режима | Арва Махдави

Надеюсь, ударить тирана кулаком стоило, Байден!

Сальма Аль Шехаб находится в тюрьме за ретвит. 34-летняя студентка Университета Лидса и мать двоих детей отправилась в отпуск в Саудовскую Аравию, когда обнаружила, что Его вызвали в Специальный суд по делам о терроризме и предъявили обвинение Использование веб-сайта для «вызова общественных беспорядков и дестабилизации гражданской и национальной безопасности». Что это значит на простом английском? У нее была учетная запись в Твиттере, и она ретвитила некоторых оппонентов. За это «преступление» она была приговорена к 34 годам тюремного заключения, и, чтобы убедиться, что она действительно усвоила свой урок, ей также запретили путешествовать на 34 года.

Это не совсем секрет Королевство Саудовская Аравия Он чувствителен к критике и склонен расправляться с противниками с помощью костяных пил или тюремного заключения. Но что делает этот случай таким пугающим, так это то, что Чехаб не является видным активистом в изгнании, у которого миллионы последователей. У нее 159 подписчиков в Instagram и чуть более 2500 подписчиков в Twitter. Она не из тех, кто всегда был на виду у публики. Она просто обычный человек с аккаунтом в Твиттере, и среди твитов о ее сыновьях люди иногда ретвитили людей, критикующих Саудовскую Аравию, и выражали свою поддержку активистке прав женщин Луджайну Аль-Хатлулу, которая также была брошена режимом в тюрьму. . Послание богатого нефтью и бедного правами королевства здесь очень ясное: неважно, кто вы, если вы критикуете режим, вы пожалеете об этом.

Шехаб находится под стражей с января 2021 года и говорит, что находится в одиночной камере уже 285 дней. Бог знает, как со мной обращались в то время, но я думаю, что саудовские тюрьмы — не самое приятное место, особенно для женщин, — вполне закономерно. Позорно, но на этой неделе ее дело привлекло к себе всеобщее внимание на Западе, когда Вашингтон пост Я взял его и опубликовал редакционную статью, призывающую Джо Байдена решительно высказаться по этому вопросу. Неудивительно, что The Post возглавила обвинение в этом отношении: корреспондент Post Opinions Джамаль Хашогги, саудовский диссидент, был жестоко убит почти четыре года назад и был американцем. отчет разведки Выяснилось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман согласился на его убийство.

Если вы убили видного противника на чужбине и порезали его тело костью, должны быть реальные последствия, вам так не кажется? Джо Байден однажды пообещал, что будет там; Он пообещал сделать Саудовскую Аравию государством-изгоем. А потом, несколько месяцев назад, приполз в Саудовскую Аравию клянчить нефть Кулак принца Мухаммеда. Хотя на первый взгляд это может показаться жалким, Байден заверил нас, что за кулисами он был жестким. В Белом доме заявили, что Байден «выразил особую озабоченность» по поводу прав человека, что, должно быть, привело принца в настоящий ужас, он действительно дрожал от холода. В ответ на эти опасения Байден, по-видимому, получил некоторые обязательства «в отношении институциональных реформ и мер безопасности для защиты от любого подобного поведения в будущем». «Любое подобное поведение» — это очень здравый способ сказать, что «журналисты постят обрывки с помощью костной пилы». Как отмечает Washington Post в своей резкой редакционной статье, «обязательства», полученные Байденом в отношении реформ, были явно «фарсом».

Конечно, они были шуткой! Любой идиот мог бы понять, что принц Мохаммед не стал бы внезапно увлекаться правами человека только потому, что Байден сказал ему остановить убийство Маларки. Я уверен, что сам Байден знал, что эти обязательства были фарсом. Но вот в чем дело: Саудовская Аравия — полезный союзник, который покупает много дорогого оружия, экономит много нефти и тратит на нее много денег. Такие компании, как McKinseyТак что Западу вполне уместно согласиться с этим фарсом. Действительно, за последние несколько лет значительная часть западных СМИ встала на ноги в попытке изобразить принца Мухаммеда каким-то ошеломляющим «реформатором». Например, в 2018 году, после того как Саудовская Аравия отменила единственный в мире запрет на вождение автомобиля женщинами, Десятки выдувных штук О том, какой классный наследный принц. CBS взяла у него интервью и заявила, что он «освободитель женщин». The New York Times Томас Фридман написал дополнительную статью под названием «Наконец-то весна в Саудовской Аравии». Тот факт, что Саудовская Аравия одновременно сажала в тюрьмы активисток за права женщин и бомбила Йемен в клочья, что привело к одному из самых серьезных гуманитарных кризисов в мире, не имел большого эффекта. Позор всем, кто подыгрывал роману Мухаммеда бин Салмана и помогал спортивный и стерилизация нарушений прав человека в Саудовской Аравии. У автократов нет власти без помощников, а у принца Мохаммеда им нет конца.

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