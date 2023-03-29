Студенты Бангора репетируют «Анастасия Мюзикл» (фото)

Во вторник вечером актеры и съемочная группа средней школы района Бангор репетировали свое предстоящее выступление «Музыкальная Анастасия», весеннего мюзикла, который станет частью фестиваля 2023 года. Награды Фредди.
Галерея выше показывает сцены с их генеральной репетиции во вторник вечером.
Список актеров выглядит следующим образом:
Аня: Элизабет Рут
Дмитрий: Эндрю Спаньола
Влад: Джесс Пейнтер
Глеб: Картер Мобли
Графиня Лейла: Сара Грин
Вдовствующая императрица: Джиа Алтьери
Графиня Грегори / Конрад №3 / Русский репортер №2 / Отряд: Ханна Конфалоне
Пьяный #4 / Горлинский / Граф Леопольд / Ансамбль: Брайден Бехер
тАтяна Романова / Доня / Мужской / Записка №3 / Отряд: Джиллиан Чезари
Ольга Романова/Полина/Корреспондент №1/Отряд: Рэйчел Финкбайнер
Царица Александра / Ансамбль: Грейс Денни
Марфа / Мария Романова / Одетта в «Лебедином озере» / Мужской репортер №2 / Ансамбль: Делани Фокс
Барыга №3 / Пьяница №3 / Граф Григорий / Граф Иполитов / Царь Николай II / Ансамбль: Ник Джанк
Спецагент №1 / Пьяный №2 / Сергей / Французский репортер №1 / Ансамбль: Натан Денни
Black Marketer #2 / Drunk #1 / Диктор / Индивидуальный репортер / Группа: Энтони Диабо
Курильщик / Ссыльный российский корреспондент / Немец № 5 / Отряд: Гэвин Улмер
Мужчина-репортер №4 / Отряд: Джалил Уорд
Капитан танцев / труппа: Алекса Синелли
Юная Анастасия / Ансамбль: Малая Маковская
Принц Зигфрид в «Лебедином озере» / Ансамбль: Макс Калбертсон
Фон Ротбарт в «Лебедином озере» / Ансамбль: Джейдон Филменай
Алексей Романов: Коди Куцман
Маленькая Анастасия: Маккенна Ньюленд
Группа 1
МакКайла Ангус, Дайлон Антуан, Кайла Гамбал, Грета Хан, Оливия ЛаКлэр, Кэсси Макатура, Марианна Манкузо, Райан Рэмси, Дэвид Сондерс, Ава Строхи и Imagine Tran.
Группа 2
Брайан Коррелл, Фиона Флэтт, Эрик Говент, Хейли Кио, Майкл Магуайр, Кенади Робертс, Кайла Шедд, Ланден Уолдж и Джози Вернер.
Хотите ознакомиться с предложением? Ниже указаны даты выступлений.
Предложения:
- 19:30 31 марта
- 19:30 1 апреля
- 14:00 1 апреля
- 14:00 2 апреля
Билеты на шоу можно приобрести онлайн здесь.
Презентация состоится в аудитории школы по адресу: 187 Five Points Richmond Road, Upper Mount Bethel Township.
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С Саедом Хиндашем можно связаться по адресу [email protected].
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