Студенты Бангора репетируют «Анастасия Мюзикл» (фото)

Во вторник вечером актеры и съемочная группа средней школы района Бангор репетировали свое предстоящее выступление «Музыкальная Анастасия», весеннего мюзикла, который станет частью фестиваля 2023 года. Награды Фредди.

Галерея выше показывает сцены с их генеральной репетиции во вторник вечером.

Список актеров выглядит следующим образом:

Аня: Элизабет Рут

Дмитрий: Эндрю Спаньола

Влад: Джесс Пейнтер

Глеб: Картер Мобли

Графиня Лейла: Сара Грин

Вдовствующая императрица: Джиа Алтьери

Графиня Грегори / Конрад №3 / Русский репортер №2 / Отряд: Ханна Конфалоне

Пьяный #4 / Горлинский / Граф Леопольд / Ансамбль: Брайден Бехер

тАтяна Романова / Доня / Мужской / Записка №3 / Отряд: Джиллиан Чезари

Ольга Романова/Полина/Корреспондент №1/Отряд: Рэйчел Финкбайнер

Царица Александра / Ансамбль: Грейс Денни

Марфа / Мария Романова / Одетта в «Лебедином озере» / Мужской репортер №2 / Ансамбль: Делани Фокс

Барыга №3 / Пьяница №3 / Граф Григорий / Граф Иполитов / Царь Николай II / Ансамбль: Ник Джанк

Спецагент №1 / Пьяный №2 / Сергей / Французский репортер №1 / Ансамбль: Натан Денни

Black Marketer #2 / Drunk #1 / Диктор / Индивидуальный репортер / Группа: Энтони Диабо

Курильщик / Ссыльный российский корреспондент / Немец № 5 / Отряд: Гэвин Улмер

Мужчина-репортер №4 / Отряд: Джалил Уорд

Капитан танцев / труппа: Алекса Синелли

Юная Анастасия / Ансамбль: Малая Маковская

Принц Зигфрид в «Лебедином озере» / Ансамбль: Макс Калбертсон

Фон Ротбарт в «Лебедином озере» / Ансамбль: Джейдон Филменай

Алексей Романов: Коди Куцман

Маленькая Анастасия: Маккенна Ньюленд

Группа 1

МакКайла Ангус, Дайлон Антуан, Кайла Гамбал, Грета Хан, Оливия ЛаКлэр, Кэсси Макатура, Марианна Манкузо, Райан Рэмси, Дэвид Сондерс, Ава Строхи и Imagine Tran.

Группа 2

Брайан Коррелл, Фиона Флэтт, Эрик Говент, Хейли Кио, Майкл Магуайр, Кенади Робертс, Кайла Шедд, Ланден Уолдж и Джози Вернер.

Хотите ознакомиться с предложением? Ниже указаны даты выступлений.

Предложения:

19:30 31 марта

19:30 1 апреля

14:00 1 апреля

14:00 2 апреля

Билеты на шоу можно приобрести онлайн здесь.

Презентация состоится в аудитории школы по адресу: 187 Five Points Richmond Road, Upper Mount Bethel Township.

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С Саедом Хиндашем можно связаться по адресу [email protected].