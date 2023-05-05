Студенты знакомятся с преподавателями и сотрудниками Канадского фармацевтического колледжа за их поддержку.

Красота кампуса Колледжа Чарльстона может быть тем, что привлекает к нему студентов, но именно красота членов Колледжа Чарльстона удерживает их здесь.
Преподаватели и сотрудники, которых наши студенты встречают на первом курсе колледжа, не просто служат учителями и наставниками — они дружелюбные лица, которые дают нашим студентам понять, что они здесь. Это друзья и наставники, которые помогают нашим студентам, задавая тон их четырем годам обучения в колледже и их отношениям с учебным заведением на долгие годы.
Поэтому в конце каждого учебного года Новый офис студенческих программ Студентов спрашивают, хотели бы они назвать преподавателя, сотрудника или студента/коллегу, который оказал особенно значительное влияние на их время в Колледже, дав краткое описание того, как этот человек внес свой вклад в их опыт CofC.
В этом году студенты выразили признательность 91 члену сообщества кампуса.
«От помощников-резидентов, наставников-сверстников, преподавателей и консультантов до сотрудников органов общественной безопасности, ремонтных рабочих, работников общественного питания и уборщиков: каждый из нас играет роль в создании гостеприимной и поддерживающей среды для наших студентов», — говорит он. Минди МайлиПомощник вице-президента на первом курсе и служба поддержки студентов в Управлении программ для первокурсников. «Вместе мы можем сделать Чарльстонский колледж особенным местом для них — мы все можем повлиять на удержание студентов».
И наши студенты об этом знают – подчеркивают в своих комментариях.
Один ученик написал: «У меня было сильное сотрясение мозга через четыре дня после поступления в школу на первый семестр». Эйб Сондерс, помощник директора по студенческому образованию в Студенческом образовательном центре, чтобы поддерживать его в течение первого семестра и после него. «Он встречался со мной еженедельно и взял на себя роль руководителя моей группы поддержки, чтобы управлять моим жильем, управлять моим классным заданием и решать другие вопросы ЦК, которые у меня могли возникнуть. Я бы не остался здесь, если бы не нашел его, чтобы помочь мне.»
Еще один студент узнал профессора информатики Джордж беспокоит: «На протяжении всей моей учебы доктор Потеринг был для меня постоянным источником ободрения и вдохновения. Он всегда дает мне бесценные советы и ресурсы, которые позволяют мне с уверенностью и ясностью справляться с трудностями студенческой жизни».
Проблемы, с которыми сталкиваются студенты, приспосабливаясь к жизни в колледже, конечно, могут быть пугающими, но достаточно одного человека, чтобы со всем этим можно было справиться.
Возьмем, к примеру, как Коди Максвеллофицер полиции общественной безопасности, сказал, что у этого студента случился припадок: «Он был одним из офицеров, которые пришли и помогли мне, когда у меня случился приступ, а также помогли мне чувствовать себя комфортно в общей обстановке. Он был очень добрым и полезным, и помог мне пройти через все». Он нужен мне, когда случается припадок. Я до сих пор вижу его в кампусе, и он всегда такой милый и спрашивает, как у меня дела. Он заставляет меня чувствовать себя в безопасности в этом кампусе».
И наши сотрудники и преподаватели не только заставляют наших студентов чувствовать себя в безопасности, они заставляют их чувствовать себя как семья.
Один студент программы «Чарльстон Бридж» пришел в колледж, чувствуя себя немного потерянным и одиноким, но быстро успокоился благодаря Карли Прюиттзаместитель директора программ для первокурсников: «Поступать в колледж страшно, но Карли помогла мне во многих отношениях. Карли была более чем готова помочь мне почувствовать себя более акклиматизированным в кампусе, и я так рад быть частью Сообщество CofC сейчас».
Для другого ученика это было Кристина ДомингесДоктор медицины, доцент кафедры женских и гендерных исследований, «делает этот колледж действительно похожим на сообщество и семью».
Это лишь некоторые из 91 благодарственного письма, которое студенты отправили в адрес сотрудников ЦК по всему кампусу — от Мэгги Милчева От Департамента германистики и русистики, который «невероятно поддерживает и участвует» в Делорес Грант В Эйнштейн Бразерс. Бублики, «настоящая жемчужина», которая «всегда обладает самой яркой энергией и любовью из всех».
«Меня всегда трогают отзывы, которые я получаю от студентов, и это заставляет меня так гордиться теми, кто делает все возможное», — говорит Майли. «Это просто показывает, что все, что мы делаем, имеет значение — и это не остается незамеченным».
Огромная благодарность и поздравления преподавателям, сотрудникам и студентам ниже, которые были удостоены чести в этом году за их выдающиеся заслуги перед нашими студентами!
- Риган Эддисонстудент
- Лэнси АфонсуКолледж компьютерных наук, Колледж с отличием
- Оливия ЭшлиСтудент (камеди-клуб)
- Али Эйверистудент
- Ханна Бэколлстудент
- Бристоль БарнсСтудент (Cistern Yard Media)
- Оливия БонеПомощник студента-резидента, Residence Life
- Дези БраунПерсонал, питание
- Баки БьюкененПерсонал, Услуги отдыха в кампусе
- Тимоти КаллаханКолледж геологии
- Сара Коулманперсонал, отдых в кампусе
- Эдуардо КоулзСверстник-академик/тренер (Программа первого года воздействия, Центр академической успеваемости и настойчивости)
- Алисса Коннерсколледж, английский
- Каспер Конратстудент / стажер-стажер / ассистент-резидент / учитель / координатор сверстников (новые студенческие программы / жизнь в общежитии / студенческий образовательный центр / центр передового опыта в обучении сверстников)
- Кейт КалпепперСтудент (Cistern Yard Media)
- Мэдисон ДэниэлсАссоциированный сотрудник/стажер, Студенческая жизнь/Стипендия реформированного университета
- Зип ДинглиФакультет истории
- Кристина Доминикеси преподаватели, и женские и гендерные исследования
- Майкл Дювальколледж, английский
- осенний рыцарьстудент
- Морган ФордКолледж, Психология
- Джей ФорсайтХимический факультет
- Валери Фрейзерколледж, английский
- Кармен Гальегос ПересФакультет испанских исследований
- Дженнифер ГрешФакультет, классика, первый год опыта
- Майкл ДжулианоХимический факультет
- Джеральд ГордонКолледж, магистр государственного управления
- Кэролайн ГрэмСтудент / Назир Фасилитатор (Центр передового опыта в области взаимного обучения)
- Делорес ГрантПерсонал, питание
- Кейтлин Гуарискостудент
- Ричард ХартнеттАссоциированный колледж, Чарльстон Бридж
- Женевьев приветПреподавательский состав, подготовка учителей
- Кайлер ХоллингсвортСтудент (Cistern Yard Media)
- Лили Ховард студент
- Грейс ХаббеллКолледж, Психология
- келли джекс, Колледж связи
- Бреннан КиганКолледж религиоведения
- Уилл Кендрикстудент (Содружество христианских спортсменов)
- Сара КолнерКолледж немецкого языка
- Морган КорнерКолледж немецкого языка
- Эми Колакпреподаватель, психология, первый год опыта
- Кортни Ламбертстудент
- Джейкоб ЛиВолонтер-министр, Товарищество реформатского университета
- Алисса ЛиббиСтудент / помощник резидента (Residence Life)
- Стив ЛитвинКолледж гостиничного и туристического менеджмента
- Бет ЛлойдПреподавательский состав, подготовка учителей
- Элли ЛавеллеттКолледж компьютерных наук
- Джошуа Манифестстудент
- Коди МаксвеллПерсонал, общественная безопасность
- Хизер МакдональдКолледж Искусств Менеджмента
- Бенджамин Мелвинстудент — Признано четырьмя студентами
- Кэрри МисалКолледж, менеджмент и маркетинг
- Мэгги МилчеваФакультет германистики и русистики
- Габриэль Менассистудент
- Джамал Монростудент
- Миа Моранстудент
- Хлоя МюллерСверстник-академик/тренер (Программа первого года воздействия, Центр академической успеваемости и настойчивости)
- Клэр ОливерСтудент (Cistern Yard Media)
- Браяр Оунби Конноллиаспирант/ассистент преподавателя (аспирантура, программа исследований в области окружающей среды и устойчивого развития)
- Элиза Пеньялосастудент
- Джордж беспокоитКолледж компьютерных наук
- Ник ПринсипиКолледж экологических исследований
- Карли ПрюиттПерсонал, Программы для первокурсников, Чарльстон Бридж
- Красные шорты Челсипреподаватель, психология, первый год опыта
- Марла РобертсонПерсонал, Магистр программы государственного управления
- Дэвид РобинсонСтудент (камеди-клуб)
- Меган Роуперсонал, общежитие
- Патрик СарачиноКолледж, здоровье и работоспособность человека
- Клифф СарлоуСтудент (камеди-клуб)
- Эбигейл СкарбороСтудент / Назир Фасилитатор (Центр передового опыта в области взаимного обучения)
- Эрин ШердерКолледж, Психология
- Алан ШоуКолледж, Колледж делового администрирования
- Эшли ШаферПерсонал, Богатая программа
- Венди ШеппардКолледж математики
- Эмили СкиннерПреподавательский состав, подготовка учителей
- Рауль Сого МонтесФакультет испанских исследований
- Дилан Стэггардстудент
- Роксана СталвиКолледж компьютерных наук
- Венди СтивенсСотрудники, Центр успеха студентов бизнес-школы
- Мэдди Стаутстудент
- Кэролайн Свелленстудент
- Элла ТальямонтеСтудент / помощник резидента (Residence Life)
- Эмили ТоддОриентация на студентов/стажеров (программы для новых студентов)
- Билли ВанденбергКолледж, бухгалтерия
- Джессика Уилкси персонал, ветераны и кадетские службы
- Кебин СюйКолледж компьютерных наук
- Ноэль ЯмаджиКолледж азиатских исследований
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