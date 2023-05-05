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Студенты знакомятся с преподавателями и сотрудниками Канадского фармацевтического колледжа за их поддержку.

5 мая, 2023
Marfa Fedoroa

Красота кампуса Колледжа Чарльстона может быть тем, что привлекает к нему студентов, но именно красота членов Колледжа Чарльстона удерживает их здесь.

Преподаватели и сотрудники, которых наши студенты встречают на первом курсе колледжа, не просто служат учителями и наставниками — они дружелюбные лица, которые дают нашим студентам понять, что они здесь. Это друзья и наставники, которые помогают нашим студентам, задавая тон их четырем годам обучения в колледже и их отношениям с учебным заведением на долгие годы.

Поэтому в конце каждого учебного года Новый офис студенческих программ Студентов спрашивают, хотели бы они назвать преподавателя, сотрудника или студента/коллегу, который оказал особенно значительное влияние на их время в Колледже, дав краткое описание того, как этот человек внес свой вклад в их опыт CofC.

В этом году студенты выразили признательность 91 члену сообщества кампуса.

«От помощников-резидентов, наставников-сверстников, преподавателей и консультантов до сотрудников органов общественной безопасности, ремонтных рабочих, работников общественного питания и уборщиков: каждый из нас играет роль в создании гостеприимной и поддерживающей среды для наших студентов», — говорит он. Минди МайлиПомощник вице-президента на первом курсе и служба поддержки студентов в Управлении программ для первокурсников. «Вместе мы можем сделать Чарльстонский колледж особенным местом для них — мы все можем повлиять на удержание студентов».

И наши студенты об этом знают – подчеркивают в своих комментариях.

Один ученик написал: «У меня было сильное сотрясение мозга через четыре дня после поступления в школу на первый семестр». Эйб Сондерс, помощник директора по студенческому образованию в Студенческом образовательном центре, чтобы поддерживать его в течение первого семестра и после него. «Он встречался со мной еженедельно и взял на себя роль руководителя моей группы поддержки, чтобы управлять моим жильем, управлять моим классным заданием и решать другие вопросы ЦК, которые у меня могли возникнуть. Я бы не остался здесь, если бы не нашел его, чтобы помочь мне.»

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Еще один студент узнал профессора информатики Джордж беспокоит: «На протяжении всей моей учебы доктор Потеринг был для меня постоянным источником ободрения и вдохновения. Он всегда дает мне бесценные советы и ресурсы, которые позволяют мне с уверенностью и ясностью справляться с трудностями студенческой жизни».

Проблемы, с которыми сталкиваются студенты, приспосабливаясь к жизни в колледже, конечно, могут быть пугающими, но достаточно одного человека, чтобы со всем этим можно было справиться.

Возьмем, к примеру, как Коди Максвеллофицер полиции общественной безопасности, сказал, что у этого студента случился припадок: «Он был одним из офицеров, которые пришли и помогли мне, когда у меня случился приступ, а также помогли мне чувствовать себя комфортно в общей обстановке. Он был очень добрым и полезным, и помог мне пройти через все». Он нужен мне, когда случается припадок. Я до сих пор вижу его в кампусе, и он всегда такой милый и спрашивает, как у меня дела. Он заставляет меня чувствовать себя в безопасности в этом кампусе».

И наши сотрудники и преподаватели не только заставляют наших студентов чувствовать себя в безопасности, они заставляют их чувствовать себя как семья.

Один студент программы «Чарльстон Бридж» пришел в колледж, чувствуя себя немного потерянным и одиноким, но быстро успокоился благодаря Карли Прюиттзаместитель директора программ для первокурсников: «Поступать в колледж страшно, но Карли помогла мне во многих отношениях. Карли была более чем готова помочь мне почувствовать себя более акклиматизированным в кампусе, и я так рад быть частью Сообщество CofC сейчас».

Для другого ученика это было Кристина ДомингесДоктор медицины, доцент кафедры женских и гендерных исследований, «делает этот колледж действительно похожим на сообщество и семью».

Это лишь некоторые из 91 благодарственного письма, которое студенты отправили в адрес сотрудников ЦК по всему кампусу — от Мэгги Милчева От Департамента германистики и русистики, который «невероятно поддерживает и участвует» в Делорес Грант В Эйнштейн Бразерс. Бублики, «настоящая жемчужина», которая «всегда обладает самой яркой энергией и любовью из всех».

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«Меня всегда трогают отзывы, которые я получаю от студентов, и это заставляет меня так гордиться теми, кто делает все возможное», — говорит Майли. «Это просто показывает, что все, что мы делаем, имеет значение — и это не остается незамеченным».

Огромная благодарность и поздравления преподавателям, сотрудникам и студентам ниже, которые были удостоены чести в этом году за их выдающиеся заслуги перед нашими студентами!

  • Риган Эддисонстудент
  • Лэнси АфонсуКолледж компьютерных наук, Колледж с отличием
  • Оливия ЭшлиСтудент (камеди-клуб)
  • Али Эйверистудент
  • Ханна Бэколлстудент
  • Бристоль БарнсСтудент (Cistern Yard Media)
  • Оливия БонеПомощник студента-резидента, Residence Life
  • Дези БраунПерсонал, питание
  • Баки БьюкененПерсонал, Услуги отдыха в кампусе
  • Тимоти КаллаханКолледж геологии
  • Сара Коулманперсонал, отдых в кампусе
  • Эдуардо КоулзСверстник-академик/тренер (Программа первого года воздействия, Центр академической успеваемости и настойчивости)
  • Алисса Коннерсколледж, английский
  • Каспер Конратстудент / стажер-стажер / ассистент-резидент / учитель / координатор сверстников (новые студенческие программы / жизнь в общежитии / студенческий образовательный центр / центр передового опыта в обучении сверстников)
  • Кейт КалпепперСтудент (Cistern Yard Media)
  • Мэдисон ДэниэлсАссоциированный сотрудник/стажер, Студенческая жизнь/Стипендия реформированного университета
  • Зип ДинглиФакультет истории
  • Кристина Доминикеси преподаватели, и женские и гендерные исследования
  • Майкл Дювальколледж, английский
  • осенний рыцарьстудент
  • Морган ФордКолледж, Психология
  • Джей ФорсайтХимический факультет
  • Валери Фрейзерколледж, английский
  • Кармен Гальегос ПересФакультет испанских исследований
  • Дженнифер ГрешФакультет, классика, первый год опыта
  • Майкл ДжулианоХимический факультет
  • Джеральд ГордонКолледж, магистр государственного управления
  • Кэролайн ГрэмСтудент / Назир Фасилитатор (Центр передового опыта в области взаимного обучения)
  • Делорес ГрантПерсонал, питание
  • Кейтлин Гуарискостудент
  • Ричард ХартнеттАссоциированный колледж, Чарльстон Бридж
  • Женевьев приветПреподавательский состав, подготовка учителей
  • Кайлер ХоллингсвортСтудент (Cistern Yard Media)
  • Лили Ховард студент
  • Грейс ХаббеллКолледж, Психология
  • келли джекс, Колледж связи
  • Бреннан КиганКолледж религиоведения
  • Уилл Кендрикстудент (Содружество христианских спортсменов)
  • Сара КолнерКолледж немецкого языка
  • Морган КорнерКолледж немецкого языка
  • Эми Колакпреподаватель, психология, первый год опыта
  • Кортни Ламбертстудент
  • Джейкоб ЛиВолонтер-министр, Товарищество реформатского университета
  • Алисса ЛиббиСтудент / помощник резидента (Residence Life)
  • Стив ЛитвинКолледж гостиничного и туристического менеджмента
  • Бет ЛлойдПреподавательский состав, подготовка учителей
  • Элли ЛавеллеттКолледж компьютерных наук
  • Джошуа Манифестстудент
  • Коди МаксвеллПерсонал, общественная безопасность
  • Хизер МакдональдКолледж Искусств Менеджмента
  • Бенджамин Мелвинстудент — Признано четырьмя студентами
  • Кэрри МисалКолледж, менеджмент и маркетинг
  • Мэгги МилчеваФакультет германистики и русистики
  • Габриэль Менассистудент
  • Джамал Монростудент
  • Миа Моранстудент
  • Хлоя МюллерСверстник-академик/тренер (Программа первого года воздействия, Центр академической успеваемости и настойчивости)
  • Клэр ОливерСтудент (Cistern Yard Media)
  • Браяр Оунби Конноллиаспирант/ассистент преподавателя (аспирантура, программа исследований в области окружающей среды и устойчивого развития)
  • Элиза Пеньялосастудент
  • Джордж беспокоитКолледж компьютерных наук
  • Ник ПринсипиКолледж экологических исследований
  • Карли ПрюиттПерсонал, Программы для первокурсников, Чарльстон Бридж
  • Красные шорты Челсипреподаватель, психология, первый год опыта
  • Марла РобертсонПерсонал, Магистр программы государственного управления
  • Дэвид РобинсонСтудент (камеди-клуб)
  • Меган Роуперсонал, общежитие
  • Патрик СарачиноКолледж, здоровье и работоспособность человека
  • Клифф СарлоуСтудент (камеди-клуб)
  • Эбигейл СкарбороСтудент / Назир Фасилитатор (Центр передового опыта в области взаимного обучения)
  • Эрин ШердерКолледж, Психология
  • Алан ШоуКолледж, Колледж делового администрирования
  • Эшли ШаферПерсонал, Богатая программа
  • Венди ШеппардКолледж математики
  • Эмили СкиннерПреподавательский состав, подготовка учителей
  • Рауль Сого МонтесФакультет испанских исследований
  • Дилан Стэггардстудент
  • Роксана СталвиКолледж компьютерных наук
  • Венди СтивенсСотрудники, Центр успеха студентов бизнес-школы
  • Мэдди Стаутстудент
  • Кэролайн Свелленстудент
  • Элла ТальямонтеСтудент / помощник резидента (Residence Life)
  • Эмили ТоддОриентация на студентов/стажеров (программы для новых студентов)
  • Билли ВанденбергКолледж, бухгалтерия
  • Джессика Уилкси персонал, ветераны и кадетские службы
  • Кебин СюйКолледж компьютерных наук
  • Ноэль ЯмаджиКолледж азиатских исследований
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