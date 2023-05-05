Студенты знакомятся с преподавателями и сотрудниками Канадского фармацевтического колледжа за их поддержку.

Красота кампуса Колледжа Чарльстона может быть тем, что привлекает к нему студентов, но именно красота членов Колледжа Чарльстона удерживает их здесь.

Преподаватели и сотрудники, которых наши студенты встречают на первом курсе колледжа, не просто служат учителями и наставниками — они дружелюбные лица, которые дают нашим студентам понять, что они здесь. Это друзья и наставники, которые помогают нашим студентам, задавая тон их четырем годам обучения в колледже и их отношениям с учебным заведением на долгие годы.

Поэтому в конце каждого учебного года Новый офис студенческих программ Студентов спрашивают, хотели бы они назвать преподавателя, сотрудника или студента/коллегу, который оказал особенно значительное влияние на их время в Колледже, дав краткое описание того, как этот человек внес свой вклад в их опыт CofC.

В этом году студенты выразили признательность 91 члену сообщества кампуса.

«От помощников-резидентов, наставников-сверстников, преподавателей и консультантов до сотрудников органов общественной безопасности, ремонтных рабочих, работников общественного питания и уборщиков: каждый из нас играет роль в создании гостеприимной и поддерживающей среды для наших студентов», — говорит он. Минди МайлиПомощник вице-президента на первом курсе и служба поддержки студентов в Управлении программ для первокурсников. «Вместе мы можем сделать Чарльстонский колледж особенным местом для них — мы все можем повлиять на удержание студентов».

И наши студенты об этом знают – подчеркивают в своих комментариях.

Один ученик написал: «У меня было сильное сотрясение мозга через четыре дня после поступления в школу на первый семестр». Эйб Сондерс, помощник директора по студенческому образованию в Студенческом образовательном центре, чтобы поддерживать его в течение первого семестра и после него. «Он встречался со мной еженедельно и взял на себя роль руководителя моей группы поддержки, чтобы управлять моим жильем, управлять моим классным заданием и решать другие вопросы ЦК, которые у меня могли возникнуть. Я бы не остался здесь, если бы не нашел его, чтобы помочь мне.»

Еще один студент узнал профессора информатики Джордж беспокоит: «На протяжении всей моей учебы доктор Потеринг был для меня постоянным источником ободрения и вдохновения. Он всегда дает мне бесценные советы и ресурсы, которые позволяют мне с уверенностью и ясностью справляться с трудностями студенческой жизни».

Проблемы, с которыми сталкиваются студенты, приспосабливаясь к жизни в колледже, конечно, могут быть пугающими, но достаточно одного человека, чтобы со всем этим можно было справиться.

Возьмем, к примеру, как Коди Максвеллофицер полиции общественной безопасности, сказал, что у этого студента случился припадок: «Он был одним из офицеров, которые пришли и помогли мне, когда у меня случился приступ, а также помогли мне чувствовать себя комфортно в общей обстановке. Он был очень добрым и полезным, и помог мне пройти через все». Он нужен мне, когда случается припадок. Я до сих пор вижу его в кампусе, и он всегда такой милый и спрашивает, как у меня дела. Он заставляет меня чувствовать себя в безопасности в этом кампусе».

И наши сотрудники и преподаватели не только заставляют наших студентов чувствовать себя в безопасности, они заставляют их чувствовать себя как семья.

Один студент программы «Чарльстон Бридж» пришел в колледж, чувствуя себя немного потерянным и одиноким, но быстро успокоился благодаря Карли Прюиттзаместитель директора программ для первокурсников: «Поступать в колледж страшно, но Карли помогла мне во многих отношениях. Карли была более чем готова помочь мне почувствовать себя более акклиматизированным в кампусе, и я так рад быть частью Сообщество CofC сейчас».

Для другого ученика это было Кристина ДомингесДоктор медицины, доцент кафедры женских и гендерных исследований, «делает этот колледж действительно похожим на сообщество и семью».

Это лишь некоторые из 91 благодарственного письма, которое студенты отправили в адрес сотрудников ЦК по всему кампусу — от Мэгги Милчева От Департамента германистики и русистики, который «невероятно поддерживает и участвует» в Делорес Грант В Эйнштейн Бразерс. Бублики, «настоящая жемчужина», которая «всегда обладает самой яркой энергией и любовью из всех».

«Меня всегда трогают отзывы, которые я получаю от студентов, и это заставляет меня так гордиться теми, кто делает все возможное», — говорит Майли. «Это просто показывает, что все, что мы делаем, имеет значение — и это не остается незамеченным».

Огромная благодарность и поздравления преподавателям, сотрудникам и студентам ниже, которые были удостоены чести в этом году за их выдающиеся заслуги перед нашими студентами!