Студенты из Университета Огайо и Университета России провели лето очень необычным образом – участвуя в курсах под названием Лаборатория культурного обмена попкота – и выходя за рамки стереотипов, чтобы создать свою собственную среду.

Названная в честь логотипов двух университетов, лаборатория собрала 26 студентов для еженедельного межкультурного обмена на Zoom, где они создали виртуальную среду.

Ворона – символ Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики – ПЕРМЬ (Пермь НИУ ВШЭ). Студенты OHIO Иностранные студенты из Омана и Японии обучаются по программе интенсивного английского языка в Огайо (OPIE).

Во время 60-минутного виртуального обмена студенты OHIO и НИУ ВШЭ поделились своими взглядами на такие темы, как культурные ценности, американские и российские образовательные системы, стереотипы, национальные символы и праздники.

«Мой опыт обмена культурой попкорновой вороны необычен, стереотипы и расплывчатая информация о России иногда не является той правдой, которую мы видим и слышим в средствах массовой информации», – сказал Калан аль-Хиной, специалист в области науки о здоровье окружающей среды. «Кроме того, мы поделились с вами различными аспектами американской культуры, такими как американская кухня, образ жизни и образование.

На оживленных онлайн-сессиях были представлены игры, исследования, небольшие презентации, комнаты для обсуждения и обсуждения в больших группах, и участники обнаружили некоторые удивительные общие черты и различия. После каждого занятия студенты заполняли небольшой опрос с комментариями и дополнительными вопросами. Джерри Крик, директор OPIE, получил грант Американские советы Инициатива инновационного виртуального обучения, направленная на развитие сотрудничества между школами США и России.

«Это был действительно поучительный опыт, он дал мне много знаний о российских студентах и ​​России.

Программа помогла ученикам развить лидерские навыки, и каждое занятие проводилось под руководством учеников обеих школ. По словам Ребекки Челленджер, преподавателя OPIE, профессора-инструктора OPIE, мероприятие возглавляли два преподавателя из Пермской НИУ ВШЭ и два преподавателя из OHIO. Авторы пермина НИУ ВШЭ Татьяна Пермиякова и Марина Шевелева.

«Цель Лаборатории культурного обмена для Popcott – способствовать межкультурному взаимопониманию между молодыми людьми в России и США», – сказал Крик. «Проект был продвинут на презентации на конференции« Соседи в исследованиях », которую провела в мае Пермская НИУ ВШЭ. Нас пригласили, потому что мы используем инновационные технологии для создания« виртуальной среды », и мы с нетерпением ждем развития созданного нами импульса.