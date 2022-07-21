Студенты получают обширный языковой опыт

Повольный сказал, что работает учителем, чтобы поддерживать свои знания русского языка.

«Очень интересно познакомиться с новыми студентами в кампусе, и мне также нравится работать с Алиной», — сказал он. «Интересно наблюдать за изменениями за те четыре года, что я преподаю. В первый год студенты были такими же, как я. Год я преподавал, год — русский. Я был на их месте. Я получал все больше и больше от тот момент, и теперь это больше похоже на роль традиционного учителя.

Изучение национальной культуры также является частью учебной программы SLI. Ученики Яндана Вана, преподавателя китайского языка, изучали китайские игры, в том числе Маджонг, смотрели фильмы, ездили на экскурсию в Чайна-таун и запускали китайских воздушных змеев. Ван сказал, что им также нравится есть китайские закуски.

Сейчас, на пятом году преподавания SLI, Ван считает, что культура так же важна, как и язык.

«Язык и культура тесно связаны между собой. Китайский язык не является простым для изучения, особенно для англоговорящих учащихся. Мы должны дать им возможность учиться с удовольствием. Даже если они играют в маджонг, они должны узнавать китайские иероглифы», — сказал Ван. .

Учащиеся ежедневно демонстрируют китайскую культуру посредством мероприятий, включая каллиграфию, китайскую живопись и другие китайские игры.

Линдсей Сокол также работает преподавателем русского языка в SIL. Соко Цуцуми, преподаватель японского языка, и Дженни Ким, преподаватель корейского языка, работающая неполный рабочий день, — два других преподавателя SLI.