Студенты сил безопасности, использующие слезоточивый газ, игнорируют предупреждение Ирана о протестах

Протесты не собираются стихать на фоне строгих предупреждений со стороны государства.

Столкновения между студентами университета и силовиками

Журналисты требуют освобождения своих заключенных коллег

Правозащитники говорят об арестах активистов и студентов

ДУБАЙ (Рейтер) — Протесты в Иране перешли в более ожесточенную фазу в воскресенье, когда студенты, которые бросили вызов ультиматуму Революционной гвардии и предупреждению президента, были встречены слезоточивым газом, стрельбой со стороны сил безопасности и видео в социальных сетях. объявиться.

Столкновения в десятках университетов привели к угрозе более жесткого разгона на седьмой неделе демонстраций, вспыхнувших после убийства 22-летнего Мухассы Амини, арестованного полицией нравов за неподобающую одежду.

«Безопасность — это красная черта Исламской Республики, и мы никоим образом не позволим врагу реализовать свои планы по подрыву этого ценного национального богатства», — цитируют государственные СМИ слова президента Ибрагима Раиси.

Иранцы из всех слоев общества вышли на улицы после смерти Амини в знак протеста, который, по словам клерикальных правителей, угрожает безопасности Исламской Республики.

Власти, заклятый враг Ирана, обвинили Соединенные Штаты, Израиль и их местных агентов в том, что они стоят за беспорядками с целью дестабилизации страны.

То, что началось как протест по поводу смерти Амини 16 сентября, превратилось в одну из самых сложных задач для клерикальных правителей со времен революции 1979 года, когда некоторые протестующие призывали к смерти верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции сказал протестующим, что суббота будет последним днем, когда они выйдут на улицы, что стало самым суровым предупреждением иранским властям.

Тем не менее, видео в социальных сетях, которые Рейтер не смог проверить, показали столкновения между студентами, полицией по охране общественного порядка и силами Басидж в воскресенье в университетах по всему Ирану.

На одном из видеороликов видно, как член сил «Басидж» с близкого расстояния стреляет из пистолета по студентам, протестующим у филиала Университета Азад в Тегеране. Выстрелы также были слышны на видео, опубликованном правозащитной группой HENGAW во время протестов в Курдистанском университете в Санандадже.

На видео из университетов других городов видно, как силы Басидж открывают огонь по студентам.

По всей стране силы безопасности пытались блокировать студентов внутри университетских зданий, применяя слезоточивый газ и избивая протестующих палками. Студентов, по-видимому, безоружных, оттеснили, некоторые скандировали скандирования «Басидж, позор пропади» и «Смерть Хаменеи».

история троллей

Социальные сети сообщили об аресте не менее десяти врачей, журналистов и художников с субботы. Иранское информационное агентство активистов сообщило, что по состоянию на субботу в ходе беспорядков было убито 283 протестующих, в том числе 44 несовершеннолетних. Погибли также около 34 сотрудников силовых структур.

Он добавил, что более 14 000 человек были арестованы, в том числе 253 студента, в ходе акций протеста в 132 городах и 122 университетах.

Революционная гвардия и ее силы «Басидж» в прошлом сокрушали оппозицию. В воскресенье они заявили, что «сепаратисты» унижают их в кампусах и на улицах, и предупредили, что могут применить больше силы, если антиправительственные беспорядки продолжатся.

«До сих пор «Басидж» проявлял сдержанность и терпение», — цитирует информационное агентство IRNA командующего Корпусом стражей исламской революции в провинции Хорасан Джуноби бригадного генерала Мохаммада Реза Махдави.

Но это выйдет из-под нашего контроля, если ситуация продолжится».

Обращение журналистов

Более 300 иранских журналистов потребовали освобождения своих коллег, заключенных в тюрьму за освещение Амини, в заявлении, опубликованном в воскресенье иранской газетой Etemad и другими газетами.

Нилофар Хамиди сфотографировала обнимающихся родителей Амини в больнице Тегерана, когда их дочь лежит в коме.

Фотография, которую Хамиди разместила в Твиттере, стала первым сигналом миру о том, что с Амини все в порядке, который тремя днями ранее был арестован иранской полицией нравов за то, что они считали неподобающим платьем.

Богиня Мохаммади освещала похороны Амини в ее родном курдском городе Сакказ, где начались протесты. В совместном заявлении, опубликованном министерством разведки Ирана и разведкой Корпуса стражей исламской революции в пятницу, Хамиди и Мохаммади обвиняются в том, что они являются иностранными агентами ЦРУ.

Студенты и женщины сыграли заметную роль в беспорядках, сжигая свои платки, когда массы требовали свержения Исламской Республики, пришедшей к власти в 1979 году.

В воскресенье официальный представитель заявил, что у фонда нет планов по отмене обязательной завесы, но что он должен быть «благоразумным» в отношении реализации.

«Снятие завесы является нарушением нашего закона, и этот штаб не отступит», — заявил Khabar Online Али Хан Мохаммади, представитель штаб-квартиры Комиссии по поощрению добродетели и предотвращению порока в Иране.

Однако наши действия должны быть мудрыми, чтобы не давать врагам повода использовать их против нас.

В еще одной явной попытке разрядить ситуацию спикер парламента Мухаммад Бакир Калибаф заявил, что люди правы, требуя реформ, и что их требования будут удовлетворены, если они дистанцируются от «преступников», вышедших на улицы.

«Мы считаем протесты не только обоснованными и причиной прогресса, но и считаем, что эти общественные движения изменят политику и решения при условии, что они будут отделены от агрессивных людей, преступников и сепаратистов», — сказал он, используя термины чиновников. Обычно используется для демонстрантов.

Авторы Майкл Джорджи и Париса Хафези; Монтаж: Ник МакФи, Филиппа Флетчер, Ангус МакСван и Барбара Льюис.

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.