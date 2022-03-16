Студенты Сумского госуниверситета едут домой в Индию, Нигерию

Когда Шиванги Шипу наблюдала за тем, как ее сокурсники торопятся и толкают друг друга в очереди в аэропорту в Польше, она беззаботно рассмеялась над тем, что почувствовала впервые за несколько дней.

«Наконец-то мы были на пути домой», — сказала 25-летняя Шипу USA TODAY после того, как вернулась домой в Патну, Индия, в прошлые выходные. «Вы можете почувствовать волнение. Это было похоже на чудо».

Шипу и сотни студентов Сумского государственного университета, которые живут в шести школьных общежитиях в городе на северо-востоке Украины, почти две недели находятся в ловушке без еды и воды после того, как Россия начала свое вторжение.

Иностранные студенты — около 700 студентов Чибу из Индии, 400 из Нигерии и другие из Турции и Южной Африки — нашли дорогу домой на прошлой неделе после нескольких дней путешествия на автобусе, поезде и самолете по Украине и через границу.

Шибу, студент пятого курса, сказал, что до начала войны студенты собирали все, что могли, с полок полузасушливых продуктовых магазинов, но вскоре у них закончились еда и вода. Они прибегают к сбору воды путем таяния снега и сбора стоков.

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Студенты обратились за помощью в социальные сети, используя хэштег «SaveSumyStudents», но ограниченный доступ к электричеству затруднил привлечение внимания к их бедственному положению.

«У нас никогда не было плана, я потерял все средства связи и не мог общаться с отцом», — сказал студент четвертого курса Самуэль Оланян. который вернулся в штат Ойо, Нигерия, в прошлые выходные. «Я не мог общаться со своей семьей здесь, в Нигерии, поэтому было очень страшно».

Путешествие студентов началось в среду утром, когда они выехали из Сум на автобусе, чтобы проехать 100 миль на юг, в Полтаву. Они сели на 17-часовой поезд на запад через всю страну во Львов, недалеко от польской границы.

Оттуда они преодолели сотни миль, чтобы вернуться домой — изнурительное путешествие, отмеченное пересечением границы, изнурительными поездками на поезде и автобусе и заботой о своей безопасности.

Поездка состоялась после нескольких дней борьбы за то, чтобы покинуть Суми, что, по словам Шибу, заставило многих студентов отчаяться, придет ли помощь вовремя. Когда она потеряла веру, Шибу сказала, что подумает, что мать ждет ее в Индии.

«Это была моя надежда — мне нужно было пойти и встретиться с ней», — сказал Шипу. «Для нее я не могу терять надежду».

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После неудачной попытки уйти появляется окно для побега

Когда в начале прошлой недели за ними приехал автобус, студенты подумали, что нашли дорогу домой. Но через 10 минут По дороге они получили известие о том, что российские войска нарушили режим прекращения огня с целью дать возможность мирным жителям уйти. Автобус вернулся.

Шибу сказала, что ей хотелось плакать. Когда она вернулась в гостиницу, она не могла есть и вместо этого сразу же заснула.

«Мне казалось, что все кончено», — сказала она. «Каждый раз, когда появлялась какая-то надежда, он уходил снова».

Оланян сказал, что другие студенты обратились к водителям такси, которые предлагают альтернативные поездки за город по непомерным ценам.

С помощью посольства Индии и Сумского государственного университета автобусы снова прибыли.

Только через 15 часов, когда они добрались до Львова и сели на поезд в Польшу, Шипу наконец почувствовала, что может расслабиться.

«После каждых нескольких километров я спрашивала: «Это не удастся?», — сказала она. «Мы не могли поверить, что это происходит».

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Поездка на изнурительном поезде в безопасное место

20-летний Уланян проехал на поезде из Полтавы во Львов 13 часов. По его словам, это был стресс, так как он и другие нигерийские студенты были голодны и истощены. Некоторые из эвакуированных в поезде потеряли сознание, и им пришлось обращаться к врачам. Оланян сказал, что полагался на воду и закуски, которые он упаковывал.

«Мы не могли найти способ сесть, поэтому нам пришлось сесть на наши сумки», — сказал он о переполненном поезде. «Некоторые люди встали, а я сидел на своей сумке все 13 часов полета».

Прибыв во Львов, Олланян сел на двухчасовой автобус до Чуба, города на границе Словакии и Венгрии, откуда вместе с другими нигерийскими студентами сел на поезд до Будапешта. Правительство Нигерии помогло им обеспечить транспортировку.

Затем последний этап его путешествия: шестичасовой перелет из Венгрии в столицу Нигерии Абуджу, а затем еще один рейс в юго-западный город Ибадан в субботу — более чем через четыре дня после того, как он покинул Сумы.

Оланян сказал, что он и другие студенты были счастливы получить еду и одеяла на вокзале в Чаббе, чтобы наконец почувствовать себя расслабляющий.

«Нас приняли очень тепло, и это очень хорошо», — сказал он.

После 15-часового пути Шипу из Сум в Полтаву и Львов студенты, возвращающиеся в Индию, сели на ожидающий их поезд. Именно тогда я, наконец, начал приводить Шибу домой: «Все, о чем я мог думать, было: «Да, мы сделали это».

В Польше Чибо ела картофель фри, курицу, рис, овощи, картофель, горох и хлеб — ее первый полноценный прием пищи за несколько дней.

теплый прием домой

В субботу в Ибадане, Нигерия, зал ожидания аэропорта наполнился звуками говорящих барабанов, когда Олланян отправлялся со своего рейса, переполненный эмоциями.

Его брат бил в барабаны, чтобы отпраздновать его благополучное возвращение. Его бабушка и тети плакали и обнимали его.

В телефонном интервью USA TODAY Оланияну не хватило слов, чтобы описать, сколько членов семьи собралось к его приезду. Он сказал, что чувствовал себя измотанным, пытаясь поприветствовать всех.

«Я почувствовал такое облегчение, — сказал он, — я был так счастлив, когда приехал к своей семье». «Это такое утешительное чувство, когда ты видишь семью, ты видишь тех, кто любит тебя, это был лучший опыт в моей жизни. Я очень, очень благодарен».

Оланян сказал, что надеется перевести стенограмму из Сумской области, чтобы он мог посещать школу и продолжать изучать медицину в Нигерии. Он также изучает потенциальные образовательные программы для беженцев в Европе.

Шибу тоже столкнулся с теплом Возвращение домой в пятницу, когда я прибыл в аэропорт Дели, Индия. Я вышел из самолета и быстро окружил политиков и журналистов.

Но она искала своих родителей.

Когда они наконец закрыли глаза, ее родители расплакались.

«Это было похоже на фильм, — сказал Шипу, — и мы, наконец, получили счастливый конец».

Шибу пришла домой к еде, которую приготовила ее мать — рису, чечевице, картофелю карри и хлебу — «самой роскошной и лучшей еде, которую я могла есть на планете».

Затем я пошел спать.

Взяв перерыв, Шипу сказала USA TODAY, что знает, что друзья, которых она оставила в Украине, далеки от того счастливого конца, который у них был. Везучий.

«Украина была вторым домом, — сказал Шипу.

«Надеюсь, у тех, кого я люблю в Украине, все хорошо… Это беспокоит меня больше всего, когда я думаю о них», — сказала она, о людях, которых мы оставили.