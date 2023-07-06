Студент Принстонского университета пропал без вести с марта прошлого года, когда его охраняли вооруженные люди | Новости мира

Появилась шокирующая новость по делу об исчезновении студентки Принстонского университета, пропавшей без вести в Ираке в марте 2023 года. По информации израильских официальных лиц в среду, 36-летняя Елизавета Цуркова, гражданка России и Израиля, политолог студент Принстонского университета, был похищен в марте членами шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Багдаде.

На этой недатированной фотографии, предоставленной Институтом стратегии и политики Newlines 5 июля 2023 года, запечатлена иногородняя сотрудница Елизавета Цуркова. 5 июля 2023 года канцелярия премьер-министра Израиля объявила, что проиранская вооруженная группировка «Хизбалла» удерживает израильско-российского ученого, пропавшего без вести в Ираке в течение нескольких месяцев. , бывшее поддерживаемое Ираном военизированное формирование, которое в последние годы было интегрировано в иракские силы безопасности. (АФП)

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«[Elizabeth Tsurkov] В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху говорится, что гражданка Израиля и России, имеющая двойное гражданство, несколько месяцев пропала без вести в Ираке, где ее удерживают шиитские бригады «Хизбалла».

Она добавила, что израильское правительство «считает Ирак ответственным за свою судьбу и безопасность».

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Согласно отчету перед Нью-Йорк ПостЭлизабет также является научным сотрудником Американского аналитического центра Института внешнеполитических исследований. Институт указывает, что Элизабет — исследователь с большой сетью контактов на всем Ближнем Востоке, особенно в Сирии.

The Times of Israel сообщает, что Элизабет является уважаемым аналитиком по Сирии. Исследователь в делах вооруженных групп на Ближнем Востоке, имеет ученые степени в области международных отношений Еврейского и Тель-Авивского университетов.

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«Этот инцидент находится в ведении соответствующих агентств в Израиле из-за беспокойства о безопасности и благополучии Элизабет Цурков», — заявили в офисе Нетаньяху.

Между тем, израильские официальные лица опровергли появившиеся в арабских СМИ слухи о том, что Элизабет была шпионкой Моссада, израильской разведывательной службы.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил СМИ в среду, что она «вообще не член Моссада, восклицательный знак, проверьте это».

Она невиновная гражданка Израиля, работающая над докторской диссертацией в Принстоне. «Между израильскими официальными лицами и Элизабет нет никаких отношений», — добавил чиновник.