«Субботним вечером в прямом эфире» анализирует российскую дезинформацию в Украине со своим Джо Байденом

Сцена началась с Байдена, которого играет Джеймс Остин Джонсон, в окружении советников в Овальном кабинете, в том числе военного советника, которого сыграл Кэннон Томпсон.
Военный представитель Томпсона сказал Байдену, что все страны НАТО, кроме Германии, отправляют грузы в Украину.
«О, чувак, если Германия не хочет вступать в войну, ты знаешь, что это плохо», — говорит Байден из Johnson.
Два советника, которых играют Эго Нводим и Алекс Моффат, говорят, что российское военное присутствие на границе с Украиной может быть «наименьшей из наших проблем», потому что российская дезинформация в социальных сетях не заставляет украинцев верить в то, во что они верят.
«Россия пыталась это сделать во время наших последних выборов, но безрезультатно», — сказал Байден из Джонсона.
«Ну, 40% американцев думают, что вы проиграли выборы, так оно и было», — ответил советник Томпсона.
Группа изучает ряд дезинформационных постов, якобы циркулирующих в украинском Facebook, чтобы усилить поддержку российского вторжения.
Один заголовок гласит: «Украинская граница посягает на российские войска», а другой — «Российские войска окружают Украину, чтобы захватить ее».
«Я нарушаю свое новогоднее обещание и говорю: цветок!» — кричит Байден Джонсона.
Советник, которого играет Нводим, утверждает, что российская кампания по дезинформации приносит пользу Соединенным Штатам, и указывает на сообщение, в котором говорится: «Американский CDC рекомендует России оккупировать Украину».
«Неужели Центр контроля заболеваний действительно сказал это?» — спрашивает военный советник Томпсона.
«Несколько месяцев до 2020 года. Наука менялась так быстро», — отвечает Байден.
Затем группа просматривает видео TikTok, в котором показаны несколько мемов и российский военный, танцующий с украинским солдатом.
В видео Джонсона Байдена он критикует танцевальную систему и говорит: «Я собираюсь войти в свою Finsta и сжечь этих людей в комментариях».
Затем группа решает «бороться с огнем огнем» и привлекает девочку-подростка с Хлоей Файнман в главной роли для организации кампании в социальных сетях. «Я была ученицей средней школы для плохих девчонок, а вы все сейчас работаете на меня», — говорит она аудитории.
«Давайте сделаем что-нибудь веселое и простое, к чему сможет отступить каждый, например, Drone Strike», — предлагает Байден из Johnson.
Дин Эдвайзер говорит, что его поколение не верит в атаки беспилотников, но хочет «психологически сломить наших врагов».
«Поэтому я пошел к Д.М. Путину и сказал: «Боже мой, я любил тебя, я хотел одеться на днях. Это старый флот?» «Он уже крутится… через три недели он сойдет с ума», — добавляет он.
«Прямой эфир из Нью-Йорка, сегодня субботний вечер!» Группа собирается для подписания.
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