«Субботним вечером в прямом эфире» анализирует российскую дезинформацию в Украине со своим Джо Байденом

Сцена началась с Байдена, которого играет Джеймс Остин Джонсон, в окружении советников в Овальном кабинете, в том числе военного советника, которого сыграл Кэннон Томпсон.

Поскольку Россия продолжает готовиться к возможному вторжению в Украину, Байден из Джонсона спрашивает, «готовы ли силы НАТО поддержать нас».

Военный представитель Томпсона сказал Байдену, что все страны НАТО, кроме Германии, отправляют грузы в Украину.

«О, чувак, если Германия не хочет вступать в войну, ты знаешь, что это плохо», — говорит Байден из Johnson.

Два советника, которых играют Эго Нводим и Алекс Моффат, говорят, что российское военное присутствие на границе с Украиной может быть «наименьшей из наших проблем», потому что российская дезинформация в социальных сетях не заставляет украинцев верить в то, во что они верят. «Россия пыталась это сделать во время наших последних выборов, но безрезультатно», — сказал Байден из Джонсона. «Ну, 40% американцев думают, что вы проиграли выборы, так оно и было», — ответил советник Томпсона. Группа изучает ряд дезинформационных постов, якобы циркулирующих в украинском Facebook, чтобы усилить поддержку российского вторжения. Один заголовок гласит: «Украинская граница посягает на российские войска», а другой — «Российские войска окружают Украину, чтобы захватить ее». «Я нарушаю свое новогоднее обещание и говорю: цветок!» — кричит Байден Джонсона. Советник, которого играет Нводим, утверждает, что российская кампания по дезинформации приносит пользу Соединенным Штатам, и указывает на сообщение, в котором говорится: «Американский CDC рекомендует России оккупировать Украину». «Неужели Центр контроля заболеваний действительно сказал это?» — спрашивает военный советник Томпсона. «Несколько месяцев до 2020 года. Наука менялась так быстро», — отвечает Байден. В другом вводящем в заблуждение сообщении «Нил Янг уберет музыку из Spotify, пока Украина не сдастся» упоминается, что артист удалил свою музыку из стримингового сервиса из-за дезинформации о вакцине, продвигаемой комиком и подкастером Джо Роганом. Затем группа просматривает видео TikTok, в котором показаны несколько мемов и российский военный, танцующий с украинским солдатом. READ Россия выходит из сделки по открытому небу, но геологоразведочные работы продолжаются В видео Джонсона Байдена он критикует танцевальную систему и говорит: «Я собираюсь войти в свою Finsta и сжечь этих людей в комментариях». Затем группа решает «бороться с огнем огнем» и привлекает девочку-подростка с Хлоей Файнман в главной роли для организации кампании в социальных сетях. «Я была ученицей средней школы для плохих девчонок, а вы все сейчас работаете на меня», — говорит она аудитории. «Давайте сделаем что-нибудь веселое и простое, к чему сможет отступить каждый, например, Drone Strike», — предлагает Байден из Johnson. Дин Эдвайзер говорит, что его поколение не верит в атаки беспилотников, но хочет «психологически сломить наших врагов». «Поэтому я пошел к Д.М. Путину и сказал: «Боже мой, я любил тебя, я хотел одеться на днях. Это старый флот?» «Он уже крутится… через три недели он сойдет с ума», — добавляет он. «Прямой эфир из Нью-Йорка, сегодня субботний вечер!» Группа собирается для подписания.