Депутат от БДП Раджья Сабха Субраманиан Свами раскритиковал правительство Нарендры Моди за его решение покупать нефть у России после введения западными санкциями против последней. Свами также подверг сомнению новую внешнюю политику Индии, заявив, что Индия не должна становиться Питча Лаггу (продолжение) Она не должна становиться «наложницей».

Свами сказал: «Покупка Индией российской сырой нефти является антидемократической и предательской в ​​отношении целей наших доблестных борцов в чрезвычайной ситуации. Советский Союз тогда поддержал г-жу Ганди и использовал дезинформацию КГБ против ДП и Морарджи. Сегодня , чиновник КГБ — диктатор России».

Когда один из его последователей заявил, что премьер-министр Нарендра Моди отказался встретиться с министром иностранных дел Китая после того, как Китай оккупировал территорию Индии в долине Галван, Свами ответил: «Вы уверены, что Моди не встречался с ним с тех пор, как Ван был в офисе Дюваля, Южного Блока II? «Министры?»

Свами сказал, что он также выступает за изменение внешней политики Индии с течением времени, но подчеркнул, что Индия не должна терять свои позиции в мировой политике.

Я призываю к переменам. Мы переехали из СССР в Россию и говорим, что и то, и другое одно и то же. Путин, его крупнейший партнер, не был должен Си за захват территории Индии. Я хочу перемен, которые сделают Индию полюсом мира, а не питча лаггу и не будут наложницами», — сказал Свами.

83-летний политик сравнил решение Индии покупать дешевую российскую нефть с «покупкой дешевых телефонов в Китае».

Индия отстояла свое право покупать у России нефть со скидкой после вторжения Москвы в Украину. И это несмотря на ужасные угрозы со стороны заместителя Агентства национальной безопасности США Далипа Сингха, который недавно был в Индии с двухдневным визитом. Сингх сказал, что есть Последствия будут Для стран, которые «стараются обойти санкции», введенные против России после военного вторжения Владимира Путина в Украину.