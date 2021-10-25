Суданская армия расстреляла протестующих против переворота и убила нескольких протестующих | Новости протеста

Суданская армия захватила власть у переходного правительства, убив по меньшей мере трех человек и ранив 80 в ходе уличных протестов против захвата власти.

Тысячи протестующих хлынули на улицы столицы Хартума и его города-побратима Омдурмана после того, как ранним утром были арестованы премьер-министр Абдалла Хамдок и другие высокопоставленные должностные лица силами безопасности страны.

Лидер захвата, генерал-майор Абдель Фаттах аль-Бурхан, распустил военно-гражданский совет по суверенитету, который был создан для того, чтобы привести страну к демократии после того, как президент Омар аль-Башир был свергнут в результате народного восстания два года назад.

Аль-Бурхан, который также является председателем совета по разделению власти, объявил чрезвычайное положение по всей стране, заявив, что вооруженные силы необходимы для обеспечения безопасности, но пообещал провести выборы в июле 2023 года и передать власть избранному гражданскому правительству. . Потом.

«То, что сейчас переживает страна, представляет собой реальную и опасную угрозу мечтам молодежи и надеждам нации», – сказал он.

Министерство информации сообщило, что Хамдок, экономист и бывший высокопоставленный чиновник ООН, который был назначен премьер-министром в 2019 году, был перемещен в неизвестное место после того, как отказался сделать заявление в поддержку переворота.

Тысячи суданцев, выступавших против захвата власти, вышли на улицы и подверглись обстрелу возле военного штаба в Хартуме. А в Омдурмане, городе-побратиме Хартума, протестующие вышли на улицы и скандировали лозунги в пользу гражданского правления.

Силы за свободу и перемены, основная оппозиционная коалиция Судана, призвали к гражданскому неповиновению и протестам по всей стране и потребовали, чтобы Переходный военный совет передал власть гражданскому правительству.

Суданское министерство информации сообщило на своей странице в Facebook, что сотрудники Центрального банка Судана заявили, что они начали немедленную забастовку, чтобы отвергнуть военный переворот.

Выступая перед «Аль-Джазирой», Хала аль-Кариб, суданская борца за права женщин на Африканском Роге, сказала, что Судан переживает «очень темные моменты в своей истории», поскольку он стоит на «перекрестке».

Она призвала международное сообщество оказать давление на военных, чтобы те уважали конституцию и соглашения с Гражданским советом.

Аль-Кариб сказал: «Армия злоупотребила своим соглашением с гражданским правительством, задержав премьер-министра и ряд министров». «Суданский народ не знает, в безопасности он или нет».

Страна находится в состоянии напряженности с прошлого месяца, когда неудавшаяся попытка государственного переворота, в которой виноваты сторонники Башира, вызвала взаимные обвинения между военными и гражданскими лицами переходного правительства.

В последние недели коалиция повстанческих групп и политических партий объединилась с армией и потребовала роспуска гражданского правительства, в то время как министры правительства участвовали в протестах против перспективы военного правления.

Переворот также произошел всего за несколько недель до того, как армия передала руководство советом, управляющим страной, гражданским лицам.

Вашингтон попытался избежать краха соглашения о разделе власти, направив своего специального посланника Джеффри Фелтмана.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс в понедельник призвал к немедленному восстановлению гражданского правительства. «Необходимо немедленно восстановить гражданское переходное правительство, которое представляет волю народа», – сказал он репортерам.

«В свете этих событий Соединенные Штаты прекращают оказание помощи», предназначенной для экономической поддержки, – сказал он. Соединенные Штаты выделили 700 миллионов долларов на поддержку перехода страны к демократии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному освобождению премьер-министра Судана и всех других официальных лиц.

Осудил продолжающийся военный переворот в Судане. Премьер-министр Хамдок и все другие официальные лица должны быть немедленно освобождены. Необходимо полностью соблюдать конституционную хартию, чтобы защитить с трудом заработанный политический переходный период. «Организация Объединенных Наций будет продолжать поддерживать народ Судана», – написал Гутерриш в Twitter.

Осудил продолжающийся военный переворот в Судане. Премьер-министр Хамдок и все другие официальные лица должны быть немедленно освобождены. Необходимо полностью соблюдать конституционную хартию, чтобы защитить с трудом заработанный политический переходный период. Организация Объединенных Наций будет продолжать поддерживать народ Судана. – Антонио Гутерриш (@antonioguterres) 25 октября 2021 г.

Хосеп Боррелл, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза, заявил в своем заявлении, что в Судане следует любой ценой избегать насилия и кровопролития.

«Действия армии представляют собой предательство революции, переходного процесса и законных требований суданского народа о мире, справедливости и экономическом развитии», – сказал он. «Мы призываем силы безопасности немедленно освободить тех, кого они незаконно задержали».

Великобритания заявила, что военный переворот в Судане был «недопустимым предательством суданского народа», и призвала силы безопасности освободить Хамдока.

Председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат выразил «глубокое недовольство» нестабильной политической ситуацией в Судане.

В заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте властей, Мохаммед сказал, что он обеспокоен событиями, которые привели к аресту Хамдока и других гражданских должностных лиц.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт призвал все стороны «полностью соблюдать» конституционную декларацию, подписанную в августе 2019 года, цель которой проложить путь к переходу к гражданскому правлению и демократическим выборам.

Суданом на протяжении большей части его постколониальной истории правили военные лидеры, захватившие власть в результате переворотов. Он стал изгоем Запада и был в черном списке террористов США при Башире, который принимал Усаму бен Ладена в 1990-х годах и разыскивается Международным уголовным судом в Гааге за военные преступления.