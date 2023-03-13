Судан сотрудничает с Россией, чтобы использовать спутниковые решения для борьбы с терроризмом

посол Судана в МоскваХасан Мохамед выразил заинтересованность Судана в сотрудничестве с Москвой в использовании спутниковых данных для борьбы с терроризмом и защиты границ страны.

Сотрудничество между Суданом и Россией направлено на использование спутниковых данных для защиты границ от террористов и обмена жизненно важной информацией, которая в значительной степени поможет Судану в модернизации его структур безопасности и принятии более эффективных стратегических решений, способствующих миру.

По словам посла Судана, Судан является третьей по величине африканской страной и сталкивается с огромной безопасностью и нестабильной политической структурой, что угрожает миру стран, с которыми он граничит.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего визита в Судан также выразил готовность и желание России поддерживать и сотрудничать с африканскими странами и заинтересованными сторонами в целях осуждения терроризма и борьбы с ним. В феврале 2023 года Министр иностранных дел России посетил Судан Стратегическая встреча для обсуждения с министром иностранных дел Судана Али Аль-Садиком и другими вершина Должностные лица в областях совместных усилий по продвижению полезных инициатив в области развития и укрепления отношений между двумя странами.