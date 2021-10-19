Судебные протоколы показывают, что счет бывших партнеров Джулиани финансировал российский бизнесмен.

Фотоколлаж из файла показывает, как украинско-американский бизнесмен Лев Парнас и российский бизнесмен Игорь Фроман выходят из здания суда Соединенных Штатов в районе Манхэттена в Нью-Йорке, США, 23 октября 2019 г. REUTERS / Shannon Stapleton / Jefferson Siegel / File Photo

НЬЮ-ЙОРК (Рейтер). Согласно документам, представленным в суд в понедельник, российский бизнесмен профинансировал счет, который двое бывших помощников Руди Джулиани использовали для пожертвований на американские политические кампании.

Прокуроры представили финансовые отчеты присяжным в федеральном суде Манхэттена на второй неделе судебного процесса над бывшим партнером Львом Парнасом за нарушение законов о финансировании избирательной кампании.

По словам прокуратуры, уроженец Украины Парнас и другой коллега Джулиани, уроженец Беларуси Игорь Фроман, незаконно перенаправляли деньги от московского бизнесмена Андрея Муравьева кандидатам в США, поскольку группа искала лицензии на ведение бизнеса каннабиса. Парнас не признал себя виновным.

Банковские данные показали, что две компании, принадлежащие Муравьеву, в период с июня по декабрь 2018 года перевели 1 миллион долларов на счет, принадлежащий Fd Import & Export Corp.

Записи показали, что этот счет затем выплачивал более 99% остатка на счете кредитной карты Parnas, Froman, и компания, которую они основали, использовалась для внесения пожертвований на сумму более 150 000 долларов США кандидатам и комитетам в преддверии выборов 6 ноября 2018 года.

Фроман признал себя виновным в нарушении законов о финансировании избирательной кампании в сентябре.

Адвокат Парнаса Джозеф Банди заявил на прошлой неделе, что деньги Муравьева были использованы для коммерческих предприятий, а не для участия Парнаса в избирательной кампании.

Дело привлекло внимание из-за роли, которую Парнас и Фруман сыграли в помощи Джулиани – бывшему личному поверенному Дональда Трампа и бывшему мэру Нью-Йорка – расследовать дело Джо Байдена перед выборами 2020 года. Байден, демократ, победил на выборах республиканца Трампа.

Адвокат Джулиани сказал, что дело Парнаса отделено от федерального расследования того, нарушал ли Джулиани законы о лоббировании, когда он работал поверенным Трампа. Джулиани не обвинялся в каких-либо преступлениях и отрицает какие-либо правонарушения.

(Люк Коэн сообщает) в Нью-Йорке. Редакция Ричарда Болейна

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