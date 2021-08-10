Судьба Хоппера, одиннадцать в опасности и новая тайна

Странные вещи поклонники Они давно томятся в состоянии перевернутой неуверенности.

Третий сезон любимого научно-фантастического сериала был выпущен на Netflix более двух лет назад, с тех пор вызывая у фанатов такое же беспокойство. К счастью, на подходе четвертый сезон.

Netflix выпустил новый захватывающий тизер для следующей части Странные вещи На выходных обещают появиться какие-то обновления, хотя и в ближайшем будущем.

Вот что мы получили из анекдота.

Подводя итоги последних пяти лет Странные вещи Новый трейлер предлагает небольшой взгляд на его будущее и показывает Одиннадцать (Милли Бобби Браун) в первые моменты ее жизни, пробираясь сквозь Хокинса, дразня, кто она сейчас.

В последнем взгляде на снегоходы не так много открываются. Странные вещи Сезон 4, но тизер раскрывает (несколько неофициально) поворот сюжета, которого фанаты ждали со сцены после титров в финале третьего сезона.

Как помнят фанаты, в этом захватывающем эпизоде ​​Хоппер (Дэвид Харбор) пожертвовал собой, чтобы спасти Джойс (Вайнона Райдер) и детей у тех гигантских ворот, которые русские построили под Хокинсом. Но, как показали сцена после титров в русской тюрьме и более поздняя версия тизера, Хоппер очень жив – и теперь он управляет огнеметом.

Что это могло значить?

Теории фанатов касались обстоятельств возвращения Хоппера, предполагая, что он был тем «американцем», о котором говорили российские похитители в сцене после титров. Изменится ли вообще его личность? Будет ли приемный отец Одиннадцать все еще горевать? Хоппер, возможно, полностью сменил пристрастие, проведя так много времени за пределами Хокинса.

Примечательно, что мы можем мельком познакомиться с большинством героев-подростков, которых мы узнали за последние пять лет, таких как Дастин (Гатьен Матараццо), Лукас (Калеб Маклафлин), Нэнси (Наталия Дайер), Стив (Джо Керри), Робин (Майя Хоук) и Макс (Сэди Синк), в этом тизере нет тегов ни для Майка (Финн Вулфхард), ни для Уилла (Ной Шнапп).

Хоппер вернулся, и у него есть огнемет. Netflix

Учитывая тесные отношения между Майком, Уиллом и Одиннадцатью – которая носит очень сильные отряды Джойс в этом тизере, потому что мужчины в серых костюмах сдерживают ее – эти отсутствия вызывают беспокойство, хотя этот тизер слишком короткий, чтобы действительно указать, действительно ли кто-либо из персонажей будут потеряны в бою в течение 4 сезона.

Тем не менее, отсутствие Уилла в первом сезоне стало причиной того, что первоначальное повествование сериала перевернулось, так что, возможно, эта тактика будет повторена и с Майком на этот раз без перерыва. Несмотря на то, что юмор она тоже за кадром, младшая сестра Лукаса Эрика (Брия Фергюсон), как говорят, сыграет большую роль в четвертом сезоне; Поклонники могут рассчитывать на еще большее озорство со стороны самого молодого участника Хокинса.

Наконец, этот тизер позволяет ввести более подробную информацию – дату выпуска. Или хотя бы год выпуска. После года задержек со съемками и производственных проблем это подтвердилось. Странные вещи Премьера сериала состоится на Netflix в 2022 году. Учитывая предыдущую структуру выпуска сериала, он, вероятно, выйдет 4 июля или на Хэллоуин.

Хотя обратная поездка в Хокинс определенно приближается, нам, вероятно, придется подождать, по крайней мере, до следующего лета, чтобы догнать этих персонажей. Но этот тизер как минимум подтверждает, что фанаты могут ожидать большего. Странные вещи Понимание.