Судьбоносные удаления авторских прав становятся мошенническими, затрагивают небольшие видеоролики

картина : тарзанка

«Серия удалений авторских прав» была подвергнута Кастрюля Сообщество с конца прошлой недели удалило музыкальные клипы, размещенные на YouTube. Пока Этот тип работы обычно приходит по запросу издательства или студии.в данном случае Bungie говорит, что они не имеют к ним никакого отношения.

было дело Впервые эта тема была поднята на Reddit. На прошлой неделе, когда было отмечено, что работа ряда видных деятелей Кастрюля Музыкальные архивы, которые являются больным вопросом на форуме, были удалены, потому что их каналы помогали сохранять саундтреки для фрагментов контента — как из Кастрюля Игры — больше не доступны в самих играх.

Ситуация обострилась в течение следующих нескольких дней, так как все больше и больше аудио-видео удалялось с каналов все большего числа членов сообщества и создателей, прежде чем удаление начало распространяться на клипы, загруженные людьми из сцен из игры, в которых были только части, чем играть. саундтрек на заднем плане.

Удаление не означает, что мы потеряли — пусть даже временно — доступ к этому саундтреку, а скорее то, что ряд членов Кастрюля Сообщество теперь также наносит удары по авторским правам в отношении своих учетных записей YouTube.

Члены сообщества первоначально возложили вину за массовые демонтажи на CSC, аффилированного партнера Bungie. Но когда ситуация обострилась еще больше, и видео Bungie начали набирать обороты, стало ясно, что что-то не так. Заявление, опубликованное компанией ранее сегодня читает:

Нам известно о серии нарушений авторских прав на YouTube, и мы серьезно расследуем это. Сюда входит контент на наших каналах Bungie. Эти действия не предпринимаются по запросу Bungie или наших партнеров. Пожалуйста, подготовьтесь к будущим обновлениям.

Перефразируя этот твит — сосредоточившись на вещах, которые не Сделано по чьему-то запросу — оставляет дверь открытой для автоматического обнаружения и последующих уведомлений об удалении, чтобы не быть виновником. Если это действительно так, это еще одно напоминание о том, что со всеми удобствами и развлечениями, которые может предложить YouTube, он также живет глубоко в аду технократической поздней стадии капитализма для создателей и членов общества.