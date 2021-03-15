Судья вынес решение по иску против Google Chrome Incognito Mode на 5 миллиардов долларов

Окружной судья США Люси Ко постановила, что возможно подать коллективный иск против политики анонимного отслеживания Google. Bloomberg Отчеты. В иске утверждается, что частный режим инкогнито Chrome должен также остановить отслеживание на стороне сервера Google и что отказ Google остановить такое отслеживание нарушает федеральные законы о подслушивании. Судебный иск требует не менее 5 миллиардов долларов, или 5000 долларов за нарушение, для «потенциально» миллионов пользователей.

Google попытался отменить судебный процесс на основании объяснения инкогнито в Chrome, сообщения, которое появляется каждый раз, когда вы запускаете режим инкогнито, и заявляет, что «ваши действия могут оставаться видимыми для посещаемых вами веб-сайтов».

Но судье этого показалось мало. Судья Кох написал: «Суд пришел к выводу, что Google не уведомлял пользователей о причастности Google к предполагаемому сбору данных, когда пользователь находился в режиме приватного просмотра».

Это суть Иск:

Google обещает потребителям, что они могут “просматривать веб-страницы в частном порядке” и “контролировать информацию”. [users] Поделитесь им с Google ». Чтобы предотвратить передачу информации в Google, Google рекомендует своим клиентам запускать браузер, такой как Google Chrome, Safari, Microsoft Edge или Firefox, только в« режиме приватного просмотра ». Оба утверждения неверны. Когда пользователи предпринимают любой из вышеупомянутых шагов. Или и то, и другое. Google продолжает отслеживать, собирать и отображать их данные о просмотре в режиме реального времени в нарушение федеральных законов и законов штата о прослушивании телефонных разговоров и нарушения прав потребителей на конфиденциальность.

«Мы решительно выступаем против этих обвинений и будем решительно защищаться от них», – заявил Bloomberg представитель Google после вынесения приговора. “Режим инкогнито в Chrome дает вам возможность работать в Интернете, не сохраняя данные о ваших действиях в браузере или на устройстве. Мы также четко заявляем, что каждый раз, когда вы открываете новую вкладку в режиме инкогнито, веб-сайты могут собирать информацию о ваших действиях в Интернете во время сеанса. . “

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Incognito не использует ваше хранилище файлов cookie и в конце сеанса удаляет все созданные файлы cookie, историю и данные автозаполнения – вот и все. Это не меняет способ работы веб-сайтов. Если вам недостаточно сообщения на странице новой вкладки в режиме инкогнито, оно также содержит ссылку на “Узнать больше«Страница, показывающая подробности в графическом виде в нескольких абзацах. Достаточно ли этого для Google, чтобы избежать этого иска, компания должна подать в суд».