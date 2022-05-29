Судья постановил, что антимонопольное дело Cydia против Apple может быть продолжено

Антимонопольное дело Cydia против Apple может быть продолжено . В четверг судья Ивонн Гонсалес Роджерс, тот самый судья, который курировал Создатель Cydia, Джей «Саурик» Фриман, был приговорен к подаче иска против компании после отклонения попытки Apple отклонить жалобу.

Фримен первый В конце 2020 года у компании якобы была «незаконная монополия на распространение iOS-приложений». Судья Гонсалес Роджерс отклонил первоначальную жалобу Cydia против Apple, постановив, что иск выходит за рамки срока давности. Но она также дала Фримену разрешение внести поправки в его дело, что он и сделал. В своей последней жалобе Cydia утверждает, что обновления iOS, выпущенные Apple в период с 2018 по 2021 год, представляют собой «явные» действия, которые нанесли ущерб таким же дистрибьюторам, как она сама. Это утверждение судья Гонсалес Роджерс счел достаточно надежным для изучения.

«В той мере, в какой утверждения истца основаны на технологических обновлениях Apple, исключающих возможность полного функционирования Cydia, эти утверждения своевременны», — говорится в постановлении судьи.

Cydia требует возмещения убытков от Apple (компания в 2018 году) и надеется заставить технологического гиганта открыть iOS для сторонних платежей и дистрибьюторов приложений. Открытие App Store для большей конкуренции — это то, что недавно рассматривали американские законодатели вместе с Юридическим комитетом Сената. . В случае принятия закон вынудит Apple разрешить загрузку на iOS и не позволит компании заблокировать разработчиков в своей платежной системе.