Судья США отклонил большинство обвинений в отмывании денег против союзника Мадуро Сааба

(Рейтер) – Американский судья во Флориде отклонил обвинения в отмывании денег против Алекса Сааба, союзника президента Венесуэлы Николаса Мадуро, но по-прежнему обвиняется в заговоре с целью отмывания денег, как показал в понедельник американский судья во Флориде.

Приказ издал окружной судья США Роберт Скола. Максимальное наказание за сговор, которое все еще существует, составляет 20 лет тюремного заключения.

Обвинители говорят, что Сааб, бизнесмен колумбийского происхождения и главный участник сделок в социалистическом правительстве Мадуро, украл около 350 миллионов долларов из Венесуэлы через Соединенные Штаты в рамках схемы взяточничества, связанной с контролируемым государством обменным курсом Венесуэлы.

Генри Белл, один из адвокатов Saab, на прошлой неделе заявил агентству Рейтер, что его клиент не признает себя виновным в обвинительном заключении, первоначально запланированном на понедельник, но перенесенном на 15 ноября. Белл отказался комментировать решение понедельника.

Союзники Мадуро охарактеризовали стремление Вашингтона к СААП как часть «экономической войны» с Венесуэлой, которую ведет правительство США. Это дело испортило и без того напряженные отношения между Вашингтоном и Каракасом.

сложно, что доставлен В прошлом месяце в США из Кабо-Верде, где он был арестован летом 2020 года на основании американского ордера.

В досье в понедельник прокуратура США просила снять семь из восьми первоначальных обвинений в обвинительном заключении от июля 2019 года в соответствии с гарантиями, данными официальными лицами правительству Кабо-Верде в сложном запросе об экстрадиции.

Прокуроры заявили, что чиновники пообещали Кабо-Верде, что Saab будет предъявлено обвинение только по одному пункту обвинения в соответствии с законами государства архипелага в отношении максимального тюремного заключения.

Прокуратура не сразу ответила на запросы о комментариях в понедельник.

Трое бывших федеральных прокуроров заявили Рейтер, что не считают увольнения серьезным осложнением дела в США, хотя один сказал, что это было неудачей.

«Эта запись показывает, что Соединенные Штаты утратили некоторую субъективную позицию», – сказал Марк Пенни, партнер компании Reed Smith.

Но Бентон Кертис, партнер McDermott Will & Emery, сказал, что минимальный максимальный штраф вряд ли повлияет на перспективы сотрудничества Saab.

«Двадцать лет – это все еще двадцать лет – потенциально большой тюремный срок, – сказал Кертис. – Как только вы достигнете определенного (высокого) уровня потенциального тюремного заключения, сотрудничество становится все менее привлекательным для обвиняемых».

Оппозиция Венесуэлы заявила, что надеется, что Saab сообщит правоохранительным органам США что он знает О любой преступной деятельности высокопоставленных чиновников Венесуэлы, а также о планах правительства уклониться от санкций США, направленных на изоляцию Мадуро. Подробнее

Вашингтон назвал Мадуро коррумпированным диктатором и обвинил его в экономическом крахе некогда богатой страны ОПЕК.

После ареста Saab правительство Венесуэлы заявило, что Saab получил венесуэльское гражданство, и назначило дипломата для переговоров о поставках топлива и гуманитарной помощи из Ирана.

В ответ на экстрадицию правительство Мадуро в прошлом месяце приостановило начавшиеся переговоры с оппозицией.

Поддерживаемая США оппозиция, которая призвала Мадуро возобновить переговоры, заявила, что Сааб разбогател в результате сделок, которые он заключил с правительством, и ничего не сделал для облегчения страданий граждан Венесуэлы.

Дополнительные репортажи от Александры Ольмер в Сан-Франциско и Люка Коэна в Нью-Йорке, а также Джонатана Стемпла. Редакция Розальбы О’Брайен и Нолин Уолдер

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