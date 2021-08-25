Суд Германии заявил, что к Nord Stream 2 применяются правила ЕС

Дорожный знак направляет движение к входу на объект газопровода Nord Stream 2 в Любмене, Германия, 10 сентября 2020 г. REUTERS / Hannibal Hanschke

Дюссельдорф (Рейтер) – Газопровод «Северный поток – 2» не освобожден от правил Европейского Союза, которые требуют, чтобы владельцы трубопроводов отличались от поставщиков газа, по которому они поступают, для обеспечения справедливой конкуренции, постановил немецкий суд. Среда.

Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию, поданную в прошлом году операторами поддерживаемого «Газпромом» проекта транспортировки газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Они утверждали, что правила являются дискриминационными.

Правила ЕС требуют, чтобы компании, производящие, транспортирующие и распределяющие газ на территории ЕС, были отдельными или «неконсолидированными». Он направлен на обеспечение справедливой конкуренции на рынке и предотвращение того, чтобы компании препятствовали доступу конкурентов к инфраструктуре.

Это означает, что компания, транспортирующая газ, должна продать свои мощности третьим лицам с аукциона.

Оператор «Северного потока – 2» утверждает, что правила, измененные в 2019 году, предназначались для взрыва газопровода. Многие европейские правительства категорически против этого проекта, и некоторые считают его российским государственным проектом, направленным на усиление зависимости блока от российского газа.

Проект NS 2, который соединяет Германию напрямую с Россией по дну Балтийского моря, потребует дополнительных затрат времени и денег, но не остановит их завершение.

В консорциум также входят пять коммунальных предприятий и западные нефтяные компании: Uniper (UN01.DE), Wintershall-Dea (BASFn.DE) (WINT.UL), Royal Dutch Shell (RDSa.L), OMV (OMVV.VI) и Engie. (ENGIE.PA), которые предоставили 50% финансирования.

Проект стоимостью 11 миллиардов долларов с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров столкнулся с политическим противодействием со стороны Вашингтона, а также Украины и Польши, которые потеряют прибыльный транспортный бизнес, если трубопровод будет запущен.

(Отчетность Тома Какенхоффа) Редакция Мадлен Чемберс и Марии Шихан

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