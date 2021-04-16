Суд Гонконга заключил в тюрьму Джимми Лая и других известных активистов на срок от 8 до 18 месяцев во время протеста 2019 года.

Среди осужденных – 72-летний Джимми Лай, основавший продемократическую газету Apple Daily. Лэй был приговорен к 14 месяцам тюремного заключения за участие в двух акциях протеста 18 и 31 августа 2019 года.

Ли Чук Янь, 64-летний бывший депутат и ветеран демократического активиста, также был заключен в тюрьму за участие в обоих мероприятиях, получив в общей сложности 14 месяцев тюрьмы. Во время марша 18 августа в тюрьму были заключены трое бывших депутатов, в том числе «длинношерстный» Люн Квок-хун, приговоренный к 18 месяцам тюремного заключения, Ау Нок-хин – 10 месяцев и Сид Хо – 8 месяцев.

Во время слушаний по вынесению приговора в пятницу судья Аманда Вудкок заявила, что обвиняемые «сознательно нарушили закон» и что несанкционированные протесты «представляют собой прямой вызов полиции и, следовательно, закону и порядку».

Она сказала, что назначенное наказание должно «отражать серьезность правонарушения и вины», а также «сознательное решение» обвиняемых в нарушении закона.

Многие подсудимые сбежали из тюрьмы и были приговорены к условному тюремному заключению из-за своего преклонного возраста и длительного стажа работы на государственной службе. Среди них были Мартин Ли, 82-летний ветеран-адвокат, которого часто называют «отцом демократии в Гонконге», и ветераны демократических активистов Альберт Ху, Маргарет Нг и Люн Ю-Чунг. Бывший депутат Ёнсум получил условный срок за участие в акции протеста 31 августа. Незаконные протесты Приговоры были вынесены после того, как Лэй и другие были осуждены в начале этого месяца за организацию и участие в двух протестах. 18 августа И 31 августа 2019 года, оба из которых были запрещены полицией. Каждый пункт влечет за собой до пяти лет тюремного заключения. Адвокат Лая, Одри Ю, заявила во время слушаний по смягчению последствий в пятницу, что Лай не следует приговаривать к тюремному заключению за то, что он не нарушил мир. «Он использовал свое конституционное право на мирные собрания (но он этого не сделал) из соображений личной выгоды или из жадности», – сказала она. READ Конкурент президента Палестины поставляет вакцины в сектор Газа Отдельно прокуратура добавила второе обвинение NSL против Лэя во время другого судебного заседания в пятницу. Помимо обвинений в несанкционированном собрании, Лаю теперь предъявлено два обвинения в сговоре с иностранными силами, за которые предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного заключения. 73-летняя юристка Нг получила шквал аплодисментов в суде после того, как выступила с речью, в которой говорилось, что она полна решимости отстаивать демократические права Гонконга. «Верховенство закона нельзя защищать не только в суде, но и на улицах и в обществе», – сказал Нг. «Верховенство закона – это не только закон, но и управление, а законы, защищающие права, обычно вызывают доверие среди людей». Адвокат Грэм Харрис, который представлял Мартина Ли и Альберта Ху, также особо отметил их многолетнюю государственную службу в качестве законодателя. «Справедливость не может быть достигнута путем заключения в тюрьму двух человек, посвятивших свою жизнь общественным работам», – сказал он. Массовые протесты в поддержку демократии В связи с протестом 18 августа Лай и еще восемь человек были осуждены после того, как заставили сотни тысяч протестующих с марша в парке Виктория маршировать в центральный район города, требуя большей ответственности правительства и независимого расследования этого дела. Полицейская жестокость. В то время как полиция отказала в разрешении на марш, организаторы утверждают, что в демонстрации приняли участие 1,7 миллиона человек, в некоторых частях города она остановилась. CNN не может независимо проверить эту оценку. Во втором случае Лэй и двое других были осуждены за отдельные акции протеста 31 августа того же года. Хотя адвокаты защиты утверждали, что полиции не следует предоставлять полномочия запрещать протесты, поскольку они нарушают конституционные гарантии свободы собраний, судья Вудкок заявил, что Верховный суд Гонконга ранее подтвердил их законность. READ Пауки мигрируют из-за сильных наводнений в Австралии Перед пятничным слушанием десятки людей выстраивались в очередь возле здания суда, чтобы занять место на общественном балконе. Суд открыл несколько других зон в качестве пристроек для размещения толпы. Вердикт вынесен после Гонконга В четверг она отметила первый день обучения национальной безопасности. Комиссар полиции Крис Танг обвинил Соединенные Штаты в использовании своих агентов в Гонконге для подрыва национальной безопасности. «Я и полиция сделаем все от нас зависящее на протяжении всей нашей жизни, чтобы узнать, кто вы, и найти доказательства, чтобы осудить вас в суде», – сказал он.