Суд Гонконга признал Джимми Лая, Мартина Ли и других демократических активистов виновными в протесте 2019 года

Среди других обвиняемых – «отец демократии в Гонконге» Мартин Ли и два ветерана, выступающих за демократию, Альберт Ху и Ли Чеук-янь. Их обвинили в организации и участии в мирной демонстрации на острове Гонконг 18 августа 2019 года, которая была запрещена полицией. Из девяти подсудимых все подсудимые, за исключением бывших депутатов Нок Хина и Люн Ючунга, не признали себя виновными.

В четверг судья Аманда Вудкок признала обвиняемых виновными, добавив, что приговор будет вынесен в другой день. Максимальный срок тюремного заключения составляет пять лет.

Она сказала суду: «Обвинение способно доказать вне всяких разумных сомнений, что все обвиняемые организовали несанкционированное собрание 18 августа 2019 года».

Решение было принято вслед за 20-дневным судебным процессом в феврале и марте, одним из многих, которые возникли в результате почти годичных беспорядков, потрясших город в 2019 году.