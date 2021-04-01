Суд Гонконга признал Джимми Лая, Мартина Ли и других демократических активистов виновными в протесте 2019 года

Среди других обвиняемых – «отец демократии в Гонконге» Мартин Ли и два ветерана, выступающих за демократию, Альберт Ху и Ли Чеук-янь. Их обвинили в организации и участии в мирной демонстрации на острове Гонконг 18 августа 2019 года, которая была запрещена полицией. Из девяти подсудимых все подсудимые, за исключением бывших депутатов Нок Хина и Люн Ючунга, не признали себя виновными.
В четверг судья Аманда Вудкок признала обвиняемых виновными, добавив, что приговор будет вынесен в другой день. Максимальный срок тюремного заключения составляет пять лет.
Она сказала суду: «Обвинение способно доказать вне всяких разумных сомнений, что все обвиняемые организовали несанкционированное собрание 18 августа 2019 года».
Решение было принято вслед за 20-дневным судебным процессом в феврале и марте, одним из многих, которые возникли в результате почти годичных беспорядков, потрясших город в 2019 году.
Одри Ио, адвокат, представлявшая интересы Лэя, утверждала в суде, что полиции не следует давать право запрещать мирные протесты, поскольку это нарушит конституционные гарантии свободы собраний. Он также утверждал, что обвиняемые увозили протестующих из парка Виктория из-за заторов.
Однако судья заявил, что Высокий суд Гонконга ранее подтвердил законность запрета полиции на протесты для защиты общественных интересов и заявил, что «нет веских и спорных причин», чтобы предположить, что обвиняемые просто разгоняли толпу.
Она добавила: «Решение суда остается исключительной компетенцией Министерства юстиции». Причин, оправдывающих вмешательство в это решение, не было “.
Выступая перед судебным заседанием, ветеран продемократического активиста Ли Чеок Ян поблагодарил жителей Гонконга за их поддержку и призвал их продолжать борьбу за демократию.
«Мы продолжим наш марш, несмотря на то, что нас ждет в будущем. Мы верим в народ Гонконга. Победа – это наша победа, если народ Гонконга будет настойчивым», – сказал он.
Другой обвиняемый, Люнг Квок, «Лонгйир», неоднократно скандировал в зале суда «Мирный протест – не преступление» – гимн, который также звучал на улице, где собирались его сторонники. Суд открыл несколько других зон в качестве пристройки для размещения толпы.
Перед оглашением приговора сторонники скандировали у здания суда лозунги протеста.