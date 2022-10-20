Суд заявил о умышленном неуважении к дублинским обязательствам со стороны российского олигарха Мазепина – Nachedeu

Верховный суд узнал, что российский олигарх, находящийся под санкциями ЕС, и его компании, в том числе зарегистрированная в Дублине, длительное время и умышленно неуважительно относились к суду, чтобы продвигать план по получению полного контроля над конкурирующей компанией.

Миллиардер Дмитрий Мазепин, союзник президента России Владимира Путина, находится в центре действий владельцев конкурента в Дублине в связи с тем, что они называют незаконным приобретением акций компании на сумму 2 миллиарда евро в России.

Г-н Мазепин является директором Объединенной химической компании «Уралхим» (ОХК), а до приобретения был миноритарным акционером российской компании «Тольяттиазот» (ТоАЗ). Обе компании являются производителями аммиака, используемого в производстве удобрений.

Приобретение Мазепиным ТоАЗа сделало его одним из крупнейших производителей аммиака в России.

Владельцы ТоАЗа — зарегистрированные в Карибском бассейне трасты Trafalgar Developments, Instantania Holdings, Kamara и Bairiki Inc — подали в суд на Мазепина и других лиц, а также на ряд связанных компаний, включая зарегистрированную в Дублине компанию Eurotoaz.

Утверждается, что Евротоаз играл центральную роль в плане г-на Мазепина получить контроль над ТоАЗом незаконным путем с помощью других фигурантов дела и компаний.

В ожидании слушания дела в Дублине зарегистрированные владельцы ТоАЗа в Карибском бассейне просят Высокий суд осудить UCCU и г-на Мазепина за неуважение к суду, нарушив данные в 2019 году обещания не приводить в исполнение российское решение против истцов или агентов до вынесения решения по делу. случай Дублин.

Ответчики УКУ отвергают обвинения и заявляют, что иск о банкротстве, который они подали в России против бывшего президента и акционера ТоАЗа Сергея Махлая, не нарушал обязательств. В результате процедуры банкротства, утверждают владельцы ТоАЗа, акции ТоАЗа, принадлежащие российскому банку, были проданы с аукциона по заниженной стоимости в начале этого года другой подконтрольной Мазепину компании под названием «Кай».

[ Putin ally’s firm faces Dublin contempt hearing over ‘corporate raiding’ ]

Владельцы ТоАЗа говорят, что вопрос о том, кому принадлежат акции, является дымовой завесой, поскольку обязательства Верховного суда были нарушены после того, как были предприняты какие-либо шаги по выполнению решения российского суда от июня 2019 года на сумму 1,2 миллиарда евро против истцов ТоАЗа, включая продажу акций ТоАЗа.

СК Эоин Маккалоу от имени владельцев ТоАЗа заявил, что г-н Мазепин, как главный директор УЦКУ, стоял за попытками получить контроль над ТоАЗом, которые начались, когда он использовал свою миноритарную долю в компании для участия в неправомерных гражданских правонарушениях. и уголовные иски против ТоАЗа и его большинства акционеров в России. Подобные «атаки злоумышленников» — известный в России коммерческий подход.

Он сказал, что нападение злоумышленников было направлено на обесценивание ТоАЗа и включало давление на судебные органы этой страны с целью возбуждения уголовного дела, что в конечном итоге привело к тому, что УКТУ и г-н Мазепин взяли под свой контроль ТоАЗ.

Юрист рассказал, что, когда ТоАЗ подал в Дублине иск о мошенничестве с преступным сговором против ответчиков УКТУ, российское судебное разбирательство было ускорено, и в отношении истцов было получено решение суда на сумму 1,2 млрд евро.

Затем ТоАЗ подал в Дублин запрос на наложение судебного запрета, препятствующего исполнению УКТУ этого решения, но эти разбирательства были урегулированы на обещаниях, что УКУУ не будет добиваться исполнения решения до тех пор, пока все дело не будет вынесено в судебном порядке, сказал он.

Однако Union Carbide Corporation решила подать заявление о банкротстве г-на Махлая в России, и арбитражный управляющий определил, что акции ТоАЗа, находящиеся в российском банке, являются частью собственности Махлая. Результатом этого стала продажа якобы Мазепину Каю около 70 процентов акций ТоАЗа.

Маккалоу сказал, что это было «вопиющим нарушением» дублинских обязательств. Он сказал, что это было неуважение к суду, которое продолжалось в течение длительного периода и было полностью преднамеренным.

«Это был план, который окупился за 16 месяцев в условиях, когда они очень хорошо знали, на что идут», — сказал он.

Дело продолжается перед судьей Марком Санви.