Суд над Бритни Грейнер возобновится в России на фоне напряженной дипломатии

МОСКВА. С тех пор, как Бритни Грейнер в последний раз предстала перед судом за хранение марихуаны, вопрос о ее судьбе расширился от маленького тесного зала суда на окраине Москвы до самого высокого уровня российско-американской дипломатии.

Звезда WNBA и двукратный олимпийский чемпион возвращается в суд во вторник, через месяц после начала судебного процесса, по которому ей может грозить 10 лет тюрьмы, если она будет признана виновной. По ходу судебного разбирательства администрация Байдена сталкивалась с растущими призывами к ее освобождению.

Госсекретарь Энтони Блинкен сделал необычный шаг на прошлой неделе, обратившись к своему российскому коллеге Сергею Лаврову, призвав его согласиться на сделку, по которой Грейнер и Пол Уилан, американец, заключенный в тюрьму в России по обвинению в шпионаже, будут освобождены.

Хотя детали предложения остаются скрытыми, публичное объявление Блинкеном предложения противоречит соглашению о сохранении секретности переговоров об освобождении заключенных. Когда в апреле американец Тревор Рид, напавший на полицейского, был освобожден в обмен на российского наркоторговца, никаких доказательств скорого обмена не появилось.

Звонок Лаврова-Блинкена также стал самым известным контактом между Вашингтоном и Москвой с тех пор, как Россия ввела войска в Украину более пяти месяцев назад. Прямая связь угрожает свести на нет ключевой посыл союзникам США о том, что изоляция России может привести к окончательному выводу войск с Украины.

Это также подчеркивает общественное давление, с которым столкнулся Белый дом, чтобы освободить Гренье, что вызвало некоторую негативную реакцию. Бывший президент Дональд Трамп резко критиковал предложение, по его словам, от знакомых с ним людей, предусматривающее обмен Грейнера и Уилана на печально известного торговца оружием Виктора Бута.

«Это определенно одно из худших мест в мире, — сказал Трамп, — и ему дадут свободу, потому что тот, кто может быть избалованным, отправляется в Россию с наркотиками».

Пресс-секретарь Белого дома Карен-Жан-Пьер заявила журналистам в понедельник, что Россия «недобросовестно» отреагировала на предложение правительства США, встречное предложение, которое официальные лица США не воспринимают всерьез. Она отказалась вдаваться в подробности.

Грейнер, которая говорила из клетки подсудимого в зале суда, который едва вмещает дюжину человек, призналась, что у нее в сумках были вейп-пакеты с маслом каннабиса, когда ее арестовали в московском аэропорту в феврале. Но она говорит, что у нее не было преступного умысла и что посылки оказались в ее багаже, потому что она собиралась в спешке. В межсезонье WNBA Гринер выступала за женскую сборную России по баскетболу.

Чтобы подкрепить ее дело, адвокаты Гринер вызвали свидетелей из ее российской команды УГМК в Екатеринбурге, предоставив показания врачей о том, что ей прописали каннабис в качестве обезболивающего. Медицинское лечение марихуаной запрещено в России.

Ее адвокаты говорят, что надеются, что такие показания смягчят судью, который, по их словам, по российскому законодательству имеет свободу действий в рассмотрении смягчающих обстоятельств.

Невиновность в российских уголовных преследованиях подается редко — менее 1% дел. Приговоры могут быть приостановлены.

Если осуждение предрешено, это, вероятно, шаг вперед. Российские официальные лица заявили, что Гренье не будет освобожден до тех пор, пока не будут завершены судебные процедуры.

Однако вашингтонский юрист, ранее работавший юрисконсультом в посольстве США в Москве, сказал, что формального требования об осуждении перед обменом нет.

«Если он действительно используется в качестве политического козыря — а администрация уже классифицировала его как несправедливо удерживаемый, возможно, потому, что они считают, что он используется в качестве политической пешки — они могут наложить очень серьезное наказание как средство максимизации их рычаги воздействия на переговоры», — сказал адвокат Том Файрстоун в интервью Associated Press.

Он также сказал, что, учитывая публичное обязательство администрации Байдена добиться освобождения Уилана и Грейнера, Россия «может захотеть оставить это немного дольше и попытаться добиться дополнительных уступок».

Российские официальные лица не дали публичного намека на то, добился ли Блинкен прогресса в своем разговоре с Лавровым, а лишь опубликовали заявление, в котором призвали американцев продолжать дело с помощью «тихой дипломатии, не раскрывая спекулятивной информации».

Россия неоднократно выражала тревогу по поводу заявлений США по этому делу, заявляя, что они демонстрируют неуважение к российскому законодательству.

— Ассошиэйтед Пресс; Эрик Такер из Вашингтона, округ Колумбия, внес свой вклад в эту историю.