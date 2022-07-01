Суд над Бритни Грейнер начался в российском суде

Москва —

Американская баскетболистка Бритни Грейнер должна предстать перед Московским окружным судом в пятницу, примерно через 4 с половиной месяца после того, как ее арестовали за хранение марихуаны в аэропорту, когда она ехала играть за российскую команду.

Двукратному олимпийскому чемпиону США Фениксу Меркьюри грозит до 10 лет тюрьмы, если его признают виновным в крупномасштабной перевозке наркотиков. Оправданы менее 1% фигурантов уголовных дел в России, и, в отличие от США, оправдательные приговоры могут быть признаны недействительными.

На закрытых предварительных слушаниях в понедельник в подмосковных Химках арест Гренье был продлен еще на полгода, до 20 декабря.

Изображения, полученные Associated Press, в том числе один из немногих снимков Грейнер крупным планом с момента ее ареста 17 февраля, показывают, что 31-летняя женщина в наручниках смотрит прямо перед собой, в отличие от предыдущего выступления в суде, когда она держала голову. вниз. И накрыт капюшоном.

Она отказалась отвечать на вопросы журналистов на английском языке, когда ее вели по залу суда, говорится в видеоклипе, транслируемом российскими СМИ. Российские СМИ позже сообщили, что адвокаты Гринер не будут комментировать, как их клиент собирается выступать.

Арест спортсмена и суд над ним происходят на очень низком уровне в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Гренье был арестован в международном аэропорту Шереметьево менее чем за неделю до того, как Россия ввела свои войска в Украину, что обострило и без того высокую напряженность в отношениях между двумя странами. Вторжение привело к широким санкциям, введенным Соединенными Штатами, и Россия осудила Соединенные Штаты за отправку оружия на Украину.

На фоне напряженности сторонники Гранер держались в тени в надежде на тихое решение до мая, когда Госдепартамент переквалифицировал ее как несправедливо задержанную и передал надзор за ее делом своему специальному представителю президента по делам заложников — главе Правительство Соединенных Штатов. переговорщик.

Жена Грейнера Шерил призвала президента Джо Байдена добиться ее освобождения, назвав ее «политической пешкой».

«Было приятно видеть ее на некоторых из этих фотографий, но она жесткая. Каждый раз это напоминание о том, что их коллега, их друг был несправедливо заключен в тюрьму в другой стране», — сказала в понедельник тренер «Финикс Меркьюри» Ванесса Найгаард.

Тренер надеялся, что Байден «предпримет шаги, чтобы она вернулась домой».

Сторонники Гринера поощряли обмен пленными, подобный тому, который произошел в апреле, когда ветеран морской пехоты Тревор Рид был обменян на российского летчика, осужденного за торговлю наркотиками.

Российские СМИ неоднократно высказывали предположения о том, что ее могут обменять на российского торговца оружием Виктора Бута по прозвищу «Торговец смертью», отбывающего 25-летний тюремный срок за сговор с целью убийства американских граждан и оказание помощи террористической организации.

Россия годами агитирует за освобождение Бута. Но большой контраст между делом Гринера, которое связано с предполагаемым владением картриджами для электронных сигарет, содержащими масло каннабиса, и глобальными сделками Бута со смертоносным оружием может сделать такой компромисс неприятным для Соединенных Штатов.

Другие предположили, что ее могут продать вместе с Полом Уиланом, бывшим директором военно-морского флота и сил безопасности, который отбывает 16-летний тюремный срок за шпионаж, который США неоднократно называли режимом.

Когда в воскресенье на CNN госсекретаря США Энтони Блинкена спросили, рассматривается ли возможность совместного обмена между Гринером и Уиланом на Бота, он уклонился от ответа.

«В качестве общего предложения … у меня нет более высокого приоритета, чем убедиться, что американцы, которых каким-то образом незаконно удерживают по всему миру, возвращаются домой», — сказал он. Но он сказал, что не может комментировать «какие-либо подробности того, что мы делаем, за исключением того, что это является абсолютным приоритетом».

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