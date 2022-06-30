Суд над Бритни Гренье может закончиться обвинительным приговором, считают эксперты

Ожидается, что спустя более четырех месяцев после первого ареста звезда WNBA Бритни Грейнер появится в зале российского суда в пятницу, чтобы начать судебный процесс по обвинению в наркотиках, который, по словам экспертов-правоведов, почти наверняка закончится вынесением обвинительного приговора, несмотря на шумиху. в Соединенных Штатах для ее освобождения.

«В основном это предвзятость, потому что российская судебная система говорит, что их нельзя судить, пока подсудимый не будет признан виновным», — сказал Уильям Померанц, исполняющий обязанности директора Института Кеннана и эксперт по российскому праву. Нет никакой реальной идеи или ожидания, что обвиняемый невиновен. На самом деле презумпции невиновности нет».

Российские таможенники заявили, что обнаружили картриджи для электронных сигарет со следами масла каннабиса в багаже ​​Griner, когда он проходил через контрольно-пропускной пункт в подмосковном аэропорту 17 февраля. Колония.