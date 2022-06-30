Суд над Бритни Гренье может закончиться обвинительным приговором, считают эксперты

Ожидается, что спустя более четырех месяцев после первого ареста звезда WNBA Бритни Грейнер появится в зале российского суда в пятницу, чтобы начать судебный процесс по обвинению в наркотиках, который, по словам экспертов-правоведов, почти наверняка закончится вынесением обвинительного приговора, несмотря на шумиху. в Соединенных Штатах для ее освобождения.
«В основном это предвзятость, потому что российская судебная система говорит, что их нельзя судить, пока подсудимый не будет признан виновным», — сказал Уильям Померанц, исполняющий обязанности директора Института Кеннана и эксперт по российскому праву. Нет никакой реальной идеи или ожидания, что обвиняемый невиновен. На самом деле презумпции невиновности нет».
Российские таможенники заявили, что обнаружили картриджи для электронных сигарет со следами масла каннабиса в багаже Griner, когда он проходил через контрольно-пропускной пункт в подмосковном аэропорту 17 февраля. Колония.
Адвокат Гренье Александр Бойков заявил в понедельник, что ожидает, что судебный процесс начнется в пятницу и продлится до двух месяцев.
«На данный момент мы не знаем, какие у них есть доказательства», — сказал Померанс. «Мы не знаем, сколько томов доказательств они хотят прочитать в реестре, но обычно в таких случаях они огромны и значительны».
Арест Грейнера стал важным геополитическим моментом во время продолжающегося вторжения России в Украину и на фоне натянутых дипломатических отношений России с Соединенными Штатами и некоторыми европейскими странами. С самого начала ареста Грейнера его сторонники опасались, что Россия воспользуется им во время глобального конфликта.
В мае Государственный департамент США подтвердил эти опасения, объявив Грейнера «несправедливо задержанным». В результате ответственность за это дело была передана Правительственному управлению, которое руководит и координирует дипломатические и стратегические усилия США по вопросам захвата заложников за рубежом.
Бритни классифицируется как несправедливо задержанная с 29 апреля, а это означает, что правительство США установило, что ее используют в качестве политического инструмента, и, как следствие, ведет переговоры о ее освобождении, независимо от судебного процесса. Об этом сообщила агент Гринер Линдсей Кагава Колас в электронном письме в среду. «Таким образом, наши ожидания, включая семью Бритни, остаются в том, что президент Байден заключит сделку, чтобы вернуть ее домой».
Семья Гринер и их сторонники все чаще обращаются к президенту Байдену и правительству США с просьбой добиться освобождения Гринера.
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Кагава Колас недавно согласовал письмо Байдену и вице-президенту Камале Харрис, подписанное такими группами, как Национальная организация женщин, Кампания за права человека, Национальная городская лига и Национальная сеть действий. В письме содержится призыв к правительству заключить сделку по освобождению Грейнера.
В апреле, согласившись на обмен пленными, Россия освободила Тревора Рида, бывшего морского пехотинца США, который был приговорен к девяти годам тюремного заключения по обвинению в создании угрозы для российских полицейских во время ссоры.
Кимберли Сент Джулиан-Фарнон, доктор философии, сказала, что ухудшающееся здоровье Рида в России, вероятно, стало фактором, повлиявшим на готовность Москвы освободить его. Студентка исторического факультета Пенсильванского университета, областью изучения которой является опыт афроамериканцев в Советском Союзе, Украине и России.
«Проблема в том, что с политической точки зрения Бритни стоит намного больше с точки зрения торговли заключенными, чем Тревор Рид, из-за ее профиля», — сказал Сент Джулиан-Фарнон, который консультировал Ассоциацию игроков WNBA по поводу задержания Гренье.
Батт, международный торговец оружием, был осужден американским судом и приговорен к 25 годам тюремного заключения. Россия также заинтересована в освобождении Романа Селезнева, хакера, который был осужден в Соединенных Штатах за проведение масштабной операции по краже кредитных карт и личных данных и приговорен к 27 годам тюремного заключения. Помимо Грейнера, Россия также задержала Пола Уилана, бывшего морского пехотинца США, приговоренного к 16 годам тюрьмы за шпионаж.
«Это классическая дилемма в делах о захвате заложников, — сказал Томас Файрстоун, бывший чиновник Министерства юстиции, работавший в Москве юристом. «Если вы договариваетесь об освобождении, вы можете поощрять захват заложников в будущем. Если вы этого не сделаете, человек может никогда не быть освобожден».
Джейк Салливан, советник Байдена по национальной безопасности, сообщил журналистам во вторник, что он и госсекретарь Энтони Блинкен разговаривали в последние дни с женой Грейнера Шерил Грейнер.
«Правительство Соединенных Штатов активно пытается решить эту проблему и вернуть Бритни домой», — сказал Салливан. «Он пользуется полным вниманием президента и всех высокопоставленных членов его дипломатической команды и команды национальной безопасности», — добавил он. Мы активно работаем над поиском решения этой проблемы и будем продолжать делать это без отдыха, пока Бритни благополучно не вернется домой».
Россия объявила во вторник, что запретила Байдену, первой леди Джилл Байден и другим въезд в страну в ответ на широкомасштабные санкции. В список вошли четыре сенатора: республиканец Митч МакКоннелл от Кентукки, Сьюзан Коллинз от штата Мэн, Бен Сасс от Небраски и демократ Кирстен Гиллибранд от Нью-Йорка.
«Освободите Бритни Гренье», — говорится в заявлении Сасси. «Не имеет значения, когда Путин закатывает истерику и блокирует въезд американцев в Россию, но у нас есть проблема, когда он берет в плен американского».
Гринер — одна из самых титулованных баскетболисток в мире — семикратная участница Матча звезд WNBA, двукратная олимпийская чемпионка и первый открытый гей-спортсмен, подписавший рекламный контракт с Nike. Я поехала в Россию после двухнедельного перерыва, чтобы играть за УГМК-Екатеринбург, женскую профессиональную баскетбольную команду.
С тех пор новости о Гринер были редкими и в основном распространялись российскими государственными СМИ. согласно с Ассошиэйтед Пресс. Но Шерил Грейнер сказала АП Что давно запланированный телефонный разговор между ними не состоялся из-за логистической ошибки в посольстве США в Москве.
«Я считаю это неприемлемым, и сейчас у меня нет доверия к нашему правительству», — заявила Шерил Грейнер в интервью Associated Press в конце июня. «Если я не могу доверить вам звонок в субботу в нерабочее время, как я могу доверить вам вести переговоры от имени моей жены, чтобы вернуться домой?»
В радиоинтервью в среду с преподобным Аль Шарптоном, который также является основателем Национальной сети действий, Шерил Грейнер сказала, что не разговаривала со своей женой с февраля, но получала сообщения.
«Она сказала мне, что с ней все в порядке», — сказала Шерил Грейнер о письмах своей жены. Она такая: «Я в порядке, детка. Я жесткая. Я теперь не я. Когда я вернусь домой, мне понадобится минута, чтобы прийти в себя, но я держусь. Я не сломаюсь, пока не вернусь домой. Я не позволю им сломить меня. Я знаю, что они пытаются, но я сделаю все возможное, чтобы продолжать, пока не смогу вернуться домой».
Пэрис Хэтчер пришла в ужас, узнав о продлении срока содержания под стражей Бритни Гренье в понедельник и увидев фотографию Гренье, распространенную в российских государственных СМИ.
«Она выглядит напуганной», — сказал Хэтчер, чья организация Black Feminist Future создала онлайн-кампанию #BringBrittneyHome. Это про достоинство. Это о человечности человека. Она заслуживает того, чтобы быть на связи со своей семьей».
Сент Джулиан-Варнон сказал, что права подсудимых в России резко отличаются от прав человека, обвиняемого в совершении преступления в Соединенных Штатах.
— У вас нет права на суд присяжных, — сказал Сент-Джулиан-Варнон. У вашего адвоката нет права вызывать любых свидетелей, которых они хотят. Все дело против вас и дело в вашу поддержку основано на доказательствах, собранных государством».
Тем не менее, Сент-Джулиан-Варнон сказала, что сохраняет осторожный оптимизм в отношении того, что Грейнер в конечном итоге может быть освобожден либо в результате обмена пленными, либо в результате осуждения по менее серьезному обвинению и согласия на крупный штраф.
«Здесь много движущихся фигур», — сказал Сент-Джулиан-Варнон. «Я хочу оставаться оптимистом, потому что это все еще ее жизнь. Это жизнь Бритни. Это жизнь Шерил».
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