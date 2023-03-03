entertainment

Суд над Мурдо, Россия, Украина, ДеСантис, Комбинат НФЛ: ежедневный брифинг

3 марта, 2023
Apollinariya Soloveva

Присяжные Южной Каролины признали адвоката Ричарда «Алекса» Мердо виновным в убийстве его жены и сына в 2021 году. Также в новостях: Историческая встреча между Соединенными Штатами и Россией и новости с NFL Combine 2023 года.

🙋🏼‍♀️ я Николь ФаллертИ Автор ежедневного брифинга. Счастливый месяц женской истории. Вот взгляд на значительные достижения женщин в Конгрессе.

Вот новости пятницы.

Деньги, тайна убийства

В пятницу утром судья вынес приговор Ричарду «Алексу» Мердо, бывшему прокурору штата Южная Каролина, после того, как присяжные признали его виновным по двум пунктам обвинения в убийстве и двум пунктам обвинения в хранении оружия при совершении насильственного преступления. Минимальное наказание за убийство — 30 лет лишения свободы. Генеральная прокуратура Южной Каролины добивается пожизненного заключения без возможности условно-досрочного освобождения.

READ  Заявление о банкротстве в Детройте на фестивале Freep Film Fest

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *