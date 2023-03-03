Суд над Мурдо, Россия, Украина, ДеСантис, Комбинат НФЛ: ежедневный брифинг

Присяжные Южной Каролины признали адвоката Ричарда «Алекса» Мердо виновным в убийстве его жены и сына в 2021 году. Также в новостях: Историческая встреча между Соединенными Штатами и Россией и новости с NFL Combine 2023 года.

🙋🏼‍♀️ я Николь ФаллертИ Автор ежедневного брифинга. Счастливый месяц женской истории. Вот взгляд на значительные достижения женщин в Конгрессе.

Вот новости пятницы.

Деньги, тайна убийства

В пятницу утром судья вынес приговор Ричарду «Алексу» Мердо, бывшему прокурору штата Южная Каролина, после того, как присяжные признали его виновным по двум пунктам обвинения в убийстве и двум пунктам обвинения в хранении оружия при совершении насильственного преступления. Минимальное наказание за убийство — 30 лет лишения свободы. Генеральная прокуратура Южной Каролины добивается пожизненного заключения без возможности условно-досрочного освобождения.

фон: Жена Мердо, 52-летняя Мэгги, и сын Пол, 22 лет, были найдены застреленными возле конуры в семейном доме 7 июня 2021 года. Мердо признал в суде, что солгал следователям, когда сказал им, что его не было в доме. конуры до того, как были найдены их тела.

Продолжить чтение: Вот наш анализ того, почему Мердо занял позицию, читайте о женах Мердо и что вам следует знать о трехсерийном документальном сериале Netflix «Убийства Мердо: южный скандал».

Украина отрицает нападение на российских граждан

Украинский чиновник в четверг опроверг слова президента России Владимира Путина о том, что 50 украинских террористов напали на села в Брянской области на западе России, назвав это «классической провокацией». Советник президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter, что Россия «хочет запугать свой народ, чтобы оправдать нападение на другую страну». Между тем госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров кратко выступили на встрече G-20 в Нью-Дели в четверг. Это первая встреча двух стран на высоком уровне с тех пор, как год назад Россия вторглась в Украину, обострив отношения между Вашингтоном и Москвой. Читать далее

углубить: Блинкен и Лавров встречаются впервые после вторжения России в Украину.

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Рон ДеСантис дебютирует в штате Айова

Губернатор Флориды Рон ДеСантис дебютирует в Айове на следующей неделе с остановками в Давенпорте и Де-Мойне, поскольку он флиртует с президентскими выборами, которые ожидаются в конце этого года. Опросы показывают, что ДеСантис стал фаворитом в республиканской первичной гонке за пост президента, особенно в качестве потенциального противника бывшего президента Дональда Трампа, который объявил о начале кампании в конце прошлого года. Это будет первый визит ДеСантиса в первый в стране закрытый штат. Читать далее

Снятие ограничений на просмотр , запрет на спонсорство с подтверждением пола для несовершеннолетних вступил в силу в соответствии с законодательством Теннесси.

Теннесси стал последним штатом, который полностью запретил гендерно-подтверждающую медицинскую помощь для трансгендерной молодежи после того, как губернатор Билл Ли подписал закон, запрещающий операции и гормональное лечение. Ли также подписал первый в стране такой разжигающий страх закон, строго ограничивающий лотерейные шоу в общественной собственности, с формулировкой, запрещающей «ориентированные на взрослых» развлечения, вредные для детей, в том числе со стороны «мужчин и женщин, имитирующих». Закон был принят после шквала споров по поводу лотерейных предложений по всему штату. Читать далее

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Новые фильмы на этой неделе

В эти выходные Майкл Б. Джордан возвращается в еще одном фильме «Крид» из долгоиграющего боксерского сериала «Рокки» — на этот раз в роли режиссера и в главной роли вместе с Джонатаном Мэйджорсом — в то время как Джейсон Стэтхэм возвращается со своим частым соавтором, режиссером боевиков Гаем Ричи, для съемок комедия «Глобальный шпионаж» с Обри Плаза, Джошем Хартнеттом и Хью Грантом в главных ролях. Это гид по новым фильмам, который удовлетворит любой кинематографический вкус.

📷 Фото дня: митинг скаутов НФЛ 2023

Тренировки в Скаутской ассоциации НФЛ официально начались в четверг в Индианаполисе, штат Индиана. Кто создаст самый большой ажиотаж в этом году? Нажмите здесь, чтобы читать новости о выступлениях игроков в режиме реального времени, и нажмите здесь, чтобы увидеть больше фотографий с тренировок в Indy.

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