Суд постановил, что британка, которая присоединилась к ИГИЛ в качестве студентки, не может вернуться в Великобританию.

В пятницу Верховный суд Великобритании постановил, что женщина британского происхождения, которая поехала в Сирию в качестве студентки, чтобы присоединиться к ИГИЛ, представляет собой угрозу безопасности и не сможет вернуться в Великобританию, чтобы бороться за свое гражданство.

Шамима Бегум, которому сейчас 21 год, покинула Лондон в 2015 году в возрасте пятнадцати лет и отправилась в Сирию с двумя школьными друзьями, Reuters сообщает.

Позже она жила в Ракке, самопровозглашенной столице халифата, и вышла замуж за бойца ИГИЛ. Газета указала, что после отъезда из Великобритании у нее было трое детей, но все дети с тех пор умерли.

В 2019 году Бегум лишили британского гражданства из соображений национальной безопасности. Однако в прошлом году суд постановил, что она может получить справедливую апелляцию только в том случае, если ей будет разрешено вернуться в Великобританию.

Решение Пятницы означает, что она должна подать апелляцию против передачи гражданства из-за границы.

«Право на справедливое судебное разбирательство не превалирует над всеми другими соображениями, такими как безопасность общества, – сказал председатель Верховного суда Роберт Рид. «Если жизненно важные общественные интересы делают невозможным справедливое рассмотрение дела, суды обычно не могут его рассматривать».

Рейд сказала, что ее апелляция должна быть оформлена с мораторием, чтобы она была в более безопасном положении, чтобы участвовать в ее деле, не подвергая риску общественность, сообщает Reuters.

«Это не идеальное решение, потому что неизвестно, насколько раньше это станет возможным. Но нет идеального решения дилеммы нынешнего типа.

Она сказала, что хочет «очистить свое имя», и сказала Sky News, что не знает, во что войдет, когда уйдет.

В настоящее время Бегум содержится в лагере Рож, которым управляют сирийские курдские власти.

Аванс в этом месяце, Эксперты ООН по правам человека пригласили 57 стран, В том числе Соединенное Королевство, репатриировать своих граждан, задержанных в лагерях Руж и Аль-Хол.

По словам официальных лиц, условия в лагерях, в которых проживает более 65 000 человек, «ухудшаются» и находятся в ужасающих условиях.

<< Тысячи людей, содержащихся в лагерях, подвергаются насилию, эксплуатации, жестокому обращению и лишению в условиях и обращении, которые могут быть равносильны пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания в соответствии с международным правом, без какого-либо эффективного обращения в их распоряжении », - говорится в сообщении Комитета ООН по правам человека. В заявлении говорится, что неизвестное число уже умерло из-за условий содержания.

Майя Фоа, директор правозащитной группы Reprieve, Он сказал BBC Предотвращение возвращения Бегум в Великобританию оставалось «циничной уловкой, чтобы возложить на него ответственность за это».

Заброшен в легальную черную дыру – В условиях, подобных Гуантанамо, – не в соответствии с британскими ценностями и интересами справедливости и безопасности.