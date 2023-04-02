Киев расправляется с Украинской православной церковью на том основании, что она пророссийски настроена и сотрудничает с Москвой. Церковь отрицает это обвинение.

Суд в украинской столице приговорил высокопоставленного религиозного лидера к домашнему аресту, по словам его церкви, на фоне слушаний о том, прославлял ли он вторжение российских войск и разжигал религиозные разногласия.

Украинская православная церковь заявила в субботу, что киевский суд обязал митрополита Павла носить электронный браслет.

Информационные агентства «Интерфакс-Украина» и «Укринформ» сообщили, что Павлу дали 60 суток домашнего ареста.

«Я ничего не делал. Я думаю, что это политическая система», — сказал религиозный лидер журналистам после вынесения приговора.

Решение было принято, когда Киев расправился с Университетом Оклахомы на том основании, что он был пророссийским и сотрудничал с Москвой, что церковь отрицает. Ранее на этой неделе Павел — настоятель Киево-Печерской Лавры, самого почитаемого православного места в Украине — проклял президента Украины Владимира Зеленского, пригрозив ему анафемой.

Прокуроры заявили, что домашний арест и электронный браслет являются мерами предосторожности, а прокурор Евгений Завестовский заявил, что дело против Павла будет продолжено.

Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что суд приказал Павлу жить в деревне в 40 км к юго-востоку от Киева.

Павел сказал, что дом нежилой.

«Спать не на чем, ни тепла, ни света. Кухни нет, ложки нет. Но ничего, я все потерплю», — сказал он.

Павел живет в квартире в Киево-Печерской Лавре, 980-летнем монастырском комплексе, который, по мнению правительства, церковь должна покинуть. ТАСС также сообщает, что суд отказал Павлу в посещении церковных служб.

UBC настаивал на том, что он был проукраинским, и осуждал вторжение России. Но украинские службы безопасности говорят, что некоторые в церкви поддерживают тесные связи с Москвой.

Агентства провели обыски во многих церковных святынях, а затем опубликовали фотографии рублей, российских паспортов и листовок с письмами от Московского патриарха как свидетельство пророссийской настроенности некоторых церковных деятелей.

С начала 2022 года против них возбудили уголовные дела 61 священнослужитель УБК, семеро осуждены.

Правительство также обязало монахов Киево-Печерской лавры покинуть комплекс до 29 марта. Утверждается, что они нарушили договор аренды, внеся изменения в историческое место и другие технические нарушения. Но монахи отклонили это требование как оправдание.

Десятки сторонников Колумбийского университета собрались возле монастыря в субботу, распевая гимны под дождем. Также присутствовала небольшая группа протестующих, обвинявших другую сторону в симпатиях к Москве.

«Они промывают мозги людям с российской поддержкой, и они очень опасны для Украины», — сказал Сеня Кравчук, 38-летний разработчик программного обеспечения из Киева. «Они поют песни в поддержку России, и это ужасно, прямо здесь, в центре Киева».

Но студент третьего курса семинарии, 21-летний Дэвид, не согласился.

В рясе священника и с украинским флагом на плечах он заявил информационному агентству Ассошиэйтед Пресс, что священники и жители Лавры никоим образом не настроены пророссийски. Он сказал, что государство пыталось эвакуировать сотни людей из Лавры без постановления суда.

«Посмотрите на меня. Я в одежде священника, с украинским флагом и крестом на шее. Можно ли сказать, что я пророссийский?», — сказал Давид, отказавшийся назвать свою фамилию из-за напряженности вокруг проблема.

«Попы сейчас поют украинский гимн, и их называют пророссийскими. Вы можете в это поверить?»

В отдельном контексте украинский президент заявил в субботу, что подписал указы о введении санкций в отношении более 650 физических лиц и компаний, которые, по его словам, «работают на российскую агрессию».

Советник Зеленского Андрей Ермак сообщил, что в список вошли российские государственные и местные чиновники, «а также компании, занимающиеся обслуживанием, ремонтом или производством военной техники».