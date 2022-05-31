Суд Украины приговорил российского солдата к пожизненному заключению по делу о военных преступлениях

Украинский суд в понедельник приговорил российского солдата к пожизненному заключению за убийство безоружного гражданского лица в рамках первого судебного процесса по военным преступлениям, связанным с российским вторжением 24 февраля.

Вадим Шишимарин, 21-летний командир танка, признал себя виновным в убийстве 62-летнего Александра Шлыпова в селе Чубаховка на северо-востоке Украины 28 февраля после того, как приказал расстрелять его. Судья Сергей Агафонов заявил, что Шишимарин выполнил «преступный приказ», отданный военнослужащим более высокого звания, и произвел несколько выстрелов в голову потерпевшего из автоматического оружия.

«Суд решил: Шишимарин Вадим Евгеньевич… признан виновным… и приговорен к пожизненному заключению», — сказал он. «Учитывая, что совершенное преступление является преступлением против мира, безопасности, человечности и международного правопорядка… Суд не усматривает возможности наложения (более короткого) наказания в виде лишения свободы на определенный срок в отношении Шишимарина».

Шишимарин, одетый в сине-серую рубашку с капюшоном, молча наблюдал за процессом из закаленного стекла в зале суда и не проявлял никаких эмоций, читая приговор. Большую часть времени он стоял, опустив голову, и слушал переводчика, стоящего с двумя охранниками возле ящика из закаленного стекла.

Судебный процесс имеет большое символическое значение для Украины, которая обвинила Россию в совершении злодеяний и жестокости по отношению к гражданскому населению во время вторжения и заявила, что выявила более 10 000 возможных военных преступлений. Россия отрицает нападения на мирных жителей и причастность к военным преступлениям.

Кремль не сразу прокомментировал это решение. Ранее она заявляла, что не располагает информацией о судебном процессе и что отсутствие дипломатического представительства в Украине ограничивает ее возможности по оказанию помощи. Украинская прокуратура заявила, что Шишимарин и еще четверо российских солдат угнали частную машину, чтобы скрыться после того, как украинские силы обстреляли их колонну. Затем солдаты поехали в село Чубаховка, где увидели Шелепова, который ехал на велосипеде и разговаривал по телефону.

Прокуратура заявила, что другой военнослужащий приказал Шишимарину убить мирного жителя, чтобы тот не сообщил о присутствии россиян, и что тот произвел несколько выстрелов через открытое окно машины из автомата в голову Шелепова. Шлебов скончался на месте. В суде на прошлой неделе Шишимарин признал, что несет ответственность, и попросил вдову потерпевшего Катерину Шелипову простить его.

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